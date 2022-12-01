51-е место. Александр Цыбульский в итоговом Нацрейтинге губернаторов за 2022 г.

Опубликованы обобщенные результаты Национального рейтинга глав субъектов Российской Федерации за 2022 год.
Как отмечают эксперты рейтинга, этот год по известным причинам стал практические для всех губернаторов временем испытания на прочность. Как деловую и политическую, так и эмоциональную.
При этом закончился традиционный осенний «губернаторопад», ранее стимулировавший глав регионов на свершения, мало приятного было только видеть свою фамилию в «черном списке». Однако наблюдатели видят в этом не послабление губернаторам, а пришедшее Кремлю осознание, что на большинство регионов найти адекватную замену проблематично, а менять шило на мыло не имеет смысла и чревато дополнительными издержками.
Итак…
Первые три места занимают: Сергей Собянин (Москва), Рустам Минниханов (Татарстан), Рамзан Кадыров (Чечня).
Последние три: Бату Хасиков (Калмыкия), Владислав Ховалыг (Тыва), Валентин Коновалов (Хакасия).
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на 51-м месте. Комментарий эксперта:
- В уходящем году губернатор Архангельской области продолжал заниматься тем, что, по сути, должен ставить в список самых приоритетных задач глава любого дотационного региона. А именно – привлекать федеральное финансирование, участвовать в национальных проектах на паритетных началах, работать над условиями наибольшего благоприятствования для внешних инвесторов. Наблюдатели признают, что Александру Цыбульскому это удаётся лучше, чем всем его предшественникам, несмотря на сложные для внутренней экономики времена. Всё-таки человек работал в правительственных структурах федерального уровня, личные связи ему в помощь.
Расселение аварийного жилья как основного «бича» социального микроклимата Поморья, строительство и ремонт дорожный сети как реконструкция всей системы внутренней связи в регионе плюс контроль и создание нужной атмосферы при частичной мобилизации мужского населения – вот короткий список дел, происходивших на глазах у общественности. Прорывом года можно назвать победу Архангельской области в конкурсе на строительство межвузовских кампусов мирового уровня. Инвестиции в проект, призванный на десятилетия принципиально изменить жизнь в регионе, составят порядка 29 млрд рублей. Комментарии о том, какие перспективы открываются в этой связи по созданию новых рабочих мест, изменению облика столицы региона Архангельска и его привлекательности как места постоянного проживания, открытию абсолютно новых возможностей для развития науки и образования, кажутся излишними.
Параллельно глава региона работает над такой непростой задачей, как подъём туристической привлекательности этой части Русского Севера. Уже в этом году турпоток в область увеличился более чем на 10% (не без помощи сложной международной обстановки), в праздничные дни впервые за долгие годы образовался дефицит свободных мест в отелях Архангельска. Но и не только – динамично развивается туристическое направление в Онегу на побережье Белого моря, где цены на жильё в летний сезон уже сопоставимы с южными направлениями. Там же планируется строительство портового комплекса, важного опорного пункта при дальнейшем развитии Севморпути. Инвестиции в этот проект исчисляются миллиардами рублей.
Особо стоит сказать о вложениях в областную медицину после испытания на прочность эпидемией коронавируса. Несмотря на предпринимаемые усилия – подъёмные, дополнительные выплаты, компенсацию аренды жилья, проблема кадрового голода в здравоохранении ещё далеко не снята, впрочем, это характерно и для страны в целом. Многие больницы и поликлиники требуют обновления, необходимо вкладываться и в новое строительство. И здесь власти предпринимают серьёзные усилия – только на капремонты, строительство и материальное обновление медицинских учреждений в 2022 году направлено более 1,7 млрд рублей. И это обоснованно – люди ждут от своего губернатора в этой сфере серьёзного прорыва.