Ракула. Вехи истории

Если путешествовать из Архангельска по дороге М-8, на сто двадцатом километре внимание привлекает высокая стелла с надписью «1137 РАКУЛА».

Год основания поселения вызывает почтительное отношение. Интересно и само название - что-то инородное присутствует в нём. Самые любопытные пассажиры иногда тут же пытаются отыскать какую-либо информацию в русскоязычной поисковой системе интернета.

И… получают обескураживающий ответ: «Ракула — деревня в Кирилловском районе Вологодской области. Входит в состав Чарозерского сельского поселения».

Другая Ракула? Может, в англоязычных системах найдётся нужная? Набрали Rakulа.

Полученный на английском языке ответ уводит от искомого поселения на другой конец света. Вот его перевод: «Ракула - населенный пункт на Северной территории Австралии, расположенный примерно в 72 километрах (45 миль) к юго-западу от столицы территории Дарвина».

Далеко занесло.

Нет, не обманывают «поисковики» - они дают информацию об одноимённых населённых пунктах, в то время как указанная на придорожной стелле Ракула таковым не является. Это имя носит местность, раскинувшаяся на двух берегах Северной Двины. От него получило своё название и упразднённое в 2022 году сельское поселение «Ракульское», имевшее в составе 26 населённых пунктов. Только вот Ракулы среди них не было и нет. Для того, чтобы отыскать её следы, необходимо погрузиться в историю.

Год 1137-й

Первое упоминание ойконима (название населённого пункта) «Ракула» встречается в Уставе 1137 года новгородского князя Святослава Ольговича - законодательном акте, регулирующем отчисления в пользу новгородской церковной епископии от судебных сборов князя. В документе приведены названия 27 погостов и размеры платежей с них. Наибольшие (три сорочка) обязались собирать и отдавать новгородским священноначальникам прихожане погостов Ракулы, Пинезы (Пинеги), Кегрелы (Кевролы) и Иван-погоста (на месте Холмогор).

Где находился погост Ракула в 1137 году?

Возможно, там, где сейчас находится деревня именно с таким названием – Погост?

Кстати, слово «погост» имеет в русском множество значений. В их числе: «небольшое селение, сельцо, деревенька»; «кладбище с церковью и домами священнослужителей»; «административная единица, сельская община» и даже «место заезда гостей, т.е. торговцев, купцов». В год издания Устава погостом (вероятнее всего) называлось всё-таки небольшое селение.

Следует сказать, что главной целью основания новгородской республикой погостов - становищ на северной земле был контроль над водными (других здесь не было) путями. В ракульской местности таким «пунктом» наблюдения за Северной Двиной могла стать правобережная деревня. Интересная информация приведена в изданном в 1894-1896 годах объёмном труде «Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии». В выпуске первом (1894 г.), на странице 297 читаем (в современной транслитерации) о Ракульском приходе:

«Время первоначального образования прихода с точностью определить трудно за неимением документов, сгоревших вместе с церквами, троекратно подвергавшимися пожару. Но то несомненно, что это первый приход, образовавшийся из Новгородских поселенцев, построивших для себя, по благословенной грамоте Ионна, архиепископа Новгородского, первую церковь во имя Воскресения, которая, по преданию, стояла около 500 лет и, наконец, вследствие крайней ветхости была разобрана в начале XVIII столетия. Вместо разобранной на том же месте была устроена новая Воскресенская-же церковь, существовавшая недолго и затем сгоревшая. Вместо сгоревшей воздвигнута третья церковь того же наименования, освященная в 1766 году и существующая до настоящего времени».

Заключительную фразу можно повторить и в наше время, поскольку существует ещё «охраняемая государством» церковь Воскресения Христова 1763-1766 годов постройки, стоит благодаря капитальной ремонтировке в 1874 году, ждёт реставрации.

Могла ли её первая предшественница простоять в два раза дольше? Аж 500 лет?

Поверим авторам Краткого исторического описания. Если принять за основу приведённые в нём факты, можно попытаться определить примерные годы возведения первого на северной земле храма. Подсказка содержится в имени и духовном звании подписавшего благословенную грамоту.

