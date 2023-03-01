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Холмогоры против Архангельска

В допетровское время административным, военным, церковным и экономическим центром Двинской земли были Холмогоры. В конце XVI века в низовьях Северной Двины появился Архангельск. 

Некоторые ответы на вопросы, как и чем жили два поселения, чем отличались в XVII веке содержатся в писцовых и переписных книгах. 

В 1622-1624 годах Мироном Андреевичем Вельяминовым и подьячими Баженом Степановым и Антоном Подольским составлена писцовая книга Двинской земли (ЦГАДА, Поместный Приказ, ф.1209, кн.9). Наряду с описанием городовых укреплений, улиц, дворов и лавок в книге приведены площади тяглой земли, от которых начислялось поземельное обложение, именуемое «сошным письмом».  В этой переписи к колмогорским поселениям отнесены посады Курцов, Глинский, Верхняя половина, Нижняя половина в Никольском конце и неназванное посадом Западракурье. 

После замены в 1646-1648 годах поземельного обложения подворным по градам и весям отправились другие переписчики, результаты трудов которых отражены в переписных книгах.  В 1646-1647 годах переписью занимались Иван Иванович Философов и подьячий Кузьма Патрикеев (ЦГАДА, Боярские и городовые книги, ф. 137, кн.1), в 1678 году – Афанасий Денисович Фонвисин  и подьячий Фёдор Замятнин (ЦГАДА, Поместный Приказ, ф.1209, кн.15051). В этих книгах в числе колмогорских перечислены посады Курцов, Глинский, Верхняя Половина, Нижняя Половина.

В указанные годы Архангельский посад лишь начинал развиваться. Указ царя Ивана Грозного от 4 (14) марта 1583 года предписывал построить на мысе Пур-Наволок крепость. В 1584 году воеводы «одним годом … поставили город круг Архангельского монастыря» и острог. («Двинской летописец») Образовавшееся поселение получило название Новоколмогоры. Лишь с 1613 года появилось официальное название Архангельский город. 

Следует сказать, что понятия посад и город на Руси XVII века не тождественны.

Автор труда «Земское самоуправление на Русском Севере в XVII веке»  Михаил Богословский о северных посадах высказался следующим образом: «На севере трудно провести границу между посадским и сельским населением, узнать, где кончилось одно и началось другое. Поморский город как бы растворился в окружающей его однородной среде…на севере город и уезд однородные по составу населения представляли из себя единое целое в социальном, административном и хозяйственном отношениях» (М, 1909, т.1, с.126). 

Е.Э.Бломквист в исследовании «Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов» отметила, что на севере посад означал по существу поселение городского типа, «торговый город без кремля» (Восточнославянский этнографический сборник. Тр.ИЭ, н.с.т. XXXI, 1956, с.36)

Термин «город» в средневековой Руси относился исключительно к укреплению (крепости), а не ко всему посаду в целом. 

Чтобы понять, чем отличались Колмогорский и Архангельский посады в XVII веке, следует привести из названных писцовых и переписных книг некоторые «статистические» данные.  

Важным показателем является численность как всего населения посадов, так и, в особенности, обязанного «нести тягло», то есть платить денежные и натуральные подати, а также выполнять многочисленные повинности. 

Итак, данные 1622-1624 годов: Колмогорские посады – 720 всего, из них 657 тягловых; Архангельск – 447 и 170 соответственно. 

Перепись 1646 – 1648 годов: Колмогоры – 1203 и 894; Архангельск – 218 и 127.

Перепись 1678 года: Колмогоры – 2182 и 1808; Архангельск – 465 и 361.

При этом следует сказать, что учитывалось только мужское население и вдовьи дворы. То есть численность всего населения была гораздо больше. Значительное уменьшение численности в Архангельске в 1646-1648 годах объясняется нежеланием наших предков «платить налоги». Один из способов избежать тягла – уйти из дома во время переписи. 

