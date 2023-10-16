«Слово пацана. Кровь из ушей»

Посмотрел на Wink первые серии нового отечественного сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Как я понял, речь в фильме идёт о зиме 1988 года. В одной из сцен возле кинотеатра показана афиша фильма "Игла", где и был указан год. Отмечу, что в 1988 году на экраны страны вышел фильм "Меня зовут Арлекино", снятый по мотивам пьесы Юрия Щекочихина. Картины схожи по тематике. С той разницей, что тогда снимали про сегодняшний день, поэтому не надо было подбирать костюмы, искать локации и т.п. Антураж полностью соответствовал времени. Сейчас же снимать про 1988 год проблематично. Застеклённые балконы и пластиковые рамы в окнах домов трудно спрятать, а заморачиваться компьютерной обработкой каждого заднего плана - это будет дорого, да и нет особой необходимости. Если уж совсем для излишне придирчивого зрителя.

Что мне понравилось - актёрский состав (нет надоевших сериальных лиц), а новые актёры - это всегда интересно. По-настоящему хорошая актёрская игра. Главные герои на экране живут происходящим, в них нет наигранности и фальши. А это, в наше время отечественных киноделов, дорогого стоит.

Выбор темы - тут надо обладать особой смелостью. Куда проще было бы состряпать "уряпатриотическую" шелуху, она сейчас в особом приоритете у дураков во власти, да ещё и срубить бабла из бюджета. А тут вот совсем не патриотическая тема. Думаю, за это создатели ещё огребут от какого-нибудь полудурка от культуры при власти.

Что мне совсем не понравилось и прямо аж кровь из ушей - ну какой, простите, чудак, сделал главным саундтреком к фильму, про уличные банды конца 80-х, группу "Ласковый май"?! В то время это была группа исключительно для экзальтированных тётушек и молоденьких девочек. Любому пацану, даже не из банды, скажи, что он слушает "Ласковый май" - это сразу стать нерукопожатным в любом приличном мужском коллективе.

Стены домов, парты, трубы теплотрасс, заборы, скамейки… всё, что не можно тогда было исписано: "Metallica", "AC/DC", слушали "Pink Floyd", "Deep Purple", "Led Zeppelin"... из отечественных: "Кино", "Наутилус", "ДДТ", "Алиса", "Пикник", "Парк Горького".... но, никак не ту галимую отстойную попсятину, которая стала главными саунтреками к сериалу. Причем ужасно навязчиво, к месту и не к месту, да еще и охренено громко. Говорят тихо и вдруг хренась на самую полную громкость "...и снова седая ночь...", и так по пять раз за полчаса, вот зачем?!

И это, пожалуй, моя самая большая претензия к сериалу с точки зрения исполнительства.

Что касается остального, то это уже моё личное восприятие сериала через призму того времени. И он меня не цепляет совершенно.

А ведь в кино самое главное - эмоциональная составляющая. Я должен проникнуться чувствами, переживаниями главных героев. Понимать мотивацию протагониста и принимать его через это. К примеру, боевик где герой отрывает головы подонкам, похитившим его дочь, вызывает чувство солидарности, восстановления справедливости. Его жестокие действия понятны. Главному герою сочувствуют, принимают и оправдывают, ставя себя на его место.

В данном же сериале я не сочувствую главным героям, не разделяю их мотиваций и потому, лично для меня, восприятие событий картины лишено главной эмоциональной составляющей - соучастия через главных героев. А второстепенные персонажи не раскрыты в достаточной степени, чтобы переживать это через них.

Тут придется немного заглянуть в конец 80-х. Я жил в районе, где было много разных подростковых банд, которые промышляли мелкими кражами, грабежами и т.п. Причем жертвами их были те, кто слабее. К примеру, если мы шли по улице вдвоем, к нам никогда не подойдут один или двое малолетних бандитов. Хоть на одного человека, но у них должно быть преимущество в силе. Это могло нивелироваться, если один старше и явно сильнее, тогда могли подойти два на два или три на три.

