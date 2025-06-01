Божественная литургия прозвучала в храме Сергия Радонежского

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 18 июля, в праздник обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского совершил Божественную литургию в храме преподобного Сергия Радонежского в областной столице.



Архипастырю сослужили клирики епархии, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной.



На сугубой ектении были вознесены особые прошения и совершена молитва о Святой Руси.



После богослужения архипастырь обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.



Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!



«Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный чудотворче», — такими замечательными словами ныне мы с вами, возлюбленные во Христе отцы, братья и сестры, обращаемся к заступнику и печальнику, игумену земли Русской преподобному Сергию, Радонежскому чудотворцу.



Почему сей дивный угодник Божий именуется игуменом земли Русской? Потому что наши благочестивые предки считали Отечество большим монастырем, все жили благочестиво, верили в Господа Бога и посещали храмы Божии, было множество святых обителей, и Игуменьей их была Божия Матерь, а Игуменом преподобный Сергий Радонежский, чудотворец. С четырнадцатого века и по сей день Святая Русь пребывает под молитвенным покровом преподобного и Богоносного отца нашего Сергия. Он ушел от суеты мира сего, избегал участия в общественной и политической жизни своего времени, но всё это по благословению Божию приходило к нему. Если бы не молитвенная помощь преподобного Сергия, если бы не его предстательство пред Господом Богом и участие в исторических событиях отечественной истории, то возможно, и не было бы сегодня России. Преподобный Сергий благословил благоверного князя Димитрия Донского на битву, он объединял некогда враждовавших князей земли Русской для того, чтобы они все вместе встали на защиту нашего Отечества. Во все времена преподобный Сергий является защитником и покровителем России.



Великий угодник Божий родился в семье благочестивых бояр Кирилла и Марии, от чрева матери он был избран Господом Богом. Когда его мать пришла на Божественную литургию, он вскричал в ее чреве в главные моменты богослужения — на чтении Евангелия, на Херувимской песни и когда священник возглашает «Святая святым». Это слышали все окружающие люди и поняли, что сей младенец избран Господом Богом. От юности он возлюбил Христа, как поется в тропаре святого, и Господь возлюбил его. Новорожденный младенец Варфоломей, будущий преподобный Сергий, в среду и пятницу не питался молоком матери, и всем было понятно, что это будущий великий постник и молитвенник. В отрочестве Варфоломей испытывал трудности в обучении грамоте, но он имел твердую веру, молился и просил Господа о вразумлении для того, чтобы ему хорошо читать Священное Писание, Псалтырь и жития святых угодников Божиих. Однажды в глубоком размышлении он шел по послушанию отца и увидел молящегося старца. Отрок дождался, пока старец завершил молитву, взял у него благословение и стал просить его святых молитв, чтобы он обратился ко Господу Богу с просьбой о нем, дабы уразуметь ему грамоту. Старец воздел руки к Богу и стал горячо молиться, а после совершения молитвы дал отроку частицу святой просфоры, а затем он умолил старца войти в их дом и благословить родителей. Когда они предложили пищу этому старцу, он предложил сначала напитаться пищей духовною, и просил, чтобы Варфоломей стал читать положенное правило. К удивлению всех окружающих, отрок стал читать без всякой запинки, получив особое благословение и благодать от Господа Бога. Старец благословил все семейство, сказал пророческие слова о будущем сего отрока, и когда родители стали провожать его, выйдя во двор, они не увидели рядом с собой святого старца. Они поняли, что сей был гость небесный, ибо он сказал родителям отрока великие пророческие слова: «Сын ваш будет обителью Святой Троицы и многих приведет вслед за собой к пониманию Божьих заповедей».



Всю свою жизнь преподобный Сергий посвятил Господу Богу. Он ушел в Радонежские леса и там стал подвизаться пред Господом Богом и основал обитель в честь Святой Живоначальной Троицы, которая доныне благоденствует и возвещает правду Божию. Троице-Сергиева лавра поистине является жемчужиной Русской Православной Церкви, стала сердцем нашей Святой Руси, и каждый паломник, приходящий в лавру преподобного Сергия, может прикоснуться ко святым многоцелебным мощам великого угодника Божия. Многие люди, которые со своими болезнями и недугами прибегают к молитвенному заступлению преподобного отца нашего Сергия, получают многоразличные исцеления. В сегодняшнее нелегкое время мы как никогда нуждаемся в горячих молитвах преподобного Сергия у Престола Божия. Верим и знаем, что и сегодня его молитвенный покров простирается над нашим Отечеством! Помолимся ныне преподобному Сергию, чтобы и впредь он не оставлял Церкви нашей Православной, Отечества нашего Богохранимого и молился за весь наш народ русский.

Пусть его жизненный подвиг и молитвенное заступление утверждают и укрепляют всех нас во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!