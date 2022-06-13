Тупик управления образованием (2 серия)

Управленческий инфантилизм.
《Лопахин. Напоминаю вам, господа: двадцать второго августа будет продаваться вишневый сад. Думайте об этом!.. Думайте!..》
(Из пьесы А.П.Чехова «Вишневый сад».)
Прошел год со времени выхода первой статьи (ИА RUSNORD «Тупик управления образованием»), к сожалению, пока ничего не поменялось в этой сфере. Мне отписались, что при Комитете по образованию Архангельского областного Собрания депутатов работает специальная комиссия по проблемам реформирования системы управления образования, но представителей этой комиссии никто нигде не видел. Так сказать, в «полях», т.е. в школах, проходят выездные заседания, например, в Вельском районе, но туда не приглашаются хозяйственники, а они как никто знают проблемы учебных заведений.
Не затрагиваются БАЗИСНЫЕ проблемы – проблемы материально-технического оснащения учебных заведений и проблемы низкого управленческого уровня руководителей, а также несоответствие зарплат «ресурсников» - педагогическим работникам (сегодня она значительно меньше – почти в два раза, чем у педагогических работников), а отсюда «кадровый голод» и низкий профессионализм ответственных работников – идут в учебные заведения работать от безысходности.
Не случайно эпиграфом к этой статье выбрана цитата из пьесы А.П.Чехова «Вишневый сад» - этот мир нерешенных проблем должен быть решен, это уже назрело. «Думайте об этом, господа!.. Думайте!..»
Я внимательно изучил материалы, выпущенные в свет Рабочей группы при Комитете по Образованию – отчеты о заседаниях, планы работ, решения, однако нигде даже не затрагивается проблемы изменения в подходе к материальному оснащению учебных заведений. В них абсолютно ничего не говорится о базовых проблемах – изменения Областного закона об субвенциях в обеспечении бюджета учебных заведений из областного бюджета. Сегодня НЕЛЬЗЯ тратить областные деньги на материальное оснащение учебных заведений-можно только на учебный процесс. Нет системы управления материальными фондами учебных заведений, нет выработанной политики, закрепленной в правовой базе. Поэтому Министерство образования по Архангельской области и не может проводить свою управленческую деятельность в этой сфере. Не может же оно работать не в правовом поле, поэтому в одних учебных заведениях все сверкает, а в других – обшарпанные стены, старые деревянные окна, все зависит от руководителя учебного учреждения.
Приведу один пример, в этом году из федерального бюджета было датирована огромная сумма – почти 2 млрд. рублей на капитальный ремонт учебных заведений, которую получили те учебные заведения, у которых руководители быстрее «подсуетились». Они знают все правила «игры» на поле получения дотаций, к примеру Илья Иванкин (бывший министр образования Архангельской области) – директор Исакагорской школы № 77, который «нашел» на капитальный ремонт школ 77 мл. руб.(!) и еще 10 мл. руб. на облагораживание территории. А что с другими? Они остались практически ни с чем и могут рассчитывать только на скудные, местные бюджеты. Все федеральные деньги распределены только среди 26 школ из порядка тысячи учебных и воспитательных учреждений региона.
Конечно, пострадал и сам областной бюджет образования – он был урезан на треть, с 29 358 875 тыс. руб. до 18 012 515 тыс. руб., но понятно – ситуация в стране не из легких.
Считаю, что такое положение дел неправильным – должна быть единая областная программа учета всех ремонтов по учебным заведениям области, как капитальным, так и «оперативного» характера. Все должно быть освещено сметами и проверено соответствующими инстанциями.
Другим существенным моментом – изменение областной программы параметров субвенций, внесение в нее поправок РАЗРЕШАЮЩИХ тратить деньги на материально-техническое оснащение учебных заведений.
Возглавляющей сегодня Комитет по образованию Виткова Ольга Константиновна и заместитель председателя Областного собрания Игорь Чесноков, который ранее занимал этот пост, думаю, должны прислушаться к этим предложения «снизу».
Важной проблемой, существующей в системе управления образованием, я бы назвал такое понятие, как управленческий инфантилизм.
Что бы там ни говорили об значении солдатского подвига на войне, войны выигрывают генералы, вернее, их умение, знание, опыт ведения военного искусства. Г. Жукову приписывают такой афоризм: «Подвиг солдата – это безалаберность генерала».
Посмотрите, кто сегодня является руководителем учреждения образования? Обычный педагог, который проработал не один год в учебном заведении, имеет авторитет, какие-то достижения в педагогическом искусстве, но который, зачастую, понятие не имеет о системе управления вверенного ему учреждения, а это целая наука, и называется она Менеджмент.