Но никогда к двум парням не подойдут с наездом два подонка. Во всяком случае, я такого не помню, и в сериале это именно так и показано. К примеру. где двое главных героев пристают к парню студенту возле МГУ, а потом из кустов к ним на помощь выскакивают ещё несколько их подельников. Примерно так всё и было в реальности. Толпой на одного.

В то время я занимался плаванием, а бассейн находился в одном из неблагополучных мест, где промышляло множество уличных банд малолеток. Поэтому после занятий мы обязательно всей группой шли провожать всех по домам. К нашей ораве никто из этих подонков никогда не подходил. Первым мы всегда провожали Гришу. Замечательный парень, добрый и сильный. Хороший пловец. Но не мог он ударить другого человека. Ну, вот так был воспитан. Его часто били, требуя денег. Однажды избили так, что он попал в больницу. Гриша не дрался, но и не сломался. Кремень парень. Как он выдерживал, оставаясь всё таким же добрым, ума не приложу.

Проводив всех, мы оставались вдвоем с Вовкой, так как жили дальше всех. И дорога до дому редко обходилась без наездов. Но еще хуже было, когда Вовки не было, тогда добираться до дома мне приходилось одному. Уже тогда я думал о какой-нибудь резервации для всех этих малолетних подонков, где бы они жили по своим полублатным понятиям и не лезли в мир нормальных людей.

В сериале "Слово пацана" протагонист – парень-музыкант, которого бьют, и поэтому он связывается с бандой. Его мотивация понятна - он в уличной банде и его теперь не трогают. Так вот, по моему уличному опыту именно такие персонажи вызывали у меня самоё большое омерзение. Попав в банду и заняв в ней самую низшую роль "шестёрок", они начинали особо изощренно самоутверждаться за счет тех, кто их слабее. Необычайно трусливые и подлые. Помню, однажды на улице я увидел, как двое "шестёрок" били Гришу. Они орали, он молчал. Я не мог не вступиться. Один убежал, второму я хорошо вломил и, если бы Гриша меня не оттащил, забил бы его на хрен. После я за это поплатился. Старшаки подловили меня в подъезде, бить не стали, а в счет компенсации стрясли с меня 3 рубля. Я отдал, почему-то решив, что это будет справедливая плата.

Так вот именно такого персонажа - "шестёрку" сделали одним из главных героев сериала. Почему и зачем? Я не могу ему сочувствовать, мне отвратительны его действия, мне не убедительна его мотивация. Поэтому сериал в эмоциональной составляющей идет мимо меня. А смерть одного из их банды воспринимается мной как, "...сдох Максим, ну и х... с ним", воздух чище будет для хороших парней.

Именно поэтому я не смотрел все эти сериалы 90-х про бандитов, всякие бригады, разбитые фонари, антибиотиков и т.п. Я в жизни на эту мерзость насмотрелся, чтобы еще в кино это лицезреть.

Но есть совершенно другой подход. По этой очень тонкой грани, ювелирно, искусно, до слез на глазах и кома в горле прошёл Шукшин в "Калине красной", показав не становление подонка, а напротив - стремление вчерашнего преступника стать человеком. Когда смотрел этот фильм, я сопереживал Егору Прогудину, мне хотелось, чтобы у него всё получилось, жизнь его наладилась. Я видел в Прогудине не мразь, а человека.

А тут в сериале откровенные подонки и что, я должен им сопереживать? Почему? Какие там показаны события, чтобы вызвать у меня к ним положительные чувства? Можно было бы посочувствовать родителям протагонистов, но их образы невнятны. А актер Бурунов в роли отца неубедителен и актёрская игра его откровенно слаба в сравнении с молодыми ребятами.

Сериал ещё не завершился и возможно, что там ещё будет сюрприз - сюжетный поворот осознания главного героя себя не как "скорлупу", "пальто", а как человека с последующим возвращением в мир нормальных парней.

Это было бы сильно, на мой взгляд. Поглядим, что дальше будет...

Алексей Шашков, северодвинский пацан

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