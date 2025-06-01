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Мезенки

В фондах Кунсткамеры (Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук, Санкт-Петербург) хранятся три фотоснимка Николая Шабунина: «Невод на берегу реки», «Деревенские лодки на берегу» и «Общий вид на село». Место съёмки: Архангельская губерния, Мезенский уезд. Время: 1903 – 1904 годы.

Справочно. Николай Авенирович Шабунин (1866 — 1907) - уроженец Мезенского уезда, сын священника из села Юрома, живописец, ученик Ефима Репина, талантливый русский фотохудожник. В 1903 – 1904 годах по заданию Кунсткамеры участвовал в организованных музеем экспедициях на Русский Север. В музей Шабунин привез из родных мест 54 предмета женской одежды и украшений, 33 церковных атрибута, а также 129 уникальных снимков.

 На трёх вышеупомянутых фото на переднем плане видим лодки. Длинную плоскодонную лодку на 4-5 человек на Мезени именуют «мезенкой». Как и мезенскую породу лошадей, известную природной выносливостью, высокой работоспособностью, умением зимой передвигаться по снежной целине, буквально «плавая» в сугробах. Лодка-«мезенка» идеальна для плавания по рекам. Автор этих строк убедился в этом не раз, в том числе и в путешествиях по мелководным, порожистым притокам Мезени. Раньше на «мезенках» ходили на вёслах и даже парусах, в наши дни используют подвесные моторы.

 Примечательные по изяществу и красоте предметы, созданные в результате творческого процесса, имеющие историческую и художественную ценность, принято именовать шедеврами материальной культуры. Несомненно, обе «мезенки» достойны этого звания. Сохранить бы для будущих поколений лошадку. Лодка-«мезенка», благодаря своим отменным, выработанным за века качествам, уверен, будет выручать насельников мезенских берегов ещё много столетий.  Отслужившие своё экземпляры лодок в знак признательности и почтения к шедевру неплохо бы на набережных города Мезени и села Лешуконского установить.  Да и в Архангельске и Северодвинске место для них найти можно. Было бы желание. 

 Александр Чашев

 

20 июль 09:00 | : Горячая тема / Будни

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