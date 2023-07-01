Наволок Брилин Брин. Исторический очерк

В этом году в Архангельской области представили новый туристический маршрут «Дорога на Русский Север». Совместный проект регионального правительства и известной нефтяной компании нацелен на привлечение в область автотуристов, путешествующих по трассе М-8. Упор сделан на создание «комфортных условий для путешествия и удобный сервис». Как отметила в одном из интервью министр культуры региона Оксана Светлова наша главная задача - сделать так, чтобы туристы не «пролетали быстро этот маршрут, а задерживались, останавливались и изучали Архангельскую область, её культуру и прекрасную природу».

История – неотъемлемая часть культуры. Допустим, «не пролетел быстро», остановился автотурист в приглянувшемся северном селении и вежливо спросил встреченного местного жителя: «Сколько лет вашей деревне, уважаемый? Почему у неё такое непонятное название и что оно означает? Чем была знаменита ваша местность в прошлом?». И другие вопросы исторического порядка задал.

Пожал плечами селянин: «Не знаю, мил человек». Полетел автотурист мимо других населённых пунктов до первого пункта питания.

История пишется. У многих поселений, сёл, деревень её как бы и не было вовсе, потому что она не написана. Между тем, культурный потенциал деревни, села, посёлка, города, региона выражен в их историческом наследии. Знакомство с историей и историческими объектами - сильнейший побудительный туристский мотив. Потому, убеждён, дорога на Русский Север должна стать ещё и увлекательным путешествием в прошлое.

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В России сельским поселением называется один или несколько объединённых общей территорией сельских населённых пунктов - посёлков, сёл, деревень, хуторов, починков и т.п. Свои имена поселения могли получить как от древних названий занимаемой ими местности, так и от имени (зачастую не сохранившегося) первого населённого пункта.

Возможным примером первого способа наименования является поселение Хаврогоры, второго – Ракула. Южнее ракульской местности находится поселение Брин - Наволок, истории которого посвящён данный очерк.

Федеральные трассы, как правило, начинаются и заканчиваются в больших городах. Бывают исключения. Одним из них является дорога Р1, берущая начало с пересечения федеральной трассы М8 в посёлке Брин-Наволок Архангельской области и завершающаяся пересечением с дорогой P5 в районе вологодской деревни Прокшино.

Посёлок Брин-Наволок расположился в 130 км. к юго-востоку от Архангельска, вытянувшись вдоль левого берега Северной Двины на 5 км. В недавней (22.07.2023 г.) публикации в МКRU говорится: «Поселок Брин-Наволок в Холмогорском округе отметил день рождения. Он был основан в 1771 году».

Эта дата (1771 год) указана и в Википедии. Там же приведена следующая информация: «Первое упоминание 1734 год. Прежние названия Волочек и Запань. Посёлок с 1962 года».

К сожалению, ни в разделах википедийной статьи, ни в примечаниях к ним не приводятся ссылки на подтверждающие указанные даты документы. И потому отправимся в прошлое, дабы отыскать в нём следы посёлка Брин-Наволок и окружающих его деревень.

Год 2023 - й

Статистические данные: «Всего на 1 июля 2023 в поселке Брин-Наволок 466 жителей, среди них 204 мужчины и 262 женщины. В том числе несовершеннолетних 36 человек, трудоспособного населения 270 человек, а пенсионеров 159 человек».

Разумеется, приведённая информация касается только самого посёлка. В прежние времена название Брин-Наволок носило поселение, которое не было единым целым, а состояло из объединённых общей территорией починков, деревень, подпунктов и лесопунктов

Год 2022-й

В упразднённое в апреле 2022 года Ракульское сельское поселение входили 25 деревень и посёлок Брин-Наволок, в котором располагался административный центр поселения. Ближайшими к посёлку являются три левобережные деревни: Березник, Жилино, Летняя. И шесть правобережных: Заборье, Осерёдок, Нижняя Гора, Заручевье, Верхняя Гора, Крениха. Их названия, в том числе видоизменённые, в дальнейшем исследовании играют важное значение.

Год 1972 – й

Из книги В.Е. Страхова «Двинские Дали» (1972 г.): «После Емецк-Луга — пристань Волочек. Ее хорошо знают лесозаготовители. Сюда в большие механические мастерские привозят на ремонт технику из одиннадцати леспромхозов».

Ныне Волочек является частью посёлка Брин – Наволок.

Год 1960 – й

На фрагменте карты дорог Архангельской области за 1960 год на месте нынешнего посёлка Брин-Наволок указана деревня Миножное.

Год 1939 – й

В составленных на основании данных Всесоюзной переписи 1939 года сведениях на территории Брин-Наволоцкого сельсовета Емецкого района находились населённые пункты: Березник деревня, Верхняя Гора деревня, Вичное подпункт, Волочек лесопункт, Гремячее лесопункт, Долгое подпункт, Жилино деревня, Заборье деревня, Заручевье деревня, Ильма лесопункт, Крениха деревня, Летняя Сторона деревня, Маловское Озеро подпункт, Миножное деревня, Нижняя Гора деревня, Осередок деревня, Река Сия деревня, Савино хутор.

В этих сведениях приведены названия двух частей нынешнего посёлка – лесопункта Волочек и деревни Миножное.