Представитель новгородского духовенства Иоанн первым на Руси получил сан архиепископа. Произошло это в 1165 году. Владыкой он являлся 21 год, до смерти, последовавшей в 1185 году. Таким образом, время строительства первой ракульской и первой на территории будущей Архангельской епархии церкви произошло в период между 1165 и 1185 годами. Возможно, на её возведение даже использовались отчисления, предусмотренные Уставом 1137 года? Их плательщиками были лишь крещёные выходцы из новгородских земель. С инородцев, на землях которых поселились новгородцы, взималась дань мехами. От них первопоселенцы и услышали название Ракула, а также множество других имён рек, ручьёв, озёр, холмов, урочищ.

Кто жил в ракульской местности до прихода новгородцев и одновременно с ними?

Ответ на этот вопрос могут дать топонимы. По образному выражению русского языковеда Н.И.Надеждина (1804-1856) «Топонимика - это язык земли, а земля есть книга, где история человечества записана в географической номенклатуре». Жившие на севере народы не имели письменности и потому географические названия являются основным источником знаний о вымерших языках и ценным историческим свидетельством, позволяющим судить об этнической принадлежности древнего населения.

Десятки лет топонимику Русского Севера изучают в Уральском федеральном университете. Известный российский лингвист, общепризнанный специалист в области северорусской диалектной лексики, профессор УРФУ Александр Константинович Матвеев в статье «Древнее население севера Европейской России. Опыт лингвоэтнической карты I» (Известия Уральского государственного университета. 1999 г., вып.13) отмечает: «Хотя считается, что предшественниками русских на Севере были в основном прибалтийские финны карело-вепсского типа, и подтверждение этому видят во множестве прибалтийско-финских заимствований, усвоенных местными русскими говорами, саамские топоосновы встречаются в регионе так же часто, как и прибалтийско-финские. Это можно объяснить только большой близостью языков, несомненно, ещё более значительной в старину, и массовым усвоением прибалтийскими финнами географических названий своих предшественников – саамов».

Следует сказать, что наиболее старыми, древними в топонимике признаются названия водных объектов – гидронимы. От них получали свои имена прилегающие к ним земли, холмы, деревни, города. Редко, но бывают и обратные примеры. О некоторых субстратных (субстрат топонимический — совокупность названий, образованных на языках народов, ныне не проживающих на какой-либо территории) топонимах ракульской округи, их возможных значениях и путях адаптации следует поразмышлять. Разумеется, предложенные этимологические версии не являются бесспорными и окончательными, поскольку в топонимике, имеющей дело с суррогатами лексики многих, в том числе и давно исчезнувших народов, уверенным в абсолютной правильности какой-либо гипотезы, быть нельзя. И потому, сомневаясь, ищем.

Для начала отправимся на правый берег Северной Двины.

К востоку от деревни Горка-Ладковщина находится Оксозеро. Основа окс этимологизируется с прибалтийско-финских языков как «ветвь», «приток». Это озеро через ручей вытекает в Островное озеро, из которого к Двине бежит Хаусов ручей. Таким образом, Оксозеро как бы является притоком Двины.

Хаусов ручей. В прибалтийско-финских языках hauska означает «весёлый», «забавный».

Хопозеро. В финском и карельском языках hoppu означает «спешка» и «ссора».

Салозеро. Финское, карельское salo имеет значение «глухой лес», «лесная глушь».

Палозеро. Прибалтийско-финское, карельское palo – «огнище», «выжженная подсека». Впрочем, и в русском языке слово пал имеет примерно те же значения.

Валдозеро. Финское, карельское valkea, вепсское valged – «белый». Переход лг/лд в этих многочисленных на севере топонимов произошёл в русском языке. Пример: шенкурское поле Валгушки зовётся и как Валдушки. Есть в финских языках и слово valta, имеющее значение «сила».

Хепальское озеро, река Хепалка. Финское, карельское hepo – «конь», «лошадь».

Переберёмся на левый берег Двины.

Река Обокша. В прибалтийско-финских языках obok означает «рядом», «недалеко», «близко», а формант (окончание) кша в названиях рек – «ветвь». Обокша – «ближняя ветвь».

Приток Обокши Хивка. Финское, карельское hyva – «хороший». Есть и hiiva – «осадок, гуща».

Порог Обокши Нюня. Саамское nunne, финское и карельское nena – «нос», «мыс».

Приток Обокши Модья. Карельское, вепсское muda – «ил», «тина», «грязь». Переход у/а произошёл, по-видимому, в русском языке. Ушли от неприличного названия?

В Модью впадает речка Каска, текущая из Каскозера. Финское, карельское kaski – «подсека, пожог».