Может это не совсем патриотично сегодня, но мне в свое время пришлось поработать в западных компаниях – они большое внимание уделяют системе управления предприятием. Там все продуманно до мелочей – от принципа соответствия функциональных необходимостей к количеству персонала до мотивационных составляющих работающего персонала к результатам работы. Большое внимание уделяется планированию деятельности. Делегированию полномочий управленческого персонала. Руководитель должен уметь правильно поставить цели и задачи любого мероприятия, назначит ответственных – далее процесс должен идти сам. Плох тот руководитель, который сам бегает со шваброй и «драит» пол – не смог наладить процесс.
А посмотрите, что у нас – кто во что горазд, в соответствии со своим пониманием необходимости. Полное отсутствие понимания системы управления.
Директором не становятся по распоряжению руководства – этому нужно учиться. Всех руководителей образовательных учреждений необходимо учить управленческому искусству.
В своей работе мне неоднократно пришлось встречаться со случаями «управленческого инфантилизма» среди «хороших» и ответственных руководителей, которые принимают такие управленческие решения, которые вносят полный хаос в процесс планирования и управления предприятием, зачастую в силу своего непонимания, а зачастую из-за своих амбиций.
Здесь управленческий «инфантилизм» соответствует инфантилизму умственному.
Отсутствие профессионального управления предприятия ведет к еще и такому негативному явлению, как к «клановости».
При отсутствии основного принципа управления, как к прозрачности получения доходов, внутри учебного заведения появляется «кланы». Никто не знает, кто сколько зарабатывает, это тайна «за семью печатями», поэтому появляется «кучка» приближенных, которые могут рассчитывать на «преференции» в получении дохода, а это в свою очередь к социальному и психологическому напряжению.
Приведу пример от обратного – пример хорошего спланированного управления. Директор Талажской сельской школы Приморского района Денис Ямов, имея управленческое образование и проработав несколько лет заместителем директора по хозяйственной работе, даже не имея педагогического образования, сумел хорошо наладить процесс управления школой, он делегировал все учебные и воспитательные функции специалистам, мотивировал их, и процесс пошел. Школа находится в хорошем техническом состоянии.
Без всякого сомнения, назрела проблема перехода учебных заведений на другой управленческий уровень – руководители общеобразовательных школ должны проходить специальное обучение науки управлять. В базовый курс необходимо ввести основы технических знаний по энергетике, тепловому хозяйству, строительным нормам и компьютерным технологиям.
Современная школа должна не только научить и воспитывать молодого человека, но и научить его мыслить креативно, привить ему правильное идеологическое воспитание, поэтому сами преподаватели должны обладать этими качествами, не говоря уже про руководителей.
В моей любимой пьесе А.П. Чехова «Вишнёвый сад» звучит тема уходящего старого патриархального мира, Раевская, Гаев совладельцы усадьбы, хорошие воспитанные люди, но они уже безвозвратно устарели относительно новых вызовов. Раевская только плачет, что не может ничего сделать ради спасения имения, сорит деньгами. Гаев только создает видимость активность работы по спасению имения. Он приводит разные варианты действий. Но дальше разговоров дело не идет. Он не способен разумно управлять делами имения. Эти люди привыкли жить на всем готовом, у них нет деловой хватки. Они не имеют представления о том, как жить в новом мире, где надо работать, думать, разумно вкладывать средства в дело, чтобы они приносили доход. Эти люди не приспособлены к деловой, непраздной жизни.
Это мир помещичьей России, и он безвозвратно уходит в пьесе. На его место приходит новый мир. Так же и у нас, старый мир должен уйти и освободить место Новому прогрессивному миру УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Мне вспоминаются слова нашего губернатора А.В. Цибульского: «Все реформы должны улучшать систему образования, должны идти на пользу детям!».
В заключении, хочется сказать, я по своим мировозренческим убеждениям марксист, с 15 лет после прочтения книги Ф. Энгельса «АНТИДЮРИНГ», поэтому отрицаю всякий индивидуальный террор, считаю, что все изменения в общественно-политических устоях должны вызреть объективно.
После написания моей предыдущей статьи, посвященной проблемам управления образования, «сверху» было дано указание «найти причину и уволить» (замечу, я нигде не называл конкретных имен, паролей, явок), хотя там предлагалось решение системных проблем (я вообще против личного террора), предложенных бывшим министром образования РФ Васильевой. Но в региональных кулуарах посчитали, что мои предложения «вредят» существующей системе. Однако, как говорится, моя «крыша» оказалась «круче», меня не уволили, даже не снизили зарплату, что тоже предполагалось. Позвонили с самого «верху», т.е. «с самого, самого верху». Но ситуация повторяется – путем «оптимизации» мене снова грозит снижение зарплаты на 25% с 7 ноября. Бог с ними, «оптимизируют», но проблемы останутся, дело в системе.
Михаил Скоморохов, Зам. Директора по АХР одной из школ Архангельской области, специально для ИА RUSNORD