Год 1922 – й

После победы над белыми советская власть решила провести инвентаризацию активов. По её итогам изданы документы. Одним из них стал «Список населённых мест Архангельской губернии на 1-е Мая 1922 г.». На странице 55 «Списка» приведены данные об 11-ти деревнях Брин-Наволоцкого общества Сийской волости Емецкого уезда.

Число дворов в обществе – 102. В них проживали 494 человека. Из них: 212 мужчин и 282 женщины. В качестве 9-ти деревень почему-то указывается «Брин-Наволок» и в скобках приведены как названия некогда находившихся на определённых местах деревень, так и другие их названия. Для определения местоположения поселений добавим в скобки информацию из «Списка» о расстояниях деревень до уезда, который тогда находился в Емецке.

Итак, деревни Брин-Наволоцкого общества: Березницкая (41 км. до Емецка), Брин-Наволок (Заборье-Афанасьевская, Заборье, Нижнее. 34,5 км. до Емецка), Брин-Наволок (Заборская. 35 км. до Емецка), Брин-Наволок (Гора, Даниловская, Креневское, Окатовская. 35 км. до Емецка), Брин-Наволок (Креневская. 35 км. до Емецка), Брин-Наволок (Креневская, Пановская, Поповская. 35 км. до Емецка ), Брин-Наволок (Креневская, Заручевы, Линевская, Телешевская. 35 км. до Емецка ), Брин-Наволок (Заборье, Починка, Ручей. 34,5 км. до Емецка), Брин-Наволок (Заборье, Осередок, Углановская, 34,5 км. до Емецка), Брин-Наволок (Летняя Сторона, Часовенская. 33 км. до Емецка ), Кулемесовская (Жилино. 40 км. до Емецка ).

Год 1907 – й

В письме Губернского Распорядительного Комитета в Строительное отделение за №1192 от 8 марта 1907 г. говорится об увеличении сети почтовых, земских, поселковых и вновь устроенных дорог Архангельской губернии. В числе последних названа дорога: «Кулемесовская — Левашская от д. Жилино (Кулемесовская) на берегу Сев. Двины до станции железной дороги Холмогорская (бывшая Левашка)».

Год 1905 – й

В изданном в 1907 году сборнике «Список населенных мест Архангельской губернии к 1905 году» в разделе «Чернявскогорская волость» на страницах 30 и 32 приведена информация об 11-ти деревнях Брин-Наволоцкого сельского общества с указанием официальных и местных названий: Березницкая (Березник), Кулемесовская (Жилино), Часовенская (Летняя сторона), Пановская, Креневская (Крениха), Даниловская (Гора), Телещевская (Заручевье), Починка-Холм (Ручей), Афанасьевская (Нижнее), Углановская (Середнее), Заборская (Заборье).

Год 1894 – й

В этом году Архангельская епархия издала книжное издание «Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии», в первом выпуске которого (страницы 300 - 301) говорится о Брин-Наволоцком приходе. Выдержки из описания:

Брин-Наволоцкий приход расположен по обеим сторонам р. С.Двины на 138 версте выше г.Архангельска, на 65 в. – г.Холмогор, в 10 верст. от Ракульского прихода, граничащего с ним с севера и в 15 верстах от Сийского – с южной стороны. …В состав прихода входят десять деревень, из коих восемь на правом берегу р. Двины вместе с церквами и две на левом, три близ приходской церкви и семь в разстоянии от нея от 1 до 6 верст. Жителей к 1 января 1894 г. было 240 м.п. и 280 ж.п. В описываемом приходе одна церковь однопрестольная во имя Великомученника Димитрия Солунского, устроенная в 1861 г. усердием крестьян Димитрия и Федора Подшиваловых, вместо стоявшей на ея месте часовни во имя того же святаго устроенной в 1722 году. …В дер.Брин-наволоцкой, находящейся на левом бер. Двины в 2 верст. от церкви находится часовня во имя свят. Великомученика Георгия, устроенная в 1727 году.

Где располагались указанная церковь и деревня Брин-наволоцкая с часовней?

К сожалению, в «Описании» 1894 года не приведены названия деревень прихода (кроме деревни Брин-наволоцкой) и место нахождения приходской церкви.

Кстати, «Опись древних церковных предметов до 1800 г. Димитриевской церкви Брин-Наволоцкого прихода 2-го благочиния Холмогорского уезда Архангельской епархии», созданная в 1904 года в патриаршей синодальной библиотеки, находится с 1961 года в Государственном историческом музее. Проживающим в Москве выходцам из Брин – Наволоцких земель можно лицезреть документ воочию и, возможно, кому-то удастся копию снять для созданного при школе музея.

Год 1888 -й

Возможная подсказка для ответа на вопрос о месте нахождения Дмитриевской церкви могла содержаться в Атласе Архангельской Епархии за 1888-й год. В разделе «Подробное описание во II-м благочинии приходов и населения» приведена таблица с информацией о Брин-Наволоцком приходе, в которой указана приходская церковь, находящаяся на правом берегу Северной Двины в деревне Часовенская. В то же время на карте прихода эта церковь помещена между деревнями Заручьевской и Телешевской, а рядом с деревней Часовенской нанесён знак часовни. Следует сказать, что карта составлена крайне небрежно, с неточностями, вроде помещения на правый берег деревни Березницкой и переноса деревень с их привычных мест в другие.

