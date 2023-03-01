Дмитрий Морев в первом Национальном рейтинге мэров за 2023 год

Опубликован Национальный рейтинг глав столиц субъектов РФ и городов федерального значения за январь-март 2023 года.

По мнению аналитиков рейтинга, для мэрского корпуса последние месяцы не принесли ничего нового – в целом происходило «расширение и углубление» давно наметившихся (по некоторым параметрам – много лет назад) тенденций. Самая главная из них – завершение выстраивания властной вертикали, в которую теперь, с немногочисленными исключениями, встроены все главы региональных столиц.

Последним «гвоздем» в этот процесс стал переход Новосибирска на конкурсную систему. То есть, из городов-миллионников, прямые выборы сохранились только в Москве и Санкт-Петербурге. Хотя выбранный народом мэр априори обладает большей внутренней свободой и уверенностью в своем законном статусе, чем любой назначенец.

Первые три места рейтинга заняли: Сергей Собянин (Москва), Ильсур Метшин (Москва), Алексей Копайгородский (Сочи).

Последние три: Шафран Тепшинов (Элиста), Андрей Гренишин (Чита); Максим Семенов (Биробиджан).

Глава Архангельска Дмитрий Морев на 65-ом месте.

Комментарий эксперта рейтинга:

- Основное событие первых трёх месяцев текущего года в Архангельске – транспортная реформа в действии. Сбылась мечта жителей областной столицы: по городу перестали шустрить кургузые «ПАЗики», давно ставшие визуальным символом убогости российской провинции, вместо них ездят вместительные низкопольные автобусы фирменного синего цвета. Увы, на начальном этапе не обошлось без накладок – не все машины прибыли вовремя, что привело к скоплению пассажиров на остановках. А за рулём сидели приезжие водители, плохо ориентирующиеся в городе. Есть проблемы и с оплатой проезда (отрабатывается новая система).

К чести градоначальника, он удар принял на себя, фактически оправдываясь за просчёты транспортной кампании. С точки зрения наблюдателей, главный просчёт был в информационной политике – горожан психологически не подготовили к ожидаемым и объективным проблемам. Впрочем, ажиотаж уже пошёл на спад, ведь это по сути единственный общественный транспорт, а личными авто далеко не все обзавелись. Разговоры о возвращении троллейбусов и трамваев – в пользу бедных, город, вытянутый в длину, просто встанет в пробках.

Также решается ещё одна важная проблема: уличное освещение в центре Архангельска, что актуально при зимнем коротком дне. Впервые при Мореве к задаче подошли комплексно – меняются не единичные опоры и лампочки, а вся система уличного освещения. Без этого строить планы развития въездного туризма в Архангельске как минимум несерьёзно, а это сегодня – очень модная тема. Плюс экономический эффект: светодиодные лампы потребляют на 20% меньше энергии, при этом освещенность от них гораздо лучше.

На здание Морвокзала возвращаются часы. Вроде бы мелочь, ведь почти у каждого – мобильник с этой функцией, но горожане буквально закидали мэрию просьбами, им привычнее и удобнее узнавать всё в комплексе – время, дату и температуру воздуха. К тому же рядом находится междугородний автобусный терминал, что предполагает постоянное скопление народа. Такие же электронные часы обещают установить на здание Главпочтамта, а это уже – самый центр города. Очень актуально при известной неторопливости северян, у которых опоздание на полчаса считается чуть ли не нормой.

Начало работу предприятие «Чистый город», созданное и функционирующее (закуплена новая дорожно-тротуарная техника) при деятельной поддержке градоначальника. Оно снизит нагрузку на штат муниципальных дворников, которых объективно не хватает. Примечательно, что в этом случае используется труд недисциплинированных граждан, приговорённых к принудительным работам. Совесть, как известно, продуктивнее всего очищать с метлой в руках.

А ещё Архангельск вошёл в ТОП самых культурных городов России: пустячок, а приятно. Или не пустячок?..