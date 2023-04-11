Турецкий прогон. России рано волноваться

На дворовом языке прогоном называется ситуация, когда кавалер поухаживал за девушкой, склонил её к близости, а потом бросил в интересном положении. Но бывает, он просто сделал вид, что охладел, дабы обновить чувства с её стороны. Да, жёстко, неинтеллигентно, но продуктивно. Особенно в политике…

Турция уже неделю переживает результаты первого тура президентских выборов. И будет переживать ещё неделю до второго. В гостеприимной стране активизировались как сторонники действующего главы государства Эрдогана, так и его оппонента Кылычдароглу, кандидаты на языке завсегдатаев тотализатора на скачках пришли «ноздря в ноздрю». Разрыв такой, что чашу весов может склонить в пользу одного какая-нибудь ерунда. Или третий выбывший участник гонки Оган, ещё не объявивший, за кого призовёт голосовать своих избирателей. Его 5.28% могут реально повлиять на ситуацию.

По взглядам, публично декларируемым, Оган ближе к Эрдогану. Но это же выборы, к тому же на Востоке, где принято торговаться всегда и везде, не только на рынках. Скорее всего, это сейчас и происходит в турецком политическом закулисье, учёный с азербайджанскими корнями может с третьего места в политическом истеблишменте перейти на вторую позицию высшего государственного уровня. Это понимает и Кылычдароглу, и уж он-то за ценой не постоит – его ставка на победу ещё выше.

Турецкий избиратель, показавший в первом туре высшею конституционную дисциплинированность, хоть и возбуждён, но расчётлив. Политические разборки никак не затрагивают отдыхающих, являющихся «золотым фондом» экономики страны. Конец мая там самый благодатный сезон – море уже тёплое, солнце греет, но ещё не обжигает, как будет следующие три летних месяца. Кто же в самый «сенокос» бучу поднимает? Турки не такие.

Что подвело Эрдогана на этот раз? Прежде всего, как любого авторитарного политика, пусть и с демократическим уклоном, его несменяемость. 20 лет у власти, от премьера до президента, переход Турецкой Республики к новой форме правления – его рук дело. Тоже лицо, тот же голос, произносящий всё те же слова и те же обещания лучшей жизни, которые часто не исполняются (а где исполняются?). Стабильность - в Турции она небогатая для большинства населения, иначе бы не росла зарубежная диаспор - тоже может надоесть. Вот и закрадывается в головы избирателей мысль: а ведь может быть ещё лучше.

Плюс недавнее разрушительное землетрясение. Конечно, всё в руках Аллаха (если по-ихнему), но обещанные кварталы для пострадавших так и не построены. А это уже прокол земных властей.

Плюс тема вступления в Европейский союз. Затухшая в последние годы даже в устах президента, но актуальная для миллионов турок, чьи родственники растеклись по странам Европы.

Плюс 4 с половиной миллиона сирийских беженцев, находящихся на территории страны волей опять же Эрдогана. Их содержание – большой минус в госбюджете с туманными политическими дивидендами в очень неопределённом будущем.

А что Кылычдароглу? Он позиционируется как политик «прозападного толка». То есть, по умолчанию, ЕС, НАТО, дружба с Вашингтоном и пр. Фактический выход Турции из внутрисирийского конфликта и возвращение (депортация?) миллионов беженцев, что может привести к новой вспышке гражданской войны. То есть, удар по Асаду, которого поддерживает Россия. И это единственный участник первого тура, который бросил обвинение в сторону РФ по поводу информационно-технологической поддержки своего главного конкурента.

С этих позиций окончательная победа Кылычдароглу означает начало больших внешнеполитических проблем между нашими странами. От самого верха до самого низа, всё-таки народ в своих симпатиях привык ориентироваться на мнение тех, кто сидит повыше.

Но не будем торопиться…

Эрдоган тоже не самый удобный для России политик. Да, у него хороший контакт с президентом Путиным на личном уровне. Но вспомните, сколько за последние 15 лет у внешнеполитических ведомств обеих стран было взаимных претензий. Причём, если с нашей стороны их озвучивали, как правило, вторые-третьи лица, то с турецкой – только первое, как и принято на Востоке.

По большому счёту, Россию Путина и Турцию Эрдогана крепко связывают только экономические интересы. В турецких планах войти в союзы и альянсы с российским участием больше шантажа Запада, чем конкретного прагматичного расчёта. Отказ от поддержки антироссийских санкций тоже завязан на экономике, но посмотрите, как ведёт себя Анкара в вопросе вступления в НАТО новых членов. Только что не «давай-давай».

Ура-политологи, типа Сатановского, в случае победы Кылычдароглу уже прочат коллапс российско-турецких отношений во всех сферах – придёт западный наймит и всё будет делать в угоду Вашингтона и Брюсселя. Внешне, может, так оно и выглядит с учётом настроений оппозиционно настроенных избирателей, особенно их зарубежной части. И здесь, на мой взгляд, кроется системная ошибка – на выборах всегда говорят то, что хотят слушать.

Для современного искушённого политика, претендующего на высший пост, политика как таковая стала лишь формой, завлекалочкой, когда реальные инструменты управления заложены в экономике. Кылычдароглу может пойти на разрыв отношений с Россией только в том случае, если ему будет гарантировано покрытие экономических потерей. Такой возможности нет у всего «коллективного Запада», о чём наглядно говорят цифры российско-турецкого товарооборота – 60 млрд $ USA за 2022 год. А на нет… и санкций нет. Иначе Анкара давно бы к ним присоединилась.

Что касается интересов во внешней политике, то сирийский разворот нас сблизит, оппозиционер в предвыборных обещаниях не раз говорил о выводе оттуда турецких войск. К слову, и Асад, и Кылычдароглу оба шииты, когда Эрдоган – суннит. Кто в теме, тот знает, насколько это важно для исламского мира.

Плюс светский настрой Кылычдароглу умерит пантюркизм, продвигаемый Эрдоганом все эти годы. Соответственно, поспокойней станет в Закавказье, Средней Азии и, что греха таить, в наших мусульманских автономиях. Пусть кто-нибудь докажет, что это для России не важно.

Так что спокойно курим и ждём… то есть, загораем и ждём.

Леонид Черток