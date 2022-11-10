Емецкая земля в свидетельствах времён новгородского правления

Официальная, общепризнанная история страны, города, села, деревни начинается с первого упоминания в соответствующем документе. Таковым для села Емецка является Устав 1137 года новгородского князя Святослава Ольговича - законодательный акт, регулирующий отчисления в пользу новгородской церковной епископии от судебных сборов князя. Согласно Уставу жители емецкого погоста обязаны были платить на содержание церкви два «сорочка», или примерно 218 грамм серебра ежегодно. Таким сбором облагались крупные для тех времён, давно существующие поселения. Платили его лишь выходцы из новгородских земель. С инородцев плата бралась мехами.
В 1951 году на Неревском раскопе (Софийская сторона Новгорода) в слое третьей четверти XI века найдена бирка (деревянный цилиндр-пломба диаметром 5,5 см, длиной 8 см), на которой изображен княжеский знак в виде двузубца и надпись «Емьця гривны 3». (фото в Приложении № 1 )
Долгое время историки не могли понять назначение предмета. Ответ подсказали три подобных цилиндра, найденные в 1980 году и датированные первой половиной — серединой XI века: такие бирки могли маркировать мешок с долей доходов, предназначенной их собирателю - мечнику. Это могла быть пушнина или другие собранные им ценности. Княжеская доля находилась в другом мешке и маркировалась похожими цилиндрами с надписью КНЯЖ(Е) или с изображением только княжеского знака.
Рубежом XII—XIII веков датируется деревянная дощечка-бирка с Троицкого раскопа в Новгороде, найденная в 2017 году, на которой имеется надпись «Устье Емци». Предмет имеет в длину около 15 сантиметров и, вероятно, служил биркой с обозначением места сбора дани. (фото в Приложении № 2)
Ещё одно свидетельство содержится в «Двинском летописце» (конец XVII — начало XVIII веков). Выдержка из него: «В лето 6850 Лука Варфоломеев, не послушав Новагорода и митрополичья благословения скопил с собою холопов събоев, поехал за волок на Двину, остави город Орлец, и скопив емчан, и взял всю Заволочскую по Двине, вси погосты на щит».
Год 6850 по новому летоисчислению соответствует 1342-му. Холопы-сбои – боярские подданные. Емчане – жители земель вдоль реки Емцы с центром в Усть-Емцы (ныне – Емецк). Они должны были помочь Луке - сыну умершего новгородского посадника Варфоломея Мишинича строить крепость и брать Двинскую землю «на щит». Последнее дело - рискованное. В том же 1342 году убит Лука в схватке с заволочанами.
Следующий по датировке документ, в котором упоминается Емецк, является отражением долгой борьбы Великого Новгорода с Московским княжеством за Двинские земли, бывшие центром Заволочья. В 1397 году воевода Иван Никитич принял послов московского князя, после чего бывший тогда административным и военным центром огромной территории град Орлец присягнул на верность Москве. Великий князь московский Василий Дмитриевич отправил сюда с послами и «Двинскую уставную грамоту», которой попытался законодательно оформить вхождение Двинской земли в Московское княжество.
Одним из пунктов грамоты установлено вознаграждение дворянам наместника за выезды в различные местности Двинского края для отправления правосудия. При этом за «выезд на правду» (так называлась поездка на место преступления или нахождения спорного имущества для различных следственных и судебных действий) полагалась двойная плата. Наместник тогда находился в крепости Орлец. За путь от неё до места разбора судебных дел, их производство, обратную дорогу и начислялась плата в «белках»:
А на ОрлецЪ дворяномъ хоженого бълка; а Ъзды и позовы от Орлеца до Матигоръ двЪ бЪлки Ъзду, до Колмогоръ двЪ бЪлки, до Куръострова двЪ бЪлки, до Чюхчелема двЪ бЪлки, до Ухтъострова двЪ бЪлки, до Кургии двЪ бЪлки, до Княжаострова четыре бЪлки, до Лисичаострова семь бЪлъ, а до Конечныхъ дворовъ десять бЪлъ, до Нонаксы дватцать бЪлъ, до Уны тритцать бЪлъ; а съ Орлеца вверхъ по ДвинЪ до Кривого бЪлка, до Ракулы двЪ бЪлки, до Наволока три бЪлки, до Челмахты четыре бЪлки, до Емци пять бЪлъ, до Калеи десять бЪлъ, до Кирiегоръ семнатцать бЪлъ, до Тоимы до Нижние тритцать бЪлъ; а на правду вдвое.