В более информативной и точной таблице приведена деревня Брин-наволоцкая, в которой имеется деревянная часовня. Вспомним из «Краткого описания приходов и церквей…» 1894 года: «В дер.Брин-наволоцкой, находящейся на левом бер. Двины в 2 верст. от церкви находится часовня во имя свят. Великомученика Георгия, устроенная в 1727 году». В таблице это расстояние уже иное – три версты.

Обратим внимание на следующий факт: в «Списке населенных мест Архангельской губернии к 1905 году» для деревни Часовенской указано её второе название – Летняя сторона. Эта деревня существует и ныне под усечённым именем – Летняя. И в ней доживает свои не лучшие годы часовня. И расстояние от Летней до правобережных деревень составляет 2-3 версты.

Из приведённой информации следуют два предположения.

Первое: возможно, в 1888 году здесь было две Часовенских деревни – правобережная (должны быть и другие её названия) с ранее находившейся здесь часовней, а потом с приходской Дмитриевской церковью и левобережная Часовенская (она же – Летняя сторона) с Георгиевской часовней.

Второе: левобережная деревня Часовенская тогда могла иметь ещё одно (третье) название – Брин-наволоцкая.

Воистину, чем глубже в лес времени, тем запутаннее становится ситуация с деревнями исследуемой местности.

Год 1880 – й

В статье Олега Овсянникова и Марека Ясински «О деревянных крестах Русского Севера» (сборник «Резные иконостасы и деревянная скульптура Русского Севера», 1995 г.) приводится выдержка из рапорта священника Брин-Наволоцкого прихода от 1880 года, в котором звучат знакомые названия:

«Кресты находились в следующих деревнях: 1. Окатовской 2. Креневской 3 . Заручьевской 4. Брин – Наволоцкой 5. Березинской.

Кресты были устроены издревле, большие, деревянные, в нарочитых деревянных анбарах, незамченых. Кресты, по рассказам старожилов, устроены будто бы по случаю неизвестно в каком году бывшего во время самых жарких посевов падежа лошадей для того, что во всех деревнях существовало только две или три лошади. При таком, видимо посещении божием старики давали обещание каждогодно совершать крестный ход после посевов, на 2-й неделе Петрова поста, во вторник. Что соблюдается и доныне… Во время Крестного хода в каждой деревне при кресте совершается молебствие Животворящему Кресту Господню».

Год 1871 – й

На карте 1871 года нанесены (вниз по реке): на левом берегу деревни Часовенская, Кулемесовская и Березницкая; на правом берегу – Даниловская, Телещевская, Углановская и Заборская.

Год 1860-й

В 1858 – 1860 годах под руководством Инженер Штабс Капитана А.Василевского проводились картографические изыскания на Северной Двине, результаты которых отражены в Атласе реки. На страницах 81 и 82 приведены карты участков Северной Двины с интересующими нас деревнями.

На левом берегу (вниз по Двине) нанесены: деревня Часовенская (на месте занимаемом ныне деревней Летней), далее (на значительном расстоянии) - деревня Кулемесовская и за ней (у реки Смердья) - деревня Березницкая. На месте нынешнего посёлка Брин-Наволок поселений нет.

На правом берегу (вниз по реке): деревни Даниловская, Линевская, Телешевская, Почино-Холмовская, Афонасьевская, Углановская, Заборская.

Таким образом, высказанное ранее предположение о возможной тождественности деревни Брин – наволоцкой, указанной в «Кратком историческом описании приходов и церквей Архангельской епархии» 1894 года, деревне Часовенской (она же – Летняя Сторона) является вполне обоснованным.

Год 1859 - й

В 1861 году в Санкт-Петербурге издан сборник «Архангельская губерния по сведениям 1859 года», в котором размещены «Списки населённых мест». По приведённым в Списках расстояниям от уездного города (Холмогоры) и становой квартиры (село Емецкое), а также благодаря «подсказкам» из списков 1922 и 1905 годов удалось отыскать на разных страницах Списков 11 деревень будущего (1905 и 1922 годы) Брин-Наволоцкого общества. Из них 3 расположены на левом берегу Двины и 8 – на правом. Номера из в Списков.

Деревни левого берега:

№1700. Деревня Часовенская. Находится при реке Северной Двине. Расстояние до уездного города (Холмогоры) — 71 верста, до становой квартиры — 29 вёрст. Жителей мужского пола 28, женского — 43. Всего 71 человек, живут по 10 дворам.

№1701. Деревня Кулешесовская (Куличская). Расстояние до уездного города — 68 вёрст, до становой квартиры — 32 версты. Жителей мужского пола 29, женского — 42. Всего 71 человек, живут по 8 дворам.

№1702. Деревня Березницкая (Березническая). Расстояние до уездного города — 67 вёрст, до становой квартиры — 33 версты. Жителей мужского пола 26, женского — 25. Всего 51 человек, живут по 7 дворам.

На правом берегу:

№ 1887 Даниловская. Расстояние до уездного города — 71 верста, до становой квартиры — 33 версты. Жителей мужского пола 36, женского — 35. Всего 71 человек, живут по 9 дворам.

№1888. Деревня Телешевская (Линевская). Расстояние до уездного города — 71 верста, до становой квартиры — 33.5 вёрст. Жителей мужского пола 17, женского — 22. Всего 39 человек, живут по 5 дворам.