Сергозеро. Финское, карельское sarki, вепсское sarg – «плотва». Отсюда на Русском Севере появилось название рыбы «сорога».

Деревня Канзово. Финское kansa – «народ», карельское kanza - «народ, общество», вепсское kanz – «семья».

Лишь мирным сосуществованием представителей разных народов можно объяснить сохранившиеся и дошедшие до наших дней иноязычные названия окрестных рек и озёр. В процессе совместных охот и рыбных промыслов, долгой жизни в одних деревнях, родственных отношениях передавались они, потому и закрепились многие земных сменщиков.

Оттуда, из глубин времён дошло до наших дней и название, давшее некогда имя местности, волости, деревне и селу – Ракула. В Архангельской и Вологодской областях 21 географический объект носит это название. Из них подавляющее большинство составляют ойконимы (названия населённых пунктов).

У топонимистов нет убедительной этимологии названия Ракула. Ю.И. Чайкина из Вологды предложила версию о его связи с наименованием одного из пяти родов «карельских детей» – ровкульцы, известных из актов XV века. Деревня Ровкулы находилась в начале XX века в Повенецком уезде Олонецкой губернии. Ныне в тех местах проходит граница с Финляндией.

Далековато. К тому же слишком различаются звуки в названиях дальнего карельского рода и деревень. Надо искать другое толкование.

И в начале поиска следует задать вопрос: какие признаки объединяют многочисленных носителей имени Ракула?

Во-первых, так называются деревни. Во-вторых, все они находятся на берегах рек. В финском, карельском, вепсском языках слова kylä, kyl, külä (в русской транскрипции кюля, кула) имеют значение «деревня». Слова randu, rantа, rand означают в этих языках «берег». Таким образом, randu külä (ранду кула) будет означать «береговая деревня». Сложносоставные названия имеют свойство со временем сокращаться: «чтоб роту было удобнее». За примерами далеко ходить не надо.

В переписной книге стольника Афанасия Денисовича Фонвисина да подьячего Федора Замятина 1676-1678 годов читаем: «Волость Сийская. В ней великого государя деревни черныя: на Брилином наволоке д.Заборье; ….». Удалили местные жители со временем из первой части названия Брилин два звука, появился Брин-Наволок. Так доныне и называется.

Другой пример: Kalma vara (погребальный холм) - Колмогоры - Холмогоры.

Подобную трансформацию мог перенести и ойконим Ранда Кула. Авторами переименования были предшественники новгородцев. Так появилась Ракула.

Как сказано выше, поселившиеся в «чудской» деревне новгородцы, обязались платить на содержание церкви три сорочка (примерно 327 грамм серебра). Таким ежегодным повышенным сбором облагались крупные, давно существующие поселения выходцев из Новгорода. Если учесть ещё и период жизни в деревне «чуди» до прихода новгородцев, год 1137-й явно не годится в качестве даты рождения Ракулы. Она гораздо древнее.

Год 1397-й

Следующий (после Устава Святослава Ольговича) по датировке документ, в котором упоминается Ракула, является отражением долгой борьбы Великого Новгорода с Московским княжеством за Двинские земли. В 1397 году воевода Иван Никитич, сидевший в основанной в 1342 году новгородцами крепости Орлец, принял послов московского князя, после чего ставший тогда на время административным и военным центром огромной территории Орлец присягнул на верность Москве. Великий князь московский Василий Дмитриевич отправил сюда с послами «Двинскую уставную грамоту», которой попытался законодательно оформить вхождение Двинской земли в Московское княжество.

Одним из пунктов грамоты установлено вознаграждение дворянам наместника за выезды в различные местности Двинского края для отправления правосудия. Наместник тогда находился в крепости Орлец. За путь от неё до места разбора судебных тяжб, их осуществление, обратную дорогу и начислялась плата в «белках»:

«А на ОрлецЪ дворяномъ хоженого бълка; а Ъзды и позовы от Орлеца до Матигоръ двЪ бЪлки Ъзду, до Колмогоръ двЪ бЪлки, до Куръострова двЪ бЪлки, до Чюхчелема двЪ бЪлки, до Ухтъострова двЪ бЪлки, до Кургии двЪ бЪлки, до Княжаострова четыре бЪлки, до Лисичаострова семь бЪлъ, а до Конечныхъ дворовъ десять бЪлъ, до Нонаксы дватцать бЪлъ, до Уны тритцать бЪлъ; а съ Орлеца вверхъ по ДвинЪ до Кривого бЪлка, до Ракулы двЪ бЪлки, до Наволока три бЪлки, до Челмахты четыре бЪлки, до Емци пять бЪлъ, до Калеи десять бЪлъ, до Кирiегоръ семнатцать бЪлъ, до Тоимы до Нижние тритцать бЪлъ; а на правду вдвое».