Белка (т.е. беличья шкурка) в XIV-XV вв. на Севере Руси была платёжным средством и равнялась 1/10 гривны и 1/100 или 1/200 рубля. В пяти белках оценили тогда московские чиновники труд вершителя правосудия, отправившегося из Орлеца «до Емци».
Впрочем, недолго применялись положения Двинской грамоты, так как граждане Великого Новгорода «ужаснулись» (Н.М.Карамзин) захвату москвичами богатейшей колонии, какой была Двинская земля. В 1398 году новгородцы осадили Орлецкую крепость и взяли ее штурмом. Новгородская власть была восстановлена. Уставная грамота утратила силу.
Только после ликвидации в 1478 году Новгородской боярской республики двиняне приняли московское подданство.
Впрочем, до указанного события новгородцы успели оставить письменные «следы» в истории емецкой земли, к тому же не обезличенные, а «человеческие». Нашлись они в рукописных грамотах, опубликованных в книге «Грамоты Великого Новгорода и Пскова» (1949 г.). Всего их сохранилось 348. Из них 156 (частного характера) относятся «к Двине». В трёх звучат имена емчан.
Копия грамоты под условным номером 191 с предварительными пояснениями:
191
Середина XV в. – Рядная Кирилла Юрьевича с Емецкою слободою о невзимании подати с половников, живущих в селе, данном им Богородицкому монастырю
Подлинник на пергаменте. Печать свинцовая круглая на бечевке; на одной стороне: печа/ть ти/мошь/кни/а; на другой изображение четырехконечного креста на подножии. ЛОИИ, Двинские акты, № 13.
Сибирцев и Шахматов, № 129.
Основание датировки: Кирилл Юрьевич является послухом в №№ 182 и 183.
Се срядисе Курило Юреевиче сочекимо с Петром, з БорисЪмо, з Брилинымо, з Дементиевыми детеми, и со всею слободою Емечкою. Что купило КурилЪ Юревиче село у Федора у Ляпышева, и далЪ КурилЪ Юреевиче то село сЪвтъи БогородицЪ игумену и черенечемЪ в вЪки. А хто половеникЪ или два на том селЪ, а на тыхЪ сочекому и весемЪ слобЪжаном разЪруба не класти, не правити, и ни скотничихЪ куно, ни поролеского, ни кЪрму, ни во кторыи проторЪ, ни въ что. А на тЪ рядеци: ЕсипЪ Филиповичъ, Юрии Мартемияновичъ, Смене Ивановичъ. А хто си рядо порушите, дасте судям 2 тысячи.
Справочно: Рядная, ряд – договор, соглашение. Село – дом, двор со всем хозяйством и землями. Половники - зависимые крестьяне, получавшие земельный участок и ссуду для ведения хозяйства. Ими становились малоземельные крестьяне, заключавшие договор с землевладельцем о «половье», который оговаривал сроки, размер ссуды, повинности. Разруба не класти – не претендовать на всю или часть земли проданного «села». Куно (куна) - весовая и денежная единица, а также название монет, использовавшихся на Руси в X—XV веках. Поралеское, поральное, поралье - вид подати, налог. Послух — в древнерусском судебном праве свидетель, обладающий «доброй славой», то есть достойный доверия.
Где находился Богородицкий монастырь, которому Кирилл Юрьевич «дал село», купленное у Федора Ляпышева?
