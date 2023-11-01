Отпущен Ломоносов. Не бежал…

В дни мероприятий, посвящённых очередной годовщине со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова, некоторые выступающие для придания эмоционального окраса своим речам вспоминают эпизод из книг и фильмов, в котором отрок Михайло в метельную ночь, «без полукафтанья», тайком «бежит» из отцовского дома.

Так ли было на самом деле?

Имеется документ, позволяющий подвергнуть сомнению повторяемую в художественных произведениях «трагическую» линию (версию) тайного «бегства» Ломоносова с малой родины. Речь идёт о «Ревизской сказке деревни Мишанинской 1745 г.», входящей в состав «Ревизских сказок Куростровской волости» (ГААО, ф.1534, оп.1, ед.хр.19, л.1030 об). Начало текста «сказок» по волости:

«1745 году майя 30 дня в канцелярии ревизии Архангелогородской провинции белогородского гарнизона пред господином секундмаэром Яковым Лермонтовым с товарищи Двинского уезда Куростровской волости соцкой Иван Ушаков с мирскими лутчими людьми, которых имена явствуют в рукоприкладствии сказали: кто имяны в нижеписанных деревнях крестьяне ис прежнего положения в подушный оклад померли, взяты в рекруты и бежали, и другими какие случаи невозвратно убыли, и за тое убылые сколько по именам написанных по прежней переписи в подушный оклад и после той переписи рожденные мужеска полу душ от старого и до самого последнего младенца по вышеписанное число, что имеется на лицо, явствует ниже всего.

И всей сказки написали мы самую истинную, не утая ни единыя мужеска полу души, под штрафом по силе, состоявшегося 1723 году ноября 5 дня и ныне публикованного указа, без всякого к нам упущения».

Редкая и «громкая» фамилия у ревизора - белогородского гарнизона секундмайора Якова Лермонтова? Не родня ли он русскому поэту Михаилу Лермонтову?

Изучение генеалогического древа Лермонтовых подтвердило дальнее родство - был Яков одним из шести сыновей основателя русского рода Лермонтовых Георга (Юрия) Лермонта, который служил в войсках князя Дмитрия Пожарского и погиб во время русско-польской войны 1632-1634 годов. О наследниках Якова Лермонтова сведений нет. Его брат Пётр Юрьевич является прапрапрадедом поэта.

Кстати, ещё один предок другого русского литератора, автора комедии «Недоросль» Дениса Ивановича Фонвизина, его прадед Афанасий Денисович Фонвисин возглавлял перепись Двинского уезда в 1676 году.

Впрочем, к Михаилу Ломоносову эти «генеалогические отступления» прямого отношения не имеют. И потому вернёмся к выписке из ревизской сказки 1745 года по деревне Мишанинской. Следует сказать, что ревизия 1745 года базировалась на сведениях ревизской сказки предыдущей переписи 1719 года. Её фрагмент (в извлечении 1722 года):

Деревни Мишанинской

По скаске 1719 года:

Лука Леонтьев сын Ломоносов 73 лет

У него сын Иван - 20 лет

Его же внук Никита Федоров 18 лет

Василий Дорофеев сын Ломоносов 38 лет

У него сын Михайло 7 лет

В ревизской сказке 1745 года эти же имена и возраст их носителей в 1719 году вновь приводятся в первой и второй графах. В третьей графе, озаглавленной «Каким случаем из переписи невозвратно убыли», указываются причины их отсутствия в году ревизии в деревне Мишанинской. В том числе: у первых трёх – «умре», у Василия Дорофеева сына Ломоносова (отец Михаила Ломоносова) – «утонул», против Михаила Ломоносова стоит запись – «опущен в 730 году для работы в разные города на год, который потом не явился»

Не бежал Михайло Ломоносов в 1730 году, отпущен. Пример записи иного содержания приведён на следующей странице сказки, где указан крестьянин из деревни Мишанинской Степан Иванов сын Лопаткин, который «бежал в 728 году».

В год приезда на Двину ревизора Якова Лермонтова Михаил Васильевич Ломоносов назначен (25 июля 1745 г.) профессором химии, что соответствует статусу действительного члена Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге. То есть в 33 года от роду он стал первым русским академиком в области естествознания.

Мирно отпустила северная родина в большое плавание будущего российского гения.

Александр Чашев

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На фото Александра Голенева - село Ломоносово, протока Курополка.

Предыдущая публикация из цикла «Читая страницы минувших веков»: https://rusnord.ru/hot/61582-duhovnaja-jakova-emeckogo-kak-istoriko-literaturnyj-pamjatnik-xvi-veka.html