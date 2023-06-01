«Цыганская мафия» в поселке Савинский оказалась провокацией в соцсетях

Новость о том, что поселок Савинский в Плесецком округе Архангельской области терроризирует банда молодых людей цыганской национальности всполошила даже федеральные СМИ.

Напомним, в конце прошлой недели в архангельском сегменте социальных сетей появились кадры, на которых молодые люди поют кота крепкими спиртными напитками к полному неудовольствию бедного животного. Вслед за этим, как из рога изобилия, посыпались сообщения о том, что поселок Савинский давно терроризирует группа подростков-цыган. Появился даже некий отец одного из малолетних худиганов, который взял на себя вину за плохое воспитание сына, при этом педалируя на его этническом происхождении.

После выхода на нашем сайте материала «Пьяный кот и «цыганята» к автору за комментариями обратились с радиостанции «Россия-1». Главный редактор ИА «RUSNORD» Леонид Черток в разговоре с ведущими программы «Разное время» выразил сомнение, что такая этническая группировка может существовать в отдаленном поселке Поморья, ориентированном на лесозаготовки, ибо этот вид деятельности никогда не входил в круг интересов представителей цыганской национальности. И уточнил, что подобные «горячие новости» могут самым негативным образом повлиять на внутренний климат в регионе, всегда выгодно отличавшемся своей толерантностью в национальном вопросе.

К этому моменту было известно, что ситуацию в Савинском взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В свою очередь, на место событий для встречи с местным населением отправилась целая комиссия сотрудников правоохранительных органов, в которую вошел заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Архангельской области полковник Александр Яковлевич Першин, о чем мы сообщали ранее.

Вчера такая встреча состоялась. Официальный вывод полицейской комиссии - серьезных конфликтов на территории поселка нет, провокации в социальных сетях устраивают жители других населенных пунктов и даже других регионов. Есть проблемы с некоторыми подростками, которые взяты на особый контроль, но они точно не имеют под собой этнической подоплеки.

Пока не дан официальный ответ на вопрос – кому нужна была подобная провокация (в соцсетях появились призывы чуть ли не к депортации, как уже было в 2007-м при мэре Донском). Однако наблюдатели от нашей редакции склоняются к мнению, что это последствия того, что социальные сети все больше напоминают информационную «помойку», к которой серьезным и ответственным людям никак нельзя относиться серьезно без соответствующего анализа прочитанного.

(на фото: полицейская комиссия выслушивает претензии жителей поселка Савинский)