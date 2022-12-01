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«Я – государев человек». Олег Белак о Нарьян-Маре, объединении и о себе

Я был в Нарьян-Маре два раза.

Второй раз не считается, прилетели на несколько часов губернаторской делегацией из Архангельска отметиться на Дне города. Стоял дождливый сентябрь 2003-го, настроение было соответствующее – наш Ефремов не очень-то ладил с их Бутовым. Недопонимание как на личном, так и на государственном уровне, у глав разнились представления о самостоятельности округа и путей развития региона в целом. Но принимали хорошо, шурпой угостили. Главный окружной так и не появился. С тем и улетели.

Другое дело в первый. Тогда в маленьком Нарике (ласкательное название) перед губернаторскими выборами заезжих пиарщиков-журналистов было вряд ли многим меньше самих горожан. Три недели вместе с Новым 2001-м годом. Запомнился лютый мороз, неожиданное тепло в деревянном жилом секторе, автомобильные двигатели, работавшие всю ночь на холостом ходу (иначе не заведёшь), и ироничные взгляды в спину от горожан… нас как-то сразу вычисляли.

Нарьян-Мар в неместном сознании до сих пор остаётся неким Клондайком, только нефтяным, не золотым. Причём, чтобы заработать, необязательно стоять вахту на промысле. Поэтому туда так любили ездить как московские, так и архангельские журналисты, особенно в острые моменты. Пописал, поснимал пару лет и домой, чиновники тоже от таких длительных командировок не отказываются. Возвращаются с деньгами, впечатлениями и видимым облегчением.

Но я знаю в Архангельске исконных нарьянмарцев, которые искренне скучают по тем морозам, осенней тундре, где грибы размером с подсолнух, по парной оленине. Знаю и тех, кто никуда уезжать не собирается… если только Родина не прикажет. А это уже жизненная установка.

Встретиться с Олегом Белаком мы договорились ещё в ноябре. Как только, так сразу. Но уже декабрь в своей последней декаде, а мэра Нарьян-Мара дела не отпускают. Поэтому общаемся по скайпу. Лишь бы глаза собеседника видеть.

Традиционно задаю любимый вопрос – первое детское впечатление. Не единожды слышал от людей, рождённых в Заполярье, про дым из печных труб, идущий столбом строго вверх, верный признак крепкого мороза. И тут первое откровение…

- Википедия ошибается. Я родился 52 года назад на Украине в Кировоградской области. Но буквально через пару месяцев семья переехала – сначала в Коми, потом в НАО. Был 1974 год… помню, как ехали на вахтовке, а вокруг – тайга. Первым нарьян-марским утром вышел на улицу и увидел полностью деревянный город, будто сказочный. Да, и тот самый дым столбом.

- Но себя внутреннее ощущаете…

- Конечно, местным, тут никаких сомнений. Вся жизнь здесь, все помыслы и надежды.

У меня был заготован ещё один вопрос. В той же Вике написано, что Олег Онуфриевич Белак в 1994 году закончил Рижский авиационный институт. Получается, он учился в столице Латвии в самый момент распада, вот где должна быть масса впечатлений. Но…

- Конечно, в Риги я бывал и до и после, на начало 90-х город воспринимался абсолютной заграницей. Помню ящики с молоком на улице у входа в магазин, и никто ничего не ворует. Но учились мы непосредственно в Архангельске, в Талагах стоял филиал института. Там и сессии сдавали, и дипломы защищали.

Свою трудовую биографию мой собеседник начинал с вполне рабочей специальности слесаря КИП, поработал в геологоразведочных партиях, что для жителя НАО более чем естественно. Уже с дипломом инженера-метролога он неожиданно меняет направление и переходит в Пенсионный фонд, позже в ОВИР. Последний род деятельности приводит его в администрацию округа, департамент международных связей. Очень перспективно с учётом прихода в НАО зарубежных добывающих компаний. Кстати, Олег Онуфриевич непосредственно участвовал в составлении Договора о разграничении полномочий между Архангельской областью и Ненецким автономным округом, тогда так до конца и нереализованным.

- Серьёзная заявка на будущее международника. Почему ушли от Бутова?

- У нас с Владимиром Яковлевичем разные взгляды по ключевым вопросам. Я опираюсь на наследие советского прошлого, в том числе, в территориальных вопросах, он же относился к округу как к крупной коммерческой фирме, стремился к максимальной самостоятельности. И население на это настраивал.

Из управления округом Белак уходит в нефтянку. В «Севергеолдобычу», на тот момент самую крупную организацию подобного профиля. То есть, в коммерцию, понимающе говорю я.

- Не совсем. Мой отец, а для меня он безусловный авторитет, говорил, что нефть – главный резерв страны на будущее. Он вообще мне читал целые лекции по нефтянке. Кстати, запасы разведанных полезных ископаемых в округе были несколько преувеличены. Между тем, здесь одновременно работали 11 экспедиций, только представьте масштаб.

Тут я начинаю понимать, что мой собеседник с изрядной долей ностальгии относится к советскому прошлому, считает, что с распадом СССР и изменением политической системы мы многое потеряли. Олег Онуфриевич это подтверждает.

