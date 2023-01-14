Поморье восстало против наливаек

Народный избранник Александр Дятлов выступил с инициативой проведения в рамках межведомственного взаимодействия, в целях концентрации совместных усилий по предупреждению правонарушений и профилактики употребления психоактивных веществ среди населения профилактируемых рейдовых мероприятий в Ломоносрвском округе, направленных на пресечение административных преступлений, связанных с незаконным оборотом и употреблением алкоголя несовершеннолетних и совершеннолетних граждан. По сообщениям неравнодушных граждан там в некоторых точках общепита были выявлены незаконные продажи спиртосодержащих продукции несовершеннолетним. Народный избранник со своими единомышленниками сам решил разобраться в сложившейся криминогенной ситуации. Такие факты были выявлены по адресу Урицкого 54, корпус 1, магазин продукты 24 часа , далее было обращение в полицию, сотрудники правоохранительных органов своевременно зафиксировали данное правонарушение.

Такие мероприятия были проведены в один из тёмных снежных вечеров февраля с привлечением сил общественника Геннадия Лямкина, не равнодушных школьников и специалиста отделения психиатрической и наркологической помощи детям ГБУЗ АО "АКПБ" Алексея Белого.

Как пояснил народный избранник Александр Дятлов: "Чаще всего наливайки располагаются на первых этажах жилых зданий с выходом на детские площадки. Кроме того, зачастую именно в наливайках продается нелицензированный алкоголь, из-за которого происходит более тяжёлая интоксикация не только у взрослых, но и у детей, так как некоторые недобросовестные совершеннолетние граждане идут на поводу у подростков и покупают им этот контрафакт.

Как показывает практика, наливайки обычно маскируют свою работу под видом псевдокафе.

Кафе предполагает место, где есть специальное помещение как для обслуживания, так и для кухни. В наливайках такого обычно нет. Их главная задача — напоить посетителя. К сожалению некоторым недобросовестным продавцам неважно кто это будет, взрослый или ребенок, главное это прибыль.

Этим они и отличаются от заведений общепита. По своей сути своими действиями они пропагандируют в местах общественного питания продажу алкоголя несовершеннолетним. В нашем конкретном случае несовершеннолетним был неоднократно продан алкоголь. Владелец и продавец должны понести заслуживающее наказание! "

- Алкоголь и дети не совместимы. Для участников профилактируемых рейдовых мероприятий безопасность детей и их родителей в приоритете, резюмирует специалист отделения," психиатрической и наркологической помощи Алексей Белый.

С 5 мая вступил в силу федеральный закон, ограничивающий продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

Продавать алкогольные напитки запрещено в заведениях, где площадь зала обслуживания посетителей не превышает 20 квадратных метров.

При этом регионам дано право устанавливать дополнительные ограничения, вплоть до полного запрета продажи алкоголя в таких точках общепита.

Время после 21:00 — золотые часы для таких магазинов. Наливайки, как их называют в народе, по документам являются кафе, и совершенно законно могут продавать алкоголь хоть 24 на 7, главное, чтобы в таре без крышки. Находятся питейные заведения, как правило, в жилых домах или рядом с ними, но теперь многие из них могут лишиться прописки.

Ключевой момент, что регионы могут дополнять список ограничений. По мнению парламентария Александра Дятлова, за основу должен быть взят самый жёсткий вариант законопроекта, предусматривающий полный запрет торговли алкоголем в так называемых «наливайках». Решения проблемы архангельского областное Собрание депутатов добивалось несколько лет.

— Мной был внесен на рассмотрение на одну из сессий Собрания депутатов законопроект, предлагающий ужесточение действующих федеральных ограничений , я предложил увеличить площадь зала до 50 квадратных метров, и, так как это связано с ограничением работы бизнеса на территории Архангельской области, необходимо будет пройти оценку регулирующего воздействия, законопроект мы отправили в минэкономразвития, — отметил депутат архангельского облсобрания Александр Дятлов.

Законодательством Архангельской области требования к работе таких объектов общественного питания были ужесточены: площадь зала обслуживания должна быть не менее 50 квадратных метров для муниципальных районов и округов и не менее 70 квадратных метров для городских округов.

Однако практика показала, что некоторые предприниматели продолжают работать, увеличивая площадь залов или игнорируя законные требования. Контроль за их деятельностью осложнен мораторием на проведение плановых и внеплановых проверок малого и среднего бизнеса, который был введен для снижения нагрузки на предпринимателей в условиях санкций.

В настоящее время только в Архангельске около 90 таких точек, половина из которых работает с нарушением закона.

В связи с этим депутат Александр Дятлов, совместно с коллегами предлагает рассмотреть вопрос о внесении изменений в соответствующее Постановление Правительства РФ и предоставить возможность проведения контрольных мероприятий за соблюдением законодательства объектами общественного питания, реализующими алкогольную продукцию.

Тогда возможно город Архангельск и область смогут спать спокойно, с пьяными разборками и другим, связанным с этим криминалом под окнами квартир и во дворах наших жителей будет покончено...

Также Алексей Белый, напомнил, что, решая занять себя «выпивкой» в сложный эпидемиологический период, человек надеется на мнимое снижение тревожности, скуки и улучшение настроения, тем самым попадает в «ловушку»: в приподнятом настроении забывает соблюдать меры профилактики, нарушает режим изоляции, выходит на улицу, контактирует с бессимптомными носителями или легко болеющими людьми, заражается и распространяет вирус дальше.

Употребление алкоголя может вызывать снижение иммунной защиты от вирусной инфекции и повышение восприимчивости к пневмонии. Употребление алкоголя во время лечения коронавирусной или другой респираторной инфекции, может привести к осложнениям и однозначно ухудшает течение заболевания. Часть алкоголя выводится через легкие, что дополнительно делает их уязвимыми.