В Емецке в XV веке располагались два монастыря: женский Иоанно-Предтеченский и мужской Покровский. Красногорский Богородицкий монастырь основан около села Пинеги лишь в 1603 году. Других «богородицких» монастырей в двинских землях не было. И потому можно предположить, что «село» отдано основанному в Великом Новгороде в 1379 году Богородицкому Михалицкому монастырю. Среди новгородских грамот «на Двину» имеются и дарственные главному храму Великого Новгорода - «Святой Софии».
Не ограничился Кирилл Юрьевич одним документом и для пресечения в будущем возможных претензий потенциальных наследников на подаренную собственность дополнил сделку следующим актом: 192
Середина XV в. – Данная Кирилла Юрьевича Богородицкому монастырю на село Федора Ляпышева.
Се дасте КурилЪ Юреевиче село Федора Ляпышева свЪтъи БогродицЪ игумену и чернечемо и всему стаду на кромление и вЪеки. А в то село не надобЪ вступатиесе братие моеи и детемо моимЪ. А на то послухЪ святая богородица и отеце мои духовныи Степано.
Призвал в свидетели Святую Богородцу и духовника Степана сверхосторожный Курил Юреевич . Лишились окончательно и бесповоротно его братья и дети права наследования на бывшее село Ляпышева.
В следующей купчей говорится о сделке между двумя крестьянами: 264
XV в. – Купчая Самсона Порфирьевича у Степана Андреевича на село на Емце и землю на Малом острове
Се купи СамсонЪ Перхурьевичъ у Степана Ондръевичя село на Емьчи, отьчину его: горную земьлю, и на Малом островЪ орамую земьлю, и езьща по двором на Емьчи и пожни, а межа тои земли от Нижнеи Чюхци до волочка, на волочки перевЪсища, за волоцком вниз пожоньки и пабережье, а вьрхЪ до Верхнои Цюци, и пожоньки, и ловища, и путики, цим владел Степан Оньдръевъ. А да Самсон Перхурьевичь на том 15 сороков бъелкЪ, а подеренька шюбу боранью. А купи собъ и своим дъетям и в въеки. А на то послухи с объ половини: Михаило МикифоровЪ, МартънЪ ПоповЪ, Степан МатфЪъевичъ, Федор Кравьча, Фефил ЕвановЪ.
Горой на Русском Севере мог считаться любой холм. Потому и топонимов с основой «гора» в здешних краях великое множество. Соответственно горной называли землю на возвышенности и её склонах. Орамой именовалась земля, возделываемая для посева зерновых хлебов. Она же в некоторых северных актах известна как «страдомая.
Дорого ли обошлось приобретенное «село» Самсону Порфирьевичу?
Из письменных свидетельств XIV—XV веков узнаём, что молодой «конь вороной» в новгородских землях стоил 5 сороков белки, что соответствовало 12 руб. 50 коп.серебром. То есть «село на Емце и на Малом острове» продано за 37, 5 рублей серебром. Ещё и шубу баранью сверх того получил Степан Андреевич.
В указанной купчей содержатся «особые» приметы и условные координаты проданного «села», а также дорог, земель, ловищ, путиков и названы две деревни с общим названием Чухча – Нижняя и Верхняя. В Переписной книге стольника Афанасия Денисовича Фонвисина да подьячего Федора Замятина (1676—1678 г.г.) они указаны в составе волости «Зачачье и Чухчин конец». Нынче на месте деревни Чухча можно видеть лишь заросший травами пустырь.
В 1478 году снят и отправлен в Москву вечевой колокол - символ независимости и народной демократии Новгорода. Двинские земли, как и все прочие новгородские, официально перешли под власть московского князя Ивана Васильевича. Завершился идлившийся 341 год период существования емецких земель под властью Великого Новгорода, отражённый в сохранившихся артефактах и документах. Достойны они (их копии, реконструкции) размещения в местном краеведческом музее. При этом в отношении грамот следует учесть подсказки из предисловия к упомянутой выше книге.
Разумеется, подобного рода свидетельства прошлого имеются по многим населённым пунктам Архангельской области. Использовать надо их во благо живущих и будущих поколений северян.
Александр Чашев