Курс на бюджет. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей неделе народные избранники столицы Поморья готовились к грядущей сессии. Которая обещает быть непростой с учетом планов фракции КПРФ торпедировать принятие городского бюджета.
Но на этом остром моменте депутаты решили не зацикливаться, на совместном заседании постоянных комиссий они обсуждали общую Стратегию социально-экономического развития Архангельска на период до 2035 года. Документ сей содержит 280 страниц, подробно с ним можно ознакомиться здесь.
Спикер городского парламента Валентина Сырова:
- Принятие Стратегии позволит городским и областным властям активно участвовать в федеральных программах. Это позволит привлечь десятки миллиардов рублей на улучшение как экономической стороны города, так и социальной жизни.
Конкретно по бюджету выступила главный финансист городской администрации Вера Лычева. Она уточнила, что в первом чтении принимаются основные показатели доходов, расходов, долга и направления муниципальных программ. Подробности бюджета здесь.
Кроме того, подвергся внимательному рассмотрению проект решения ликвидации МУП «Архангельское предприятие пассажирских перевозок» (как полагают наши наблюдатели, это связано с приходом в город московского перевозчика, с которым связано столько надежд по кардинальному изменению культуры обслуживания пассажиров).
Напоминаем, сессия начнет свою работу в последний осенний день в 10 утра.
Кроме того…
Депутат Иван Воронцов («Единая Россия») принял деятельное участие в инспекционной поездке главы Архангельска по Октябрьскому округу. В частности, было осмотрено благоустройство сквера на пересечении улиц Воскресенской и Тимме.
А там… необычные для городского дизайна украшения - декоративные ветряки, традиционные, но очень удобные для отдыхающих скамейки со спинками и дизайнерские – в виде многоугольников. Организовано место под цветник… все по-взрослому.
Пользуясь случаем, депутат напомнил Дмитрию Мореву об аналогичном объекте благоустройств в Северном округе.
Иван Воронцов:
- На моем контроле находится объект благоустройства – на ул. Партизанской в Северном округе. Здесь работы выходят на финишную прямую и не будут переноситься на следующий год.
Глава города солидно покивал – будь спок, не забудем.
Михаил Федотов («Единая Россия») в рамках рассмотрения городского бюджета обещал продолжить спортивизацию Маймаксанского округа:
- По итогам предыдущего вопроса территорией-победителем стал посёлок 26-го лесозавода. Чуть меньше голосов набрал посёлок Гидролизного завода. Таким образом, я приложу максимум усилий, чтобы в следующем году в Маймаксе появилось две новых спортивных площадки, в обоих посёлках.
Депутат предложил маймаксанцам активнее участвовать в обновлении их малой родины, участвовать в голосовании по объектам, оставлять свои пожелания и комментарии.
И под самый конец недели… председатель АрхГорДумы Валентина Сырова поздравила всех причастных с Днем матери:
- Этот день помогает нам еще глубже ощутить величие и святость наиважнейшей миссии женщины, связанной с рождением и воспитанием новых поколений, осознать ее огромную роль в сохранении и укреплении духовных ценностей и нравственных идеалов общества. Материнство — это не только великое счастье и величайшее предназначение женщины. Это еще и огромный труд на всю жизнь. И нет на свете такой благодарности, чтобы в полной мере оплатить матери за свое рождение, воспитание и бессонные ночи. Пока мы любим и бережем матерей, все будет хорошо и дома, и в стране, ведь не случайно и свою страну мы зовем Родина-мать. Пусть для вас, дорогие наши мамы, звучат только самые добрые пожелания и теплые слова, выражающие безмерную благодарность за неустанный труд, а дети всегда радуют своими достижениями, дарят заботу и нежность. Крепкого вам здоровья, успехов, семейного благополучия, счастья и любви.
Редакция присоединяется.