№1889. Деревня Креневская. Расстояние до уездного города— 71 верста, до становой квартиры — 33 версты. Жителей мужского пола 14, женского — 20. Всего 34 человека, живут по 5 дворам.

№1890. Деревня Пановская. Расстояние до уездного города — 71 верста, до становой квартиры — 33 версты. Жителей мужского пола 8, женского — 7. Всего 15 человек, живут одной семьёй.

№1891. Деревня Починохолмовская. Расстояние до уездного города — 71 верста, до становой квартиры — 34 версты. Жителей мужского пола 5, женского — 7. Всего 12 человек, живут по 2 дворам.

№1892. Деревня Афонасьевская. Расстояние до уездного города — 71 верста, до становой квартиры — 34.5 вёрст. Жителей мужского пола 32, женского — 34. Всего 66 человек, живут по 8 дворам.

№1893. Деревня Углановская. Расстояние до уездного города — 70 вёрст, до становой квартиры — 35 вёрст. Жителей мужского пола 17, женского — 24. Всего 41 человек, живут по 7 дворам.

№1894. Деревня Заборская. Расстояние до уездного города (Холмогоры) — 92 версты (возможно, ошибка), до становой квартиры — 36 вёрст. Жителей мужского пола 23, женского — 23. Всего 46 человек, живут по 7 дворам.

Всего в трёх левобережных деревнях в 25-ти дворах проживали 193 человека, а в восьми правобережных в 39-ти дворах жили 285 человек.

Самыми населёнными в указанные годы были две левобережных деревни Часовенская и Кулешесовская – по 71 жителю в каждой, и с таким же населением правобережная Даниловская. Что может являться косвенным свидетельством их более почтенного, в сравнении с другими деревнями местности, возраста.

Указанная в «Кратком историческом описании приходов и церквей Архангельской епархии» 1894 года на левом берегу Северной Двины деревня Брин-Наволоцкая в Списках населённых мест не значится.

Год 1793 – й

По документам архивного фонда Архангельской духовной консистории в метрических книгах Сийского прихода (Ф.29, оп. 28, дело 11) имеются следующие записи: «О рождении 2 июля 1793 года дочери Марфы у крестьянина деревни Брилина Наволока Тимофея Корытова. Крещен 2 июля 1793 года. Восприемники: сын его Василий и девка Екатерина Корытова».

Добавим к ранее полученному гипотетическому тождеству ещё одно название и получим его уточнённый вид: Деревня Брилин Наволок – она же Часовенская – она же Брин наволоцкая - она же Летняя Сторона – она же Летняя.

Год 1745 – й

Любопытный для исследования факт приведён в изданной в 1745 году книге с названием «АТЛАСЪ РОССIЙСКОЙ, состоящей из девятнатцати спецiальныхъ картъ»: на левом берегу Двины к северу от Сиской (Сийской) нанесён Брылской наволокъ.

Год 1676-й

На берега Северной Двины из Москвы прибыл стольник Афанасий Денисович Фонвисин - прадед родившегося в 1745 году литератора, автора комедии «Недоросль» Дениса Ивановича Фонвизина. Цель визита – перепись населения. В 1678 году её результаты отражены в переписных книгах, хранящихся ныне в фондах Российского государственного архива древних актов (РГАДА). Результаты переписи на холмогорских землях приведены в деле «Холмогорские посады по переписной книге стольника Афанасия Денисовича Фонвисина да подьячего Федора Замятина. 1676—1678 гг». (Извлечения из переписных книг составленные Е.Е.Замысловским, выпуск первый. СПб., 1888). Итоги переписи земель Сийской волости приведены в главе 68 на 544-552 листах.

Выдержка из дела (в современной транслитерации):

«Волость Сиская». В ней великого государя деревни черные: На Брилин наволоке д. Заборье; д.Углановская, без жеребья, а жеребей той деревни церкви Богоявления Господня да св.Илии пророка, да к ней же припущены в пашню Тряпицын холм (л.544); д.Афонасьевская (Л.544 и об. «Дв. пуст Сенки Митрофанова; он сшел, от хлебной скудости, пашню его пашут миром»); д., что был поч.Холм; д.Телешевская (Л.545); д.Даниловская; д.Окатовская (Л.545 об.); д.Пановская; д.Березниковская (Л.546), на р. Смердье; д. Куровская; д.Колимусовская (Л.546 об.); д.Часовенская, Остановская тож (Л.547);

Упомянутый в тексте жеребий имел тогда следующие значения: «часть, доля, земельный надел».

Число деревень «На Брилин наволоке» за 183 года (с 1859-го) не изменилось, их по-прежнему одиннадцать. Указана ещё одна, без названия: «д., что был поч.Холм». Вероятнее всего «починок на холме» станет впоследствии деревней Починохолмовской. Появилась неизвестная (в будущем) деревня Куровская. Деревня Колимусовская, разумеется, тождественна Кулешесовской (она же - Куличская, Кулемесовская, Жилино). У деревни Часовенской (она же: Брилин Наволок, Брин наволоцкая, Летняя Сторона, Летняя) появилось ещё одно название - «Остановская тож».

Указанный на карте 1745 года Брылской наволок в переписи 1676 года именуется как Брилин наволок. Вполне возможно, что тогда применялись оба названия.

И самый главный вывод из приведённой информации: указанные в переписи 1676 года деревни могут на законном, документальном основании отмечать даты первого упоминания.