Приведённые цифры свидетельствуют о значительном «людском» превосходстве колмогорских посадов над архангельскими вплоть до конца XVII века. Подтверждается этот вывод и другими сравнительными показателями из писцовой книги 1622 – 1624 годов.

Торговля. 

Колмогорские посады:

На Глинском посаде, являвшемся тогда центральным торговым местом, на Гостином берегу, в Новом и Зимнем торговых  рядах находились 213 лавок, в том числе: 64 «лутчих», 10 «середних», 139 «молотчих». Для обслуживания лавок и оптовой торговли на Глинском посаде стояло «больших и середних и меньших анбаров 46 да чюланишко да пристенок», 6 безоброчных «анбаров» Троице-Сергиева и 4 «анбара» Сийского монастырей. Здесь же располагались 9 харчевен. 

Вторым местом колмогорской торговли был посад Нижняя половина, где располагались 102 лавки. Из них: 8 «лутчих», 37 «середних», 57 «молотчих».

Всего в колмогорских посадах учтено писцами 316 лавок, 43 лавочных мест, 72 амбара, 20 чуланов и 1 пристенок. При этом 219 лавок принадлежали колмогорцам. 

Архангельский посад:

В указанные годы писцы зафиксировали всего 70 лавок, в том числе 8 «лутчих», 29 «середних», 33 «молодчих». Кроме того, у гостиных дворов было 100 лавочных полочных места, 8 мест харчевных, 3 места бочарных, 2 места сапожных мастеров. Значительной их частью владели колмогорцы.

Кузницы.

Колмогорские посады:

На Глинском посаде располагались 32 кузницы, 15 – в Никольском конце, 12 – на посаде Нижняя половина, 3 – за Падракурьею, 1 – «в новом остроге». Всего постоянно работающих 63 кузницы, из которых 53 принадлежали колмогорцам, 5 – матигорцам, 2 – Соловецкому монастырю, 3 – «уездным людям».

Архангельский посад:

За посадскими дворами в основном во время навигации работали 19 кузниц, из которых 3 принадлежали стрельцам, 2 – пушкарям, 3 – «жильцам Архангельского города», одна- ухтоостровцу и 1 «Архангельского города Спасскова попа».  

Ремесленные люди (человек).

Колмогорские посады:

Прасол – 3, рыбник – 3, мясник – 11, колачник – 9, хлебник – 1, пивовар – 1, винокур – 2, зеленщик – 1, кисельник – 1, сапожник – 18, кожевник – 5, поршенник- 1, чупрунник- 1, скорняк – 1, шерстобой – 2, портной – 8, шапошник – 5, шелковник – 1, красильник – 2, плотник – 11, оконничник – 5, обручник – 1, серебряник – 3, кузнец – 62, оловянишник – 1, сережник – 1, гребенщик – 2, четник – 7, костяник – 1, пуговичник – 1, иконник – 1, свечник – 6, коновал – 2, веревочник – 1, медведник – 1, извозчик – 1, дровосек – 2. Всего 184 ремесленных человека. 

Архангельский посад:

В писцовой книге 1622-1624 годов количество ремесленных людей из числа посадских не указано. Возможно, было незначительным? 

Из переписной книге 1646 – 1648: оконничник – 1 и серебряник – 1. Другие могли сбежать во время переписи. 

В книге 1678 года: оконничник -  1, кузнец – 3, кожевник – 1. Услуги могли оказывать как местные посадники из стрельцов и прочих категорий не несущих тягло, так и колмогорцы, учтённые в книгах по месту жительства. 

Более правдивая информация содержится в документе под названием «Список строельной книги Архангельска и Колмогорских посадов при окольничьем и воеводе при князе Василье Григорьевиче Ромодановском да при дьяке Григорее Углеве» от 1649 – 1650 годов (Архив ЛОИИ АН СССР. Рукописи Археографической комисси, ф.11, ед.хр. 122). Строельная книга – «устроительная», для учёта посадских податей. В указанные в книге годы в Архангельском посаде трудились: серебряник – 3, сапожник – 2, скорняк – 1, шерстобой – 1, колачник – 1, мясник – 1, харчевник – 2, корабельный вожа – 1, промышленные люди – 1. Всего 13. Что более чем на порядок меньше, нежели в колмогорских посадах. 

