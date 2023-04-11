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Бойся акулу, поморский курортник! Как избежать встречи с хищницей

Вчера всю Архангельскую область шокировала новость – уроженца Архангельской области схарчила акула у самого берега египетской Хургады во время купания.

Погибшего звали Владимир Попов, ему было 23 года. Он только недавно переехал с отцом на курорт Северной Африки, где семья прикупила квартиру в новом жилом комплексе. И такой трагический конец…

Кстати, это не первый случай, когда морские разбойники питаются северянами. В начале нулевых акула съела поморского нотариуса, и тоже где-то в южных широтах.

Египет сегодня – одна из немногих стран, куда россиянин может слетать без особых проблем по щадящему (относительно) ценнику. Как известно, наших курортников не особо пугают подобные инциденты, они готовы ехать и революцию, и в цунами, надеясь на фирменный русский «авось».

Поэтому публикуем ряд практических советов от специализированного издания «Лагуна акула» как вести себя при встрече акулой. При этом никому не желаем применить их в реально ситуации.

  • Не стоит совершать заплывы в мутной воде: низкая видимость – отличные условия для охотящейся акулы.
  • Откажитесь от вечерних и ночных купаний: в это время хищники проявляют наивысшую активность.
  • Не находитесь в воде слишком долго, чтобы акула не приняла вас за одно из морских обитателей, которое может послужить пищей – скажем, за котика или морскую черепаху.
  • Не совершайте во время купания чересчур резких движений, не поднимайте оглушительный шум – это может привлечь повышенное внимание хищника.
  • Старайтесь плавать в компании: по данным статистики, жертвами акул чаще всего становятся одиночные купальщики.
  • Свежие царапины на теле и прочие незажившие ранки – знак того, что входить в воду небезопасно. Даже если акула обитает на внушительном расстоянии от пляжа, мизерные доли попавшей в воду крови способны вызвать ее интерес. Дамам в критические дни входить в воду также строжайше запрещено.
  • Выбирая участок для купания, избегайте облюбованных рыбаками мест: аромат свежей рыбы почти гарантированно соберет небольшую стайку заинтересованных акул.
  • Не расслабляйтесь, находясь на мелководье: многие из опасных хищников могут атаковать практически у самого берега.
  • Выбирая купальные костюмы, отдавайте предпочтение спокойным темным тонам, избегая контрастных сочетаний, светлой палитры и ярких расцветок. Не забывайте также перед походом на пляж оставлять блестящие украшения в номере гостиницы. Акулы остро реагируют на любые источники света в воде.
  • Ни в коем случае не прикармливайте акул во время водных путешествий: помните о том, что хищники, которых вы в рамках развлекательной программы угостили сегодня свеженькой рыбкой, завтра в ожидании очередной порции корма могут заплыть на территорию пляжа.

ХОРОШЕГО И БЕЗОПАСНОГО ОТДЫХА ВСЕМ!

(коллаж с https://spb.boombate.com/ 

09 июнь 08:50 | : Горячая тема / Происшествия

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