Возможно, некоторые из них могут оказаться более древними. Увеличить их возраст можно лишь изучая в РГАДА выписки из духовных переписей и ревизских сказок, поскольку в Архангельском областном архиве указанные акты хранятся по 1782-й (год четвёртой ревизии) включительно. Но именно по этой причине поиски следов своих предков надо начинать в областном архиве. Так как жили они в разных деревнях, возраст наволоцкого поселения будет уточнён по самому первому упоминанию в древних актах какой-то из них.

Год 1593-й

В 1520 году преподобным Антонием Сийским основан Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь. На его содержание и строительство требовались значительные средства. Они выделялись «по государеву цареву и великого князя вся Русии наказу» как в денежной (незначительно) форме, так и в виде передачи «на кормление» рыболовных тоней, варниц соли и деревень с крестьянами. За недоимки и прочие долги монастырю переходили и отдельные дворы с крестьянами в различных деревнях.

В 1593 году издан очередной акт, закрепивший за Антониево-Сийским монастырём очередных должников. Его название - «Сотная В.Звенигородского на вотчину Антониева-Сийского монастыря» (Архив ЛОИИ, ф.5, оп. 1, ед.хр. 836)

Сотная грамота - выписка из официального документа. По сотной грамоте 1593 года за Сийским монастырём закреплено 116 крестьянских и 63 бобыльских двора. За этими дворами записано 140 крестьян и 63 бобыля. Учитывались только лица мужского пола. В Сотной звучат имена подневольных крестьян и знакомые названия местностей на Емце, Чаче, Ваймуге и Двине: Взвоз, Сия, Пукшеньга, Хоробрица («на Хоробрицы пустошь Лысая гора»), Ракула (дер. Копытовская) и другие. И в этой грамоте в числе прочих переходящих во владение монастыря крестьянских хозяйств указаны:

Дер. Наволок, Часовенская тож Марьина: в.Митя Некрасов, в. брат его Федка. Пашни середние земли обжа, а в пусте водою смыло обжа.

Дер. Наволок Якова Остафьева: в. Ондрейко да сын его Третьячко, в. Олексейко Крюков, в. Сенка Некрасов, в. Митя Некрасов. Пашни середние земли 2 обжи без чети обжи, да водою смыло треть обжи.

У деревни Наволок приведены ещё два названия: Марьина и Якова Остафьева. Но вполне возможно, что так именовались лишь какие-то части деревни, первопоселенцами в которых были крестьяне Марьин и Яков Остафьев.

О некоторых приведённых в Сотной терминах.

Сокращение в. у писцов того времени имело значение «во дворе».

Пашни середние – земля среднего качества.

Обжа - единица площади для поземельного налога в Новгородской земле в XV—XVI веках. Равнялась площади земли, которая вспахивалась с помощью одной лошади в течение одного светового дня. Однолошадное сельское хозяйство и есть окладная единица, обжа. У братьев Некрасовых на двоих было обжа земли и ту смыло во время наводнения. Без земли им прямой путь в батраки. Увы.

Четь (четверть) равнялась 0,5 десятины. Десятина - примерно 1,09 гектара.

В Сотной 1593 года название деревни Наволок приведено без появившейся в будущем первой части. И одновременно приводится её второе, «говорящее» имя – Часовенская. То есть к 1593 году часовня в деревне Наволок (она же в будущем: деревня Брилин Наволок – она же Брин наволоцкая - она же Летняя Сторона – она же Летняя) уже существовала.

Год 1397-й

В 1397 году двинской воевода Иван Никитич, сидевший в основанной в 1342 году новгородцами крепости Орлец (развалины ныне у левобережной деревни Орлецы), принял послов московского князя, после чего ставший тогда на время административным и военным центром огромной территории Орлец присягнул на верность Москве. Великий князь московский Василий Дмитриевич отправил сюда с послами «Двинскую уставную грамоту», которой попытался законодательно оформить вхождение Двинской земли в Московское княжество. Одним из пунктов грамоты установлено вознаграждение дворянам наместника за выезды в различные местности Двинского края для отправления правосудия. Наместник тогда находился в крепости Орлец. За путь от неё до места разбора (деревень определённой местности) судебных тяжб, их осуществление, обратную дорогу и начислялась плата в «белках»:

«А на ОрлецЪ дворяномъ хоженого бълка; а Ъзды и позовы от Орлеца до Матигоръ двЪ бЪлки Ъзду, до Колмогоръ двЪ бЪлки, до Куръострова двЪ бЪлки, до Чюхчелема двЪ бЪлки, до Ухтъострова двЪ бЪлки, до Кургии двЪ бЪлки, до Княжаострова четыре бЪлки, до Лисичаострова семь бЪлъ, а до Конечныхъ дворовъ десять бЪлъ, до Нонаксы дватцать бЪлъ, до Уны тритцать бЪлъ; а съ Орлеца вверхъ по ДвинЪ до Кривого бЪлка, до Ракулы двЪ бЪлки, до Наволока три бЪлки, до Челмахты четыре бЪлки, до Емци пять бЪлъ, до Калеи десять бЪлъ, до Кирiегоръ семнатцать бЪлъ, до Тоимы до Нижние тритцать бЪлъ; а на правду вдвое».

