Коммунисты готовят демарш на сессии Архангельской городской Думы

Как стало известно нашим коллегам по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «Эхо севера», на ближайшей сессии городского парламента фракция КПРФ намерена голосовать против принятия бюджета города на 2023 год в первом чтении.
Задача коммунистов, ни больше, ни меньше, как «вписать в бюджет курс на построение социалистического государства» в отдельно взятом городе. Очевидно, что в региональном и городском руководстве партии кто-то грезит лаврами Владимира Ильича.
Отметим, что фракция «Справедливая Россия» еще не определилась с выбором.
Данную позицию наблюдатели от редакции расценивают не иначе, как саботаж. И даже больше – подозревают, что подобными действиями кое-кто из первых лиц регионального отделения рассчитывает получить предложение от исполнительной власти занять «хлебное местечко» в одной из госструктур в обмен на лояльность.
Что ждет Архангельск в случае непринятия важнейшего финансового документа года:
- не будут увеличены зарплаты бюджетникам, в частности, специалистам социальной сферы;
- не будет денег на ремонт дорог и муниципальных зданий;
- все городские подряды зависнут в неопределенности, объекты не будут закончены в срок;
- муниципальные дворники, появлению которых так радовалось население города, просто разбегутся…
…и это лишь малая часть от возможных последствий.
Нечто подобное происходило в Котласе в начале 2021 года. Чем это кончилось для города хорошо известно.
Делайте выводы…