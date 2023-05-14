Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Верхом на козе. К Дню памяти и скорби

Окончание. Начало здесь

 …Наконец они нашли свободную комнату. Двенадцать метров на четверых, но выбора нет. Пока распаковывали узлы с посудой и бельем, Ингу уговорили не мешаться под ногами и погулять вдоль забора. Инга села на чурочку возле калитки и задумалась. Теперь этот забор станет ее пограничьем между враждебным и своим миром. Но она так не привыкла. Да, в московском дворе не всегда все было гладко и понятно, но там были СВОИ, даже хулиганистые дворничихины дети. А здесь?.. Нет, так жить она не сможет, у нее есть та честь, о которой говорил дядя Вася. Она еще всем докажет!..

Доказательство мирно паслось у соседнего забора. Оно было грязно-белое и с большим оттянутым выменем. Именно на этой козе решила утвердиться маленькая москвичка, не зря дядя Вася брал племянницу на ипподром, посмотреть на лошадок. Ухватиться за рога и вскарабкаться на спину оказалось на удивление легко, коза сама милостиво разрешила подвести себя к пеньку, а вот дальше….

Кто бы мог подумать, что милое домашнее животное способно переорать паровозный гудок и брыкаться, как необъезженный мустанг. Но и Инга не лыком шита, повисла на козьей спине, как тарантул, утверждаться - так утверждаться! Её смог скинуть только окрик хозяйки козы:

- Оставь животину, всю жопу располосую! Это кто же на скотине катается?!

- Я.

- И откуда взялась такая гулевая?

- Из Москвы. Нас там… нас там… б-о-о-омбили! – слезы из Инги полились в три ручья. Она плакала от жалости к себе и несчастной Москве.

Хозяйка козы как-то сразу успокоилась и сникла, ушла в дом и вынесла для Инги банку козьего молока с пенкой. Потрясающе вкусного, в сто раз вкуснее любого гоголь-моголя!

Инга маленькими глотками пила первое в своей маленькой жизни парное молоко и думала. Думала она о том, как было хорошо, если бы здесь с ними был ее дядя Вася, которого ни один мальчишка с кулаком не испугает.

…Инга тогда еще не знала, что как раз в эти ноябрьские дни ее веселый и добрый, близорукий и хромой, любимый и единственный дядя Вася будет выходить тверскими лесами из окружения с остатками дивизии московского ополчения, состоявшей сплошь из московских инженеров, адвокатов и врачей, непригодных к призыву по возрасту и здоровью. Дивизию разметало в первый час первого боя, маленькие группки бойцов прорывались к своим. Немцы наседали, шли быстро, иногда бежали. И в какой-то момент не заметили, как отстал хромой, потерявший очки, ополченец Костомаров. А сам из леса дядя Вася не вышел. Об этом рассказал его однополчанин, который в декабре 41-го получил осколок мины в живот, остался без половины желудка, но комиссованным, а потому живым. Вся семья сразу поверила и громко плакала. Только не тетя Лена. Много лет она по ночам втихомолку пила водку и ждала своего «загулявшего» и навсегда любимого мужа. Так и умерла на тридцатый юбилей Победы.

А еще Инга вспоминала дворничихиных сыновей, особенно старшего, Лешку. Он слыл малолетней грозой Сретенского рынка и кинотеатра «Колизей», всегда при финке, его даже кондукторы в трамвае «Аннушка» боялись. Как хорошо, думала Инга, если бы Лешка был здесь. Он не только мог защитить, из-за него в районе их двор уважали, но и поговорить о таких родных лебедях на их Чистом пруду.

… Инга тогда еще не знала, да и не могла знать, что младшие братья Лешки-хулигана заживо сгорят зимой 42-го от прямого попадания на крышу их московского дома. Сгорят не сразу, будут несколько дней умирать от ожогов и заражения крови, превращаясь в воющие комки боли. Их старший брат в одночасье повзрослеет и побежит на фронт. Два раза его поймают и выпорют. На третий раз он прибьется к полку и станет сыном полка во взводе разведки. Завоюет два Ордена Солдатской Славы и погибнет в двух шагах от Победы, в кровавой и никому не нужной атаке на уже обреченный Берлин, повторив подвиг рядового Матросова. В победном угаре ему забудут присвоить звание Героя, сославшись на тот факт, что сын полка из-за своего довоенного поведения был исключенным пионером, чего Лешка никогда не скрывал и даже гордился. О его подвиге московский двор узнает только в 46-ом от командира взвода разведки, специально приехавшего в столицу поклониться матери солдата, спасшего в том последнем бою много жизней. Но он не застанет дворничиху. Могучая Антонина, гроза чистопруднинской и разгуляевской шпаны, суровая баба, не проронившая ни слезинки на похоронах младших детей, умрет от одного вида похоронки на старшего сына. И весь старый московский двор  выставит столы, будет пить с Лешкиным командиром водку, и от этого станет похожим на своих одесских и тбилисских «собратьев»…

…Все это Инга, безнадежно повзрослевшая девочка из 41-го года, узнает позже. До возвращения в любимую Москву оставалось долгих три года.

Леонид Черток

Полностью книгу «Ингина война» читайте здесь

22 июнь 04:00 | : Горячая тема / Культура

Главные новости


В Архангельске появился новый разрушитель
Песни без слов. Дзё Хисаиси

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2023 (256)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20