- Только следующим летом мы надеемся открыть гравийную дорогу из Нарьян-Мара до Усинска, что круглогодично свяжет нас с Коми. А я помню школьником, как в Нарьян-Мар въехала колонна карьерных Белазов как раз под это строительство. Всё затормозилось в 90-ые… мы отстали на 22 года. Где сейчас летом ходит паром, давно был бы мост… ну и так далее. И уже была бы не одна дорога.

Но главной потерей нового времени глава окружной столицы считает закрытие производств и выдаёт их целый список. Оставшиеся работают на уровне поддержки жизнеобеспечения коммунальных служб. А строительство, вопрошаю я? Фотографии современного Нарьян-Мара разительно отличаются от того, что я помню 20 лет назад. Рассказываю, как тогда поразило деревянное здание окружной телекомпании с туалетом самого прямого падения – сидишь орлом на первом этаже, а со второго у тебя как будто рядом с ухом пролетает, такой звуковой эффект. Оказывается, в том месте (самый центр) это единственное из оставшихся подобных зданий, которое горожане хотят сохранить как память. А вокруг новострой.

- Коммерческие фирмы стараются?

- У нас на 90% застраивает округ, - слышу в ответ гордое.

Действительно, есть чем.

Что больше всего беспокоит городского главу в плане закрытия производств, так это миграция молодёжи.

- У нас мало студентов возвращаются после учёбы на Большой земле. И обязательную отработку вводить бесполезно, потому что негде отрабатывать. Даже мой сын устроился и проживает в Архангельске, где без труда нашёл работу по специальности. Я, например, горжусь тем, что инженер… но что толку.

Я суммирую полученные за полчаса общения сведения о человеке на том конце скайпа. Пробовал себя на международном поприще, ушёл в нефтянку с её большими заработками, вернулся на государственную службу с меньшими доходами. Получается…

- Да, я – государев человек. Служу честно, так воспитан, так привык. И это моё поприще, мой стиль жизни, мне в нём комфортно.

- Вам бы с такими установками в КПРФ, а вы ведь наверняка единоросс.

- Я недавно на одном собрании сказал окружным коммунистам – не надо приватизировать любовь к СССР. Бесполезно предъявлять претензии к партии, везде и всё зависит от людей в ней состоящих.

Тут я вспоминаю, что мэр Белак горячо поддержал в 2020-м идею обратного объединения области и округа в единый субъект, когда жители его города чуть ли не к восстанию готовились, как это преподносилось в интернете. Личное мнение с того момента не изменилось?

- Да, я за объединение. На равноправных началах. Когда-то Ненецкий округ входил в состав Архангельской области и при этом не терял своей идентичности. Такие же механизмы существуют и сейчас, если их правильно запустить. Вообще проблема якобы «неизбежных потерь» при объединении непомерно раздута. В чём-то виновата и действующая власть, не смогла правильно объяснить свои действия и плюсы. Вам, как журналисту, должно быть известно – стихийного протеста не бывает, всегда появляются «нужные люди», как правило, со стороны. И главное – не было проведён референдум, хотя только по его результатам можно судить о действительных настроениях в обществе. Объединение должно проходить естественно. Как заключение брака по любви.

Да что мы с собеседником всё о большом да о великом?! Спускаемся на нарьян-марскую землю. Мэр, прежде всего, человек, отвечающий за жизнеобеспечение своего города. Сравниваю положение в Архангельске и понимаю – Нарьян-Маром управлять попроще будет, там весь коммунальный комплекс отдан в управление МУПам без всяких концессий и монополистов, такое решение приняли сами горожане. Тоже и местный общественный транспорт, по нарьян-марским дорогам бегают ЛИАЗы, а не ПАЗы, само муниципальное предприятие по доходам выходит в плюс.

Что касается ещё одной больной для архангелогородцев темы – мусорной, ей на правах регоператора занимается муниципальный Комбинат бытового обслуживания, причём всеми видами бытовых отходов. Под реформу ТКО подъезжали сомнительные иногородние люди с «привлекательными предложениями», но были мягко посланы.

- А дворники, - вопрошаю я, - дворники муниципальные у вас есть, они справляются? 

- Мы их по-другому называем – «людьми на лопате». Правда, летом они больше покосом и поливом травы занимаются, мы увеличили озеленение города в три раза. Нет, не обижаются. И мы их не обижаем. К тому же у нас – не у вас. В Архангельске уборка снега – поддержание порядка и чистоты, в Нарьян-Маре – вопрос безопасности людей.

Вспоминаю свой январский заполярный опыт и соглашаюсь.

Мы разговариваем в обеденный перерыв городской администрации, и я понимаю, что пора отпускать собеседника на более важные дела. Последний вопрос о том, что крепко связывает область и округ последние почти два года:

- Вам не жалко было отдавать нам Цыбульского?

- Наоборот, люди гордились, говорили – наш-то как вверх пошёл.

…А ведь о многом так и не спросил. Подожду очной встречи.

Леонид Черток

25 декабрь 14:23 | : Горячая тема / Политика

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