В 1684 году всем посадникам на Колмогорах указано объединиться в единый посад. С  1686 года Колмогоры стали называть городом, хотя царского указа об отнесении Колмогорских посадов в единое целое и названия их городом не было. 

В 1694 – 1696 годах в официальных документах название Колмогоры заменено на Холмогоры. 

В 1702 году административный и военный центр Двинской земли, в том числе резиденция воевод, были перенесены из Холмогор в Архангельск. В 1762 году туда переехала архиерейская кафедра. 

Холмогоры стали приходить в упадок. Не спас от него подписанный 17 августа 1781 года Екатериной II указ об отнесении Холмогор к городам России. Увы, к этому времени от былого могущества недавнего центра Двинской земли мало что осталось. Посетивший в 1791 году Холмогоры  П. И. Челищев написал в дневнике:  

«Купечество и мещанство сего города живут бедно; главный же их торг состоит в откупе целых барок, каюков и плотов, нагруженных всяким перемолотым в муку и переделанным в крупу хлебом, которые двинския суда приходят к Холмогорам вскоре по вскрытии вод, плывучи к Архангельску из разных нижних городов, а особливо с Вятки, Устюга, Вологды и Шенкурска, и для продажи прежде холмогорским жителям, стоят чрез целый месяц, что у них и называется годовою ярмонкою, и накупивши барок, каюков и плотов с хлебом, идут, на сколько наличный капитал позволит, для перепродажи на иностранные корабли и тамошним гуртом торгующим купцам, на тех же судах отвозят в город Архангельск, и другие, где хлеб не родится, города; притом еще имеющие изрядный капитал на своих мореходных, стоящих в городе Архангельске судах, для морского зверинаго и рыбнаго промысла ездят к берегам Севернаго окияна до Килдюина и откупают в городе Коле разные морския рыбы и морских зверей кожи и сало у живущих там Лопарей и продают сало в Архангельске для отпуску за море, а рыбу свежую, соленую и сухую, вместе с откупною у крестьян своего уезда семгою, отвозят в столичные города Москву и Санкт-Петербург, куда также стадами отгоняют и своего уезда холмогорских коров и быков. Мещане ж, не имеющие по своей бедности для оных оборотных торгов наличнаго денежнаго капитала и кредиторов, нанимаются у достаточных работниками, ездят на мореходных судах лоцманами и работниками, работают при адмиралтействе, бирже и заводах. Впрочем, обыкновенными городу, получаемыми из Архангельска и Москвы товарами хотя и торгуют, но по неимению дворянства, не дорогими, а по большей части нужными для крестьянства». («Путешествие по Северу России в 1791 году», СПт, 1886 г.)

Писатель С.В.Максимов, посетив Холмогоры в 1857 году, отразил впечатления о городе в книге  «Год на севере»:  

«Обязавши себя пристальнее вглядеться и короче познакомиться с городом, я и после того пришел к тому же заключению, что над Холмогорами лежит роковая судьба безлюдья и бедности. Видно, такова и его участь, какова участь многих других древних городов России; видно, и здесь придется сказать себе: “беда тому городку, подле которого выстроится и расселится богатый и торговый сосед, со свежими силами, новыми взглядами на вещи, с современным пониманием дела. Обезлюдеет и загниет древний городок и останется за ним старая честь, честное, неопозоренное, почтенное имя — и только». Такова точно и судьба Холмогор, по отношению к ним Архангельска”».

Впрочем, подобная участь выпала и Архангельску. История пошла так, как она пошла. Остались за двумя поселениями старая честь, неопозоренные, почтенные имена и надежды на будущее.  

Александр Чашев, специально для ИА RUSNORD 

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Предыдущий текст: https://rusnord.ru/hot/58236-ot-kolmogor-do-holmogor.html

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