Белка (т.е. беличья шкурка) в XIV-XV вв. на Севере Руси была платёжным средством и равнялась 1/10 гривны и 1/100 или 1/200 рубля. Пошлина подвойскому и дворянину за вызов в суд, пошлина зависела от расстояния, которое нужно было проехать для вызова ответчика. Путь в 10-12 вёрст «стоил» одну белку. В двух белках оценили тогда московские чиновники труд вершителя правосудия, отправившегося «съ Орлеца вверхъ по ДвинЪ …до Ракулы».

В качестве следующего населённого пункта указан Наволок, за путь до которого тиуну платилось три белки. То есть расстояние между Ракулой и Наволоком составляло примерно 10 вёрст. Оно с тех пор не изменилось. А Наволок в переписи 1676-1678 годов именуется уже как Брилин наволок. После сокращения названия – Брин-Наволок. Ему в этом году можно отмечать 626 лет со дня первого (хочется надеяться, что «пока») упоминания. С чем его и поздравляем.

Недолго вершили правосудие чиновники из Орлецов. В 1398 году новгородцы, осадив Орлецкую крепость, взяли ее штурмом. Новгородская власть была восстановлена. Крепость разрушена до основания. Органы и символы власти вернулись в Колмогоры.

Год 1587-й

В 1587 году издан акт, закрепивший за Антониево-Сийским монастырём деревни, починки, соляные варницы, сенокосы, пашни, рыбные и охотничьи угодья. Его название - «Сотная Андрея Толстого на вотчину Антониево-Сийского монастыря». Сотная - выписка из официального документа. И в этой выписке в числе прочих переходящих во владение монастыря крестьянских хозяйств оказался двор Гришки Офонасьева. Выписка из сотной:

В Ракуле дер. Копытовьская, что была пустошь: в.Гришка Офонасьев. Пашни середние земли в живущем четь обжи, да водою смыло обжа.

Обжа — единица площади для поземельного налога в Новгородской земле в XV—XVI веках. Равнялась площади земли, которая вспахивалась с помощью одной лошади в течение одного светового дня. Однолошадное сельское хозяйство и есть окладная единица, обжа. Четь – четверть. Определялась как 0,5 десятины.

Год 1678-й

Через сто лет более детальное описание ракульских деревень приведено в Переписной книге стольника Афанасия Денисовича Фонвисина да подьячего Федора Замятина 1676-1678 годов. Приводится в современной транслитерации:

Гл. 66. Волость Ракульская. В ней великого государя деревни черные: д. Конец Поженская и Смешаковская; д. Селивановская, над р. Пониклицею (л. 534); поч. Петровской (л. 534 об.); поч. Ярышевской и Заболоцкой тож, на бору; д. Фоминская на горке; поч. другой Ярышевской; д. Степановская Подборская, к ней же припущена в пашню (л.535) п. Пенсков; д. Филинская; д. Ширковская (л.535 об.); д. Дементьевская (л.536); д. Поташевская (л.536); д. Илевская; поч. Марковской (л. 536 об.); д. Янинская, над Паршевым ручьем; д. Исаковская; д. Грибановская, Ключевская тоже; д. Великодворская, Смердовская тоже, к ней припущен островок Ракулской (л. 5370; д. Наводокошская (л.537 об.); д. Калягаевская; д. Осерецкая и Заручевская тоже; д. Заручевская (л.538); д. Марковская; д. Федотовская, Ручьевская тоже; д. Даншинская (л. 538 об.); д. Чечулинская д. Беклемишинска (л. 539); д. Палишегорская Жуковская (л. 539 об.); д. Путохвастовская, четверть д. Артовской на кряжу; д. Василевская (л.540 об.); д. Рожественская; д. Часовенская (л. 540).

Всего в Ракулской волости 27 деревень да 4 починка. В них 48 дв. крестьянских, в них 54 ч. У них детей, и братьи, и племянников, и соседи, и подсоседников 65 ч. 4 дв. вдовьих. У них детей 3. Да келья. 31 дв. да изба пустых. А по скаске Ракулской волости крестьяне, которые дворы пусты, и тех пустых дворов крестьяне в котором году разбрелись, и хто пашнею владеет - и то описано по (д) дворам, а иных крестьян пашнею нихто не владеет. И перед прежними переписными книгами в Ракулской волости убыло 11 дв. крестьянских, людей 6 ч., детей, и сосед, и подсоседников, и недорслей прибыло 37 ч.