Белка (т.е. беличья шкурка) в XIV-XV вв. на Севере Руси была платёжным средством и равнялась 1/10 гривны и 1/100 или 1/200 рубля.

Пошлина подвойскому и дворянину за вызов в суд зависела от расстояния, которое нужно было проехать для вызова ответчика. Путь в 10-12 вёрст или чуть больше «стоил» одну белку.

В двух белках оценили тогда московские чиновники труд вершителя правосудия, отправившегося «съ Орлеца вверхъ по ДвинЪ до Ракулы». В качестве следующей населённой местности (поселения) указан Наволок, за путь до которой тиуну платилось три белки. То есть расстояние между Ракулой и Наволоком составляло примерно 10 – 12 вёрст. Оно с тех пор не изменилось.

Правомерность сделанного вывода подтверждается и установленной платой в «четыре бЪлки» до следующей указанной в грамоте за Наволоком населённой местности Челмохты, поскольку расстояние от правобережной деревни Часовенской (ныне Летняя) до указанной местности равняется примерно 12 -13 верстам. Других «наволоков» в ближайшей округе нет и не было. И потому на основании изложенных фактов можно утверждать, что первое упоминание деревни Наволок относится к 1397 году.

Для следующего вывода необходимо напомнить о ключевых датах истории деревни Летняя.

В Двинской грамоте 1397 года впервые упоминается деревня Наволок.

В Сотной 1593 года приведены другие названия деревни – «Дер. Наволок, Часовенская тож Марьина».

В переписи 1676 года указывается её второе, забытое впоследствии наименование – Остановская, а местность (поселение), которому деревня Наволок подарила своё название именуется Брилин наволок.

В изданном в 1745 году книге «АТЛАСЪ РОССIЙСКОЙ» на левом берегу Двины к северу от Сиской (Сийской) местности нанесён Брылской наволокъ.

В метрической книге Сийского прихода 1793 года говорится о рождении дочери крестьянина деревни Брилин Наволок.

В Списках населённых мест по сведениям 1859 года размещены сведения об 11 деревнях Брин-Наволоцкого общества. В их числе указана одна из трёх самых населённых деревень – Часовенская.

В рапорте священника Брин – Наволоцкого прихода от 1880 года в качестве одного из пяти мест нахождения крестов указана деревня Брин – Наволоцкая.

В «Кратком описании приходов и церквей» 1894 года в Брин – Наволоцком приходе вновь упоминается левобережная деревня Брин-наволоцкая с устроенной в 1727 году часовней во имя свят. Великомученика Георгия. Часовня с таким именем доживает свои века в деревне Летняя.

В изданном в 1907 году сборнике «Список населенных мест Архангельской губернии к 1905 году» указано второе название деревни Часовенская - Летняя сторона.

В сведениях Всесоюзной переписи 1939 года на территории Брин-Наволоцкого сельсовета Емецкого района в числе прочих названа деревня Летняя Сторона.

В упразднённое в апреле 2022 года Ракульское сельское поселение с административным центром в посёлке Брин – Наволок в числе 25 деревень входила деревня Летняя. Она же: Летняя Сторона, Часовенская, Брин наволоцкая, Брилин Наволок, Остановская.

Эта деревня, возможно, была прародителем деревень Брин – Наволоцкой местности, от её давнего имени поселение Брин – Наволок и одноимённый посёлок получили свои названия. Год её первого упоминания (1397) можно считать и датой первого упоминания поселения Брин – Наволок.

Почёта и уважения заслуживает деревня Летняя. Не велика она в наши времена – с десяток домов стоят в одну линию фасадами к Двине. Один из собеседников из посёлка Брин – Наволок поведал историю, которая рассказала ему бабушка: о страшном пожаре, случившемся где-то около 1905 года, который уничтожил деревню. Будто бы уцелели только часовня и дом напротив её. Так ли это было на самом деле, должны подтвердить или опровергнуть документы.

Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года в Летней числится 0 человек постоянного населения. Впрочем, не забывают родные места уехавшие в иные грады и веси выходцы из Летней, живут некоторые здесь круглый год.

Восстановить бы часовню. И табличку именную на её стене можно закрепить с датой первого упоминания деревни в исторических документах.

Пусть будет так.

О некоторых названиях Брин – Наволоцкой местности

Деревни Брин-Наволоцкой округи и ближайшие к ним реки и озёра носят русские имена. Исключение составляет впадающая в Северную Двину южнее посёлка Брин – Наволок речка Конда. Её название напоминает о предшественниках русских в северных землях. Конда – от карельского kondi – «медведь».

Чем дальше от населённых пунктов, тем больше звучит иноязычных названий водных объектов. Их сохранение объясняется долгим мирным сосуществованием саамов, карел и русских. В процессе совместных охот, рыбных промыслов, в родственных отношения передавались они, закрепившись в памяти земных сменщиков.

Как до прихода русских именовалась местность, названная Наволок, установить пока не представляется возможным. Что касается «наволоцкого» имени, то его популярность в прорезанной густой сетью рек северной Руси была повсеместной. Часть пути между водными объектами лодки приходилось «волочить», «тащить волоком». Это действие происходило «на волоке». От него получили названия десятки местностей и деревень.

В Архангельской области так именуются 11 деревень, в Вологодской – 6. В северо-западных российских регионах это название носят 32 населённых пункта. Кроме того, термин «наволок» входит в состав 35 сложных топонимов, «наволоки» - 6 топонимов. Всего в разных областях России насчитывается более 80-ти «наволоцких» названий. В Кинешемском районе Ивановской области есть и город Наволоки.

