Один или вместе? Сделай свой здоровый выбор

11 февраля отмечался День довольных одиночеством, а 14 февраля - День влюблённых.

Своими размышлениями на знаковые темы поделился специалист ГБУЗ АО "АКПБ" Алексей Белый:

- Люди, осознанно сделавшие выбор в пользу уединения, отметили 11 февраля День довольных одиночеством, а 14 февраля отмечают День влюблённых. Такое положение дел не является патологией и не доставляет дискомфорта. Этот выбор не исключает общения с друзьями, визитов к родственникам и встреч с бывшими одноклассниками. Часто уединение связано с процессами внутреннего развития и становления человека. Для формирования собственного "Я" нам необходимо побыть некоторое время в одиночестве. Уединение может являться сознательной позицией и не всегда связано с низкой самооценкой и внутренней пустотой. Поэтому праздники 11 февраля и 14 февраля отмечают люди, которые честны с собой и окружающими - они довольны своим одиночеством и призывают уважать их жизненный выбор.

Люди, чувствующие пустоту, никогда не исцеляются, соединяясь с другим не целостным, неполным человеком. Наоборот, две птицы со сломанными крыльями, объединившись, совершают весьма неуклюжий полет. Никакой запас терпения не может помочь им лететь; и, в конце концов, они должны расстаться и залечивать раны по отдельности.

Проблема отношений – это проблема слияния-изоляции (или привязанности-отделенности). С одной стороны, человек должен научиться быть в отношениях с другим, не поддаваясь желанию избегнуть изоляции, став частью этого другого. Но он также должен научиться, будучи в отношениях с другим, не низводить другого до роли средства защиты от изоляции.

Спасаясь от одиночества, два индивидуума могут совмещаться как штепсель и розетка. Такие отношения обеспечивают стабильность, однако, подобное устройство отношений не может дать ничего, кроме задержки роста, так как оба партнера знают друг друга лишь частично. Такие отношения напоминают карточный домик, где стены поддерживают друг друга: уберите одного партнера (или укрепите его психотерапией) – и второй падает.

В какой-то момент мне казалось очень неправильным и постыдным не найти общего языка с кем-то, как будто отказаться от отношений – это типа «какая-то непроработанность».

Я хочу сейчас легализовать право не договариваться, право уйти, ничего не объяснив, право вычеркнуть из своей жизни то, что разрушает нас. Это может быть здоровым выбором. Более чем.

И проживанием реальности , где нельзя договориться. Здесь, возможно, будет особенно больно, если до этого была идея, что в итоге всегда побеждает дружба, что расстаться можно полюбовно, что договориться можно всегда. Не всегда. И способность осознанно прерывать контакт – такая же важная, как способность оставаться в нем.

Мы же не доедаем до огрызка гнилое яблоко, надеясь, что на каком-то этапе оно превратится в хороший фрукт. Нет. Мы его выкидываем и выплевываем гнилой кусок.

К сожалению, в отношениях с миром не все так очевидно. Но не всегда нужно меняться в обстоятельствах. Иногда можно менять обстоятельства.

Мне раньше казалось, что особая мудрость – это меняться самому, наращивая свою выносимость к любым обстоятельствам. Бред и ограничение. Иногда лучшее, что можно сделать, – это встать и уйти, тренируя умение отвергать и выплевывать.