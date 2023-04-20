Страшная тема. Архангельский беби-блюз

На этой неделе архангельское общество шокировала новость из пресс-релиза Следственного комитета. Работники детской областной больницы заметили на теле новорождённого младенца, находившегося в стационаре вместе с мамой (по-другому и не бывает), многочисленные синяки и ссадины. Стали следить, переговорили с соседками по палате…

Выяснилось, что сама женщина жестоко избивает своё дитя. Просто так, без всякого повода, лишь бы в этот момент не смотрели в её сторону. Несчастного ребёнка сразу изъяли из семьи (официальная формулировка) и завели уголовное дело - ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним). Впереди суд.

Понятно, что сведения об обвиняемой не разглашаются. Известно только, что она из Северодвинска и возраст – 26 лет. Есть ли у ребёнка отец и другие близкие родственники, или ему грозит жизнь в социальном учреждение… всё это пока прикрыто завесой тайны личной информации.

26 лет – не 18-ть. Рожают в этом возрасте сознательно и в большинстве случаев с большим удовольствием. Что же произошло в голове у недавней роженицы?!

В международной психиатрии есть такое понятие как «бэби-блюз» (baby blues). Или послеродовая депрессия, по статистике ей страдают от 4 до 8 женщин из 10 рожениц. Вся проблема в формах и длительности. Последняя может длиться до двух(!) лет с периодичностью от нескольких минут до нескольких часов в день.

С формами ещё сложнее. Выделяются несколько стадий эмоционального выгорания у молодых мамочек:

1 стадия — «я готова свернуть горы, никто не помогает, ну и пусть: сама все успею»;

2 стадия — «я страшно устаю, но ничего, только бы дожить до ночи, уложить детей и забыться во сне»;

3 стадия — «я чувствую адскую усталость, все время ору»;

4 стадия — «я устала, все бесит, ничего не хочу».

И здесь важен психотип каждой женщины, сформировавшийся ещё до рождения ребёнка. Легче всего беби-блюз переносят сангвиники и флегматики, первые просто испытывают внутренний дискомфорт, вторые выпускают эмоции наружу вместе со слезами и «случайно» разбитой тарелкой (не сервизом). Им даже редко выписывают антидепрессанты.

Меланхолики могут дойти до мысли о самоубийстве, если не чувствуют деятельной поддержки со стороны близких. Их и без того заниженная самооценка может доходить до критических значений.

Но наиболее опасны холерики. Которые и в менее острых ситуациях способны на импульсивные необдуманные поступки. Вот на кого сервизов не напасёшься.

Архангельская мамочка, историю которой мы разбираем, по всем признакам относится к этой опасной четвёртой категории. Но помноженной на ещё одно, слава богу, редко встречающееся свойство женской натуры, которое специалисты определяют, как синдром патологической жестокости.

Помню, ещё в советском детстве меня шокировали истории из газеты, как мама ломала руку дочери, мешавшей ей общаться с подругами, а другая поставила трёхлетней крохе клизму из кипятка, устав от её постоянных запоров. Впрочем, такие преподносились в рубрике «Их нравы» и касались капиталистического мира, в социалистическом такого не могло случиться априори. И только в период гласности… не будем приводить примеры, дабы пощадить нервы читателей.

Психологи определяют жесткость как эгоистичное себялюбие, зависть, ненависть и злоба по отношению к другим людям, жизни в целом. Проявление её обычно происходит с умышленным или случайным причинением вреда всему окружающему. Для матери самый удобный объект – её чадо (муж может и сдачи дать). Причём, чем ребёнок меньше, тем лучше, а уж бессловесный вообще идеальная жертва.

Особенно такие женщины опасны, если изначально получали удовольствие (в том числе, сексуальное) от вида страданий другого. Редко, но встречается, тут и психиатры, по их собственному признанию, только руками разводят, кивая на правоохранительные органы.

Как определить степень общественной опасности таких индивидов. Заметив признаки подобного отклонения, советуют к ним повнимательней присмотреться. У женщины могут отмечаться неконтролируемые смены настроения, она может вести себя слишком идеально, у неё встречается эмоциональная нестабильность (взрывная, вспышки гнева яркие и бурные, например, может слишком громко и чересчур активно отреагировать на то, что ей наступили на ногу в транспорте, или ребёнок размазал кашу по полу), она нередко пытается навязывать свою точку зрения другим, а также является патологической вруньей. И нередко таким женщинам требуется помощь психиатра. Если успеете до трагедии…

P.S. За комментарием наша редакция обратилась специалисту ГБУЗ АО «АКПБ» Алексею Белому как к эксперту в профилактике подобных эксцессов:

- Ситуация действительно не однозначная. После родов женщине нужна была поддержка родственников. Сложно говорить, что послужило поводом для избиения ребёнка, но одной из причин может быть послеродовая депрессия.

В определенных случаях послеродовую депрессию приходится лечить медикаментозно. Это может быть широкий спектр препаратов: антидепрессанты, нейролептики, нормотимики и так далее. «Однако недостаточно просто дать препарат — надо постоянно наблюдать женщину, надо понять, в каком состоянии она сейчас находится. При определенных метаболических изменениях в организме кормящей матери не всегда правильно действуют те или иные лекарства. А вот причины подобного состояния можно разделить на несколько категорий: психические заболевания, влияние психоактивных веществ и послеродовую депрессию.

Если говорить о болезнях, то, как правило, это шизофрения, в результате которой у человека возникают галлюцинации, он слышит голоса у себя в голове, которые могут приказать ему совершить подобное действие. Отметим, что, хотя это всего лишь одна из причин, она, увы, является одной из наиболее частых.

Еще это может быть серьезное осложнение послеродовой депрессии, тяжелая депрессия, нечто в рамках биполярного психоза, — продолжил он. — Но надо понимать, что состояние матери в этом случае надо исследовать, потому что нельзя исключить — у психиатров есть такое понятие — злокачественных процессов. Ведь нарушается базовый биологический принцип — мать не защищает своего ребенка.

Причины избиения или не дай Бог убийства матерью новорожденного в первые часы и дни после родов — другие. Это может быть заранее спланированной историей — женщина не собирается делать аборт, но знает, что ребенка в живых не оставит. Разбирая такие случаи, нужно выяснять, находилась она в состоянии аффекта или нет, отдавала отчет своим действиям или не отдавала. Здесь вступает в действие судебная психиатрия, которая проводит экспертизу.

Избиение несовершеннолетних не должно стать нормой в любой из семей. Каждый родитель несет ответственность за жизнь, психическое и физическое здоровье своего ребенка.

Но и общество в целом отвечает за каждого из юных граждан, поэтому жестокое обращение с детьми, избиения и истязания не должны сходить с рук родителям–агрессорам.