Впрочем, словари предлагают и другие значения этого слова.

Словарь Д.Н. Ушакова: «НА́ВОЛОК - Заливной луг, низменный берег реки».

Энциклопедический словарь Брокгауза и Евфрона: «наволок - выдающиеся в море, озеро или реку или возвышающиеся над ними мыс, коса, или вообще крутой берег».

Словарь русского языка XVIII века: «НА́ВОЛОК - 1.Прибрежный земельный участок. 2.Луг при берегѣ какой либо рѣки находящийся, на которой разлитием воды всякой дрязг наносится. Косить наволоки. САР1 I 775. 3.Обл. (Помор.). Мыс, коса. Наволок есть часть земли, вдавшейся в море или в озеро узким языком и называется в различных мѣстах иначе, то есть мыс, полуостров, коса, гук, нос, язык, рог .. Наволоку можно дать истолкование и из того, что его всегда видится — наволокло наносною землею при наводнениях». 4.Пригорок, бугор; возвышенная часть берега реки или моря. Берег большей частию песчаной; но мѣстами выходят и каменистые наволоки соснягом поросшие».

Какое из этих или других значений вложили в название деревни Наволок далёкие предки нам не ведомо. Ясно одно – стало имя деревни и названием местности (поселения). И произошло это между 1593 и 1676 годами.

В 1593 году – «Дер. Наволок, Часовенская тож Марьина». В 1676 году – «На Брилин наволоке д.». Сокращение д. имело значение «деревни». Они далее перечислялись. В том числе «д.Часовенская, Остановская тож». Она же в 1397 и 1593 годах деревня Наволок.

И потому можно высказать предположение, что первой дополнением (уточнением, указанием) Брилин обзавелась деревня Наволок. И лишь после появления других деревень, возможно, основанных переселенцами из деревни Брилин Наволок, это имя закрепилось за местностью (поселением).

Что означает в названии деревни слово Брилин?

Вероятнее всего фамилию.

Следует сказать, что многие фамилий северных крестьян произошли от семейных прозвищ, которые, в свою очередь происходили от «уличного» прозвища того или иного члена семьи. Эти прозвища иногда уходили своими корнями в глубь многих поколений. Они фактически выполняли роль фамилий у крестьян в обиходной жизни до их массового закрепления в конце XIX века. Прозвища нередко давались в связи с какими-то особенностями внешности, телесными дефектами носителя. Отсюда Безноговы, Безруковы, Белоглазовы, Короткие, Тонкие, Пузановы, Носовы, Криворотовы, Кривошеевы и т.п.

Возможно, из этого ряда и «уличное» прозвище Брилин, образованное от слова «брыли». Так называются обвисшие участки кожи и подкожно-жировой клетчатки в зоне нижней челюсти и шеи, нарушающие нормальный контур лица.

Иное значение слова и места «регистрации» носителей прозвищной фамилии встретилось в книге Александра Кузнецова «Народный именослов Русского Севера» (Вологда, 2020):

БРИЛА, -О: «Пятко Сивков Брила», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 64 ~ Доп-2: 95]; «Ивашко Брыло», дер. Потапово Городского стана Вологод. уезда. // Сотн. 1544 [СПСК: 88]; «Ондрюшка Брыла», дер. Мануилово вол. Толшма Тотем. уезда. // Писц. кн. 1622 [СТТ: 224]. • Ср. брила - «губа; чел. с толстой, отвислой губой» или «упрямый, капризный, обидчивый чел.» [Д 1: 132; СВГ 1: 44; СРНГ 3: 180]. >Отч. Брилин; Брилкин [ПКВ: 53; БНУ: 187], Вологда (1629), Великий Устюг (1622). #Дер. Брылино; Брилин Наволок [МИЕС-2: 166; КК: 199], Вологод. уезд (1589), Двин. уезд (1686). Бриляков [ТКМГ-1: 8], Тотьма (1634). < Прозв. *Бриляк, ср. брылан - «губастый, толстогубый чел.» [Д 1: 132]».

Деревня в Кесовогорском районе Тверской области называется Брылино. Ещё одна деревня Брылино находилась в Новоржевском уезде ныне Псковской области.

Село Брылино расположено на реке Ик Каргапольского района Курганской области. В «Приходской летописи села» приведена информация: «Село Брылинское…получило название от первого народонаселителя крестьянина Ялуторовского округа Герасима Замятина, коего прозвали многие Брылой, от чего и селение названо Брылинским».

Деревня с названием Брилино имеется в Брейтовском районе Ярославской области.

И потому, возможно, не является опечаткой приведённое в изданной в 1745 году книге с названием «АТЛАСЪ РОССIЙСКОЙ» название Брылской наволокъ, вместо Брилин. Для составителей слова имели одно значение.

Когда крестьянин Брилин появился в деревне Наволок?

В Сотной 1593 года ещё указана деревня «Наволок, Часовенская тож Марьина». В переписи 1676 года приведено забытое впоследствии наименование деревни Часовенской – Остановская, а местность (поселение), которому деревня Наволок подарила своё название уже именуется как Брилин наволок. То есть между двумя этими датами Брилин мог поселиться в деревне Наволок.