Ракулской же волости пустоши, которые пустуют исстари: п., что был поч. Вортемовской; п., что была д. за озерком; п., что была д. Охоновской в Красной, Мезяковская тож; п., что был поч. Слизовской, Савинской тож; п., что был поч. Богдановской, Елизарьевский тож; п.Людина гора; п., что была д. Подборная, Оглоблинская тож; п., что была поч. Шидриковской; п., что была д. Чилашиха; п., что была д. над Пантелеевым ручьем; п., что была д. Чачинская, Хабаришная тож (л.541 – 542 об.)

Гл. 67. В той же волости (Ракулской) погост (л. 543). Д. Яртовская, четверть Воскресенская.

Всего в Ракульском волости на погосте 3 дв. церковных причетников, людей в них тож. У них детей 3 ч. Да дв. просвирницын. Церковная ж п. Пенковская.

Год 1785-й

По подворной переписи 1785 в Холмогорском уезде были 28 волостей. В числе государственных указана Ракульская волость.

Год 1859-й.

В Списке населённых мест Архангельской губернии от 1861 года по сведениям 1859 года приведены списки деревень без привязки к административным центрам, потому информацию о них следует «вылавливать» на разных страницах. Под номером 1399 указано село Ракульское, расположенное в 58 верстах от Холмогор и в 41 версте от становой квартиры в Товре. Состоит из 4-х дворов, в которых проживали 12 мужчин и 13 женщин. Церквей православных – 2. И почтовая станция.

Год 1894-й.

В 1894 году Архангельская епархия издала книжное издание «Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии», в первом выпуске которого (страницы 297- 300) говорится о Ракульском приходе. Выдержки из описания:

Он (приход) состоит 19 деревень, из которых одна находится близ приходских церквей, а остальные отстоят от них на пространстве от 1 до 8 верст, 4 на правом берегу Двины вместе в церквами и 15 на левом. Жителей к 1 января 1894 г. состояло 1170 человек, из них 515 м.п. и 655 ж.п.

Причт, состоящий из священника и псаломщика, имеет свыше 22 дес. земли, жалованья 210 р. и дохода от 100 до 140 р. и помещается в общественных домах. Для поддержания церковных и причтовых зданий открыто церковно-приходское Попечительство, на средства которого в 1893 г. была произведена ремонтировка Покровской церкви (1118 р. 50 к.). Для обучения детей в дер. Белавинской, в одной версте от приходских церквей, 8 янв. 1887 г. открыта церковно-приходская школа, бесплатно посещаемая в доме Попечителя, крестьянина Андрея Чудинова, и отопляемая на средства местных крестьян. Учащихся в 1892/1893 уч.г. состояло 47 мальчиков и 25 девочек. Законоучителем состоит местный священник безплатно, учительницею девица Клавдия Ильинская с вознаграждением в год 120 рублей.

Годы 1919-й и 1920 -й

В Российском государственном военном архиве в каталоге «Путеводитель по фондам белой армии» приведена информация о контрольном пункте «Ракула» Холмогорского отделения полевого военного контроля. (Ф. 40317, 3 ед. хр.)

Год 1922-й

Новая (советская) власть решила провести инвентаризацию активов. По её итогам изданы документы. Одним из них стал «Список населённых мест Архангельской губернии на 1-е Мая 1922 г.». На странице 53 Списка приведены данные (Извлечение в Приложении № 1 к статье) о Ракульской волости, в которую входили 19 населённых мест, 18 из которых названы деревнями и Подборье Васильевское (Погост) - селом. В скобках приводятся их прежние и «народные» названия. Число дворов – 324. В них проживали 1431 человек, в том числе 596 мужчин и 835 женщин.

В годы советской власти наибольшего расцвета холмогорские деревни, как, впрочем, и все российские, достигли к 70-80 -м годам прошлого века. В Сведениях Холмогорского муниципального архива приведены данные о 290-ти фондах предприятий и организаций района (ныне округ) с 1928 по 2010 годы. «Отметились» в них и сельхозорганизации ракульской округи. Последними из них (по времени хранения) указаны фонды созданного в 1992 году преемника колхоза им.Калинина - АОЗТ «Ракула», ликвидированного в 2003 году.

