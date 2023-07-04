Дорогу на Онегу проломил ретроградный Плутон

Так оценил причину провала дорожного полотна депутат Архангельского областного Собрания (фракция КПРФ) Леонид Таскаев. Представляем его анализ произошедшего:

- Ситуация на дорогах даже регионального значения (как и само качество этих дорог) становится всё менее контролируемой. Только сегодня на место обвала дороги в Онежском районе выехала рабочая группа



Обвал участка Онежской трассы произошел еще вчера, и ситуация только ухудшалась. Забавно, но «специалисты», которые пока не провели никаких изыскательных работ, уже открещиваются от вероятности влияния проводимых работ на качество дороги. «Специалистам» еще только «возможно (!) потребуется бурение скважин, чтобы понять причину просадки», но в СМИ уже заявляют, что «вероятнее всего провал не связан с ремонтными работами». Наверное, виноват ретроградный Плутон в тринадцатом доме Осла…

Вместе с тем, срок окончания ремонта Онежской трассы незаметно и без особого шума отодвинули с 2025 на 2026 год, а его стоимость за уже прошедшее время выросла почти В ТРИ РАЗА (!) с пяти миллиардов, озвученных Президенту в 2020 году, до 15 миллиардов спустя всего три года, и кто знает, на сколько она вырастет за следующие три года. Учитывая темпы разрушения дорожного покрытия, идущие с явным опережением графика строительства, и растущие аппетиты всех причастных, дорога на Онегу имеет все шансы превратиться в очередной невыполненный проект областной администрации, о котором вскоре, по всей видимости, будет не комильфо даже упоминать.



Как от специалистов, строивших эти дороги, "прогресс" дошел до чиновников, не способных оперативно, качественно, в срок и без оправданий даже привести в нормативное состояние то, что досталось в наследство? А ведь этот дорожный объект (на секундочку!) они обновляют по поручению Президента…

В 2022 году, по данным СМИ, в Архангельской области были «построены и отремонтированы 405 километров региональных трасс», а в 2023 году в рамках нацпроекта планируется ремонт только 180 километров дорог…