Откуда пришёл Брилин?

Прозвучала эта фамилия в середине XV века в одной из грамот Великого Новгорода («Грамоты Великого Новгорода и Пскова», 1949 г.), именуемой «Рядная Кирилла Юрьевича с Емецкой слободой о не взимании податей с половников, живущих в селе, данной им Богородицкому монастырю». Выдержка из рядной:

«Се срядися Кирило Юрьевич сочекимо с Петром, с Борисом с Брилиными с Дементьевыми детеми и со всей слободой Емечскою. Что купил Кирил Юрьевич село у Федора Ляпышева и дал Кирил Юрьевич то село святой Богородице игумену и чернечем в веки….»

Уважаемыми людьми были Петр Дементьевич и Борис Дементьевич Брилины в Емецкой слободе в середине XV века. Только вот в Сотной 1593 года, а это конец XVI века, или на 150 лет позже события грамоты, ещё указана деревня «Наволок, Часовенская тож Марьина» без добавки. Не те Брилины.

Может быть, из Колмогор? В Писцовой книге 1622 года читаем: «Матюшка Игнатьев сын Брыла, г. Колмогоры». // (Писц. кн. 1622 [ВЕА: 338)

Уличная фамилия Брилин отмечена и в переписной книге 1676 -1678 годов. В деревне Горской (ныне часть деревни Сия) записан бобыль, с которым живут «два племянника Антонко и Фетка Брилины». Их отец или другие родственники вполне могли переселиться в близко расположенную (ныне по прямой около 11 км.) деревню Наволок.

Без ответа пока остаётся вопрос.

Почему Наволок (деревня) стал зваться Брилиным?

Можно только гадать. Версия первая: крестьянин Брилин владел вместительным судном. На противоположном берегу Северной Двины к 1676 году появились восемь деревень. Возможно, туда переселялись жители деревни Наволок? И заслуга «паромщика» в этом деле велика.

Разумеется, это всего лишь плоды фантазии. И потому версий больше не будет. Известно одно: Брилиным Наволоком к 1676 году, помимо деревни, стала именоваться и местность (поселение). Знать, велики заслуги Брилина.

Кстати, фамилия Брилин является распространённой как в Архангельской области, так и за её пределами.

Брилин Павел Тимофеевич из Алтайского края (1913 — 1969) — Герой Советского Союза (1945).

Универсальное грузовое судно Северного Морского Пароходства носит название «Механик Брилин». Судно названо в честь старшего механика СМП, члена экипажа героического парохода «Смидович» Фёдора Васильевича Брилина (1910 – 1977).

Brilin - российский бренд сумок из натуральной кожи. Основатель торговой марки - Александр Брилин.

И т.д.

Почему в названии поселения сократили первую часть Брилин?

Как отмечает известный топонимист В. А. Жучкевич, сокращение - одно из наиболее типичных явлений в топонимике: «Оно объясняется тем, что для разговора не требуется подробной характеристики называемого географического объекта, достаточно лишь общего и по возможности краткого его обозначения. Скорость сокращения зависти от частоты использования топонима. Так, город Ростов-на-Дону в устной речи называют Ростов-Дон или просто Ростов, Нижний Новгород – Нижний, Санкт-Петербург – Питер».

Добавим: Архангельск – Архара, Северодвинск – Севск и т.д.

Ленив порой человек. Вот и представители новых поколений земли Брилин – Наволоцкой начали «глотать» в речи сочетание ли в слове Брилин. В результате трансформации появился в названии поселения неведомый Брин. На смену Брилин – Наволоку пришёл Брин – Наволок.

Об омонимах брин

Введённый Аристотелем термин омо́нимы имеет значение: «одинаковые по написанию и звучанию, но разные по значению слова и другие единицы языка». Их также именуют «ложными друзьями переводчика». Познакомимся с некоторыми из них.

Brin в переводе с французского означает прядь, соломинка, травинка, былинка.

Brin - фамилия валлийского происхождения, означающая «холм».

Брин - добродетельный шимпанзе и главный герой видеоигры «Планета обезьян: Последний рубеж».

Брин Тервель Джонс (1965 г.р) — британский оперный певец (бас-баритон).

Брин Глисон (1987 г.р.) — ирландский актёр.

Брин Сергей (1973 г.р.) — американский программист и интернет-предприниматель. Родился в Москве. Занимает 7-е место в списке самых богатых людей в мире, его состояние свыше сотни миллиардов долларов. Если узнает о существовании Брин – Наволока, то …? Принимаются варианты ответов. Шутка.

Надеяться надо только на себя.

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Автор серии очерков об истории холмогорских поселений не претендует на энциклопедичность и научную глубину исследований. Задача при их подготовке и публикации ставится более скромная – попытаться обозначить основные вехи, ключевые даты истории местностей, сёл и деревень. Разумеется, отзывы, пожелания, советы, подсказки, уточнения, критика и любая информация по теме исследования будут приняты с большой благодарностью.

В российских архивах пусть медленно, всё – таки идёт процесс цифровизации документов прошлого. И потому велика надежда, что другие исследователи напишут более точные и подробные истории семей, родов, мест родных. Хочется пожелать им в этом благородном деле удач и открытий.

Александр Чашев

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Предыдущий очерк из цикла «Читая страницы минувших веков»: https://rusnord.ru/hot/60389-kurgija-i-kurja.html