Увы, пришли иные времена.

Дабы не обрывать повествование на грустной ноте, вспомним «тёзок» холмогорской Ракулы. Их ещё называют «ложными друзьями переводчика», или межъязыковыми омо́нимами. Так называется пара слов в двух языках, похожих по написанию или произношению, часто с общим происхождением, но отличающихся в значении.

Об австралийской Ракуле сказано выше. Добавим подробности.

Ракула состоит из земель, расположенных в юго-западном углу кадастрового деления графства Палмерстон и примыкающих к береговой линии Тиморского моря на западе. Её название происходит от местного аборигенного слова, которое означает «страна». Согласно данным австралийской переписи населения 2016 года в Ракуле проживало 99 человек. Город Ракула действительно стоит посетить, ведь он располагает впечатляющим выбором достопримечательностей и развлечений на любой вкус.

Полетели в Европу. Польша.

Ракула - район города Зеленая Гура на западе Польши, расположенный в юго-восточной части города. До 2014 года это была отдельная деревня. Население Ракулы составляет 1924 человека. В Ракуле находится историческая готическая церковь Святого Николая.

Возвращаемся в Россию. Вологодская область. Кроме упомянутой в начале очерка Ракулы Кириллловского района, существуют: село Ракольское в Череповецком районе; деревня Ракульское в Харовском районе и там же Ракула Давыдовская около Кумозера, рядом речка Ракула; деревня Ракула в Сокольском районе, прежде их было две – Большая и Малая; упомянута в старых документах Ракульская волость, находившаяся к северу от Вологды; и, наконец, в старинном Белозерске имеется улица Ракульская.

В Архангельской области имеются следующие топонимы: Ракульская волость на реке Кокшеньге; деревня Повракульская за Северным (Сульфат) районом Архангельска; речка Ракула течёт по территории Виноградовского района; озеро Ракульское в Пинежском районе; Ракулка — два куста деревень (Верхняя Ракулка и Нижняя Ракулка) и речка Ракулка в Красноборском районе Архангельской области на правом берегу Северной Двины. Об этих деревнях имеются некоторые подробности:

Деревни расположены в семи километрах ниже по течению от села Черевково, которое находится на противоположном берегу реки Северная Двина. Первое письменное упоминание о Ракулке имеется в меновой книге 1535 г., когда ракульские земли входили в состав Устюжского уезда. В начале 1930-х гг. в Ракулке было 24 деревни. Населения превышало 2500 человек. К 1960 г. население уменьшилось до 630 человек. В настоящее время в деревнях Ракулки постоянно проживает менее 60 человек.

Как-то невесело завершается и этот кусок очерка. Возможно, чуть развеселит нелепое окончание рекламы из интернета: «Клинок Ракула. Опасный клинок короля вампиров. Атаки этим оружием могут незначительно восстановить здоровье». Таков перевод.

Не то? Что ж, пусть другая, добрая реклама прозвучит в качестве финала:

Ракул Прит Сингх — обаятельная брюнетка с чарующей улыбкой и завораживающим взглядом глубоких карих глаз, которая прославилась десятками ролей в популярных индийских фильмах на телугу, тамильском и хинди. Для актрисы кинокарьера — это непрерывный путь обучения, и в каждом последующем проекте она старается превзойти саму себя.

Жизнь как непрерывный путь обучения продолжается. Надеемся на лучшее. Жителям нашей Ракулы можно посоветовать выступить с призывом к властям, бизнесу и общественности одноименных поселений организовать всемирный «ракульский» съезд. Местом его проведения, разумеется, должен быть куст деревень на Северной Двине. Можно бы и в австралийской Ракуле собраться. Но там крокодилы водятся. В нашей безопаснее. На съезд приедут богатые и красивые (Ракул Прит Сингх непременно) люди. Древнюю Ракулу объявят всемирной ракульской столицей. Инвестиции потекут. Измученные жилищным вопросом москвичи в новую столицу рванут. Железную дорогу до неё построят. Потом аэропорт. …Космопорт…

У Ильфа и Петрова написано подобное?

Тогда за работу, друзья. Своими руками и мозгами построим светлое будущее. Предки надеются на нас.

Александр Чашев

Предыдущий очерк из серии «Читая страницы минувших веков»: https://rusnord.ru/hot/58865-holmogory-protiv-arhangelska.html