Семь – счастливое число Arctic open. Заметки с пресс-конференции

Он будет, VII-й Arctic open! При всей парадно-праздничной составляющей, прошлогодний прошёл в усечённом варианте. Вижу в этом магию чисел.

«Театр начинается с вешалки», - сказал когда-то К.С. Станиславский. В действительности эта фраза была более развёрнутой, основатель МХАТа потрафил самолюбию гардеробщиков, но народ сократил до удобоваримого. А у нас всё для народа.

Кинофестиваль традиционно начинается с прессухи (профессиональный жаргонизм пишущих-снимающих). Где ответственные люди дают понять, к чему готовиться. То, что к празднику кино, и так понятно. На прессуху идут за деталями.

Мне опять не повезло с личным присутствием. Как раз накануне сломался лифт в «Точке кипения» САФУ (не выдержал бурления студенческой мысли?), где надо подниматься аж на пятый этаж. Поэтому участвовал виртуально, без права голоса. Ничего, выскажусь здесь.

Директор кинофестиваля Тамара Статикова объявила регламент Arctic open: сначала дети (в дни школьных каникул), потом взрослые (с 7 по 10 декабря). Впрочем, всё относительно, в этом году в детскую программа вошла подрубрика «18+», там представлены ленты на вполне взрослые темы. Например, «1000 дешёвых зажигалок», где старшеклассники в стремлении поднять своё реноме доходят до терроризма. С одной стороны, тема школьная, с другой… впрочем, я бы и на «Чучело» допуск ограничил. По крайней мере, для педагогов и стоящих на учёте в детской комнате. Презентовать фильм приедет режиссёр Ирина Ободина, можно ожидать горячих зрительских дискуссий после просмотра. А это особая фишка архангельского кинофеста.

Далее, мама Arctic open (пусть меня извинит, но по факту) рассказала, кому мы обязаны полноценным праздником кино – с конкурсом, жюри, открытием-закрытием и пр. Министерству культуры РФ, выдавшему соответствующий грант и включающего АО в различные рейтинги культурных событий общероссийского масштаба: «Нас признали!». Теперь главное, чтобы не забывали (это автор от себя).

Слово передаётся Оксане Светловой, главе регионального культурного ведомства. Если два года назад на таком же мероприятии Оксана Сергеевна честно призналась, что кино – не её «конёк», она больше специалист по музеям-выставкам, то теперь говорила на ту же тему практически с любовью. Оценила и качество конкурсного отбора (слава-слава-слава программному директору Анжелике Долининой!), и качество приглашённых в жюри (автор скромно потупился), и весь организационный цикл. А также то, как кинофестиваль влияет на положительный имидж Архангельской области в целом – фильмы-победители в специальной подборке смотрят в других регионах страны и даже в ближнем зарубежье.

«Кино должно быть честным и красивым» - считает министр культуры. Очень по-женски… но я с ней согласен. А ещё умным и без попкорна (личное пожелание автора), максимум с вафельным стаканчиком пломбира.

Прозвучала просто грандиозная цифра – на конкурсный отбор Седьмого было подано 1228 заявок из 184 стран (допущено 58 лент из 17 стран). И это при сегодняшней, мягко говоря, непростой внешнеполитической обстановке. Не факт, что к нам приедут из «недружественных стран», но сам факт подачи заявки на фестиваль в России – уже гражданский поступок.

- Режиссёры понимают, куда подают свои заявки, - прокомментировала министр, - мы пытаемся соединить разъединяемое.

Неужели кино спасёт этот мир?! Если оно красивое плюс умное, то почему нет.

А вот и вишенка на торте! В рамках кинофестиваля этого года познавать Русский Север приедет группа студентов-киношников из Узбекистана, мастерская большого и преданного друга Arctic open Юсупа Разыкова. Они снимут здесь свои авторские ролики, смонтируют (ночами) и покажут ближе к закрытию. Причём операторы будут местные, под управление оператора-постановщика из Москвы Юрия Михайлишина. Тоже своеобразный мастер-класс, после которого кто-то обязательно задумается о поступлении во ВГИК.

И название у проекта соответствующее – «Арктическая жара». Как чарджоуская дыня в снегу.

Как отметила глава культурного ведомства, за последние 6 лет под влиянием Arctic open в регионе «появились профессионалы в киноиндустрии». Смотрели фильмы, смотрели… а потом руки сами к камере потянулись. Первый опыт работы в кино обязательно подвигнет скромных по своей природе северян к великим свершениям. К слову, в конкурсе полного метра заявлен полнометражный дебют Марии Лойтер «Как звёзды», фамилия в Архангельске известная.

Но есть и проблемы… куда без них. Тамара Статикова рассказала, как в первые часы разлетались билеты на показы детской программы, что горячие пирожки с зайчатиной на ярмарке. И на всех желающих не хватает, то ли ещё будет с основной программой фестиваля. А всё потому, что показывать физически негде, у сетевых кинотеатров в торговых центрах ограниченное зрительское пространство. Есть «Русь»… но там всё зависит от капризов частников.

- Библиотеки и музеи как площадки для показа – не панацея, - сетует директор фестиваля, - большому кино нужен большой экран.

Министр согласно кивала… но и только. Вопрос о появлении в столице Поморья муниципального кинотеатра опять завис в воздухе. Уж сколько лет он там висит.

Был анонсирован приезд китайского режиссёра Сун Цзе Ина. Который умудрился уместить в 5-минутную ленту историю взаимоотношений двух поколений (очень по дальневосточному). Человек второй раз едет в Россию открывать для себя Арктику. Надеется увидеть снег и северное сияние. Постараемся обеспечить. А если погода подведёт, подробно расскажем.

Ещё один сюрприз Седьмого. Арктический плавучий университет САФУ объявил спецприз для конкурсантов – морской поход в Арктику в следующую летнюю навигацюю, Куда сам, если и попадёшь, то только за ооочень большие деньги. Что может быть круче для творческого человека?!

Поговорили и концепции кинофестиваля. Журналистка городского портала задала каверзный вопрос организаторам – так и будете делать ставку на авторское кино, которое не очень популярно у массового зрителя?

Пришлось в который раз разжёвывать очевидное (к чему подключилась и министр) – «авторское кино» в представлении обывателя звучит как нечто заумное, снятое человеком «для себя». На самом деле, это способ самовыражения, характерный для многих режиссёров с мировым именем, с него часто начинают путь в большой кинематограф, чтобы привлечь к себе внимание фестивальных отборщиков и коллег. И это совсем не значит, что оно не кассовое, примеров тому несть числа. Вот от чисто коммерческого кино Arctic open старается дистанцироваться, для него других фестивалей полно, и кинопрокатчики берут с удовольствием. Какой смысл тратить четыре фестивальных дня на то, что и так на афишах?

Своеобразную точку в разговоре поставила опять же Оксана Светлова:

- Мы погружаемся в кино.

Причём погружаемся с удовольствием.

P.S. И в конце хочу в очередной раз высказать авторское «фе» в адрес коллег по цеху. Пресс-конференции устраиваются, прежде всего, для нас, чтобы потом донести услышанное до читателей. Опять ноль активности (кроме вышеупомянутой журналистки с волосами странной расцветки). За столом отбывали редакционное задание три-четыре представителя местных СМИ. Зато по стенкам пресс-центра со скучающими лицами жалась молодая поросль – то ли массовка, то ли будущие пресс-релизчики с журфака САФУ.

Тьфу.

Леонид Черток

(фото Артема Келарева)





