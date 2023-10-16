Азовский против запрета показа сериала «Слово пацана»

Вот, что написал наш коллега по Ассоциации «Вольное дело»:

- Какая-то чиновничья шизда требует запретить сериал "Слово пацана". Вероятно, что это пиар. Но если всё реально, то я возмущён. Как какая-то дрянь может запретить мою молодость?! Я посмотрел пять серий и восхищён и игрой актёров, и звуком, и монтажом, и главное - достоверностью. Да с годами какие-то детали исчезают, какие-то преувеличиваются, но в целом всё так. Тогда уж надо запрещать Бумер и Иуду Солженицына.

Справка:

Сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слова пацана. Кровь на асфальте» сейчас выходит на интернет-платформах. Уже анонсирован его показ на телеканале НТВ в прайм-тайм.

Коротко о сюжете. Конец 80-х, советская власть на последнем издыхании. Школьник из интеллигентной семьи с окраины Казани прибивается к одной из местных моталок, чтобы не быть чушпаном, и становится ее активном бойцом. Параллельно у него назревает роман с сотрудницей детской комнаты милиции в чине младшего лейтенанта. Драки стенка на стенку, кровь, грабежи, изнасилования… все, как и было.

(кадр из сериала)