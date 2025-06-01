В Архангельске отмечают праздник Казанской иконы Божьей Матери

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 20 июля, в канун праздника Явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, совершил всенощное бдение в приделе в честь Похвалы Божией Матери в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.



Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной.



Историческая справка



История обретения Казанской иконы Пресвятой Богородицы уходит в XVI век. В то время Иван Грозный только-только завоевал Казань, где исповедовали ислам. Местные жители тяжело переживали период, когда в их городе в 1553 году основали епархию Русской Православной Церкви.



В 1579 году город охватил страшный пожар, уничтоживший большую часть построек. Мусульмане сочли это за «гнев Бога» на православных, но в этот же год случилось чудо.



Маленькой девочке Матроне, дочке стрельца Онучина, стали сниться сны, в которых ей являлась Богородица. Она указывала на место, в котором находится Её икона. Матрона рассказывала о своих снах взрослым, но никто ей не верил. Когда Богородица явилась в третий, последний раз, мать с дочерью испугались и начали сами копать на месте пепелища. Как только земли коснулись руки девочки, она нащупала сукно, в которое была завернута икона.



Так, 21 июля 1579, произошло явление иконы Казанской Божией Матери, названной в честь места её обретения. По преданию, эту икону закопали православные праведники во время татарского владычества.



Узнав о чудесной находке, на место обретения явился архиепископ Иеремия и местный градоначальник, перенеся икону в располагающийся по близости храм святителя Николая. Затем, после молебна, икону перенесли с Крестным ходом в Благовещенский собор, на тот момент первый храм города Казани. Чудотворная икона проявила себя уже во время этого шествия: от нее прозрели два слепца.



На месте обретения чудотворной иконы основали женский монастырь. Одними из первых монахинь, принявших постриг в этом монастыре, стали Матрона и ее мать.



Эта икона явилась в трудное для России время и помогла распространению христианства. В решающие моменты русской истории она не раз оказывала помощь: во время присоединения Сибири Ермаком, польской интервенции, Полтавской битвы, войны 1812 года.



Казанская икона Божией Матери стала достоянием русского народа и всенародной святыней, чью память почитают 21 июля, в день её обретения.



