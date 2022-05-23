Восстание в Онеге. Камо грядеши. И другие вести из Северной Области

Небывалая жара установилась на севере России в августе 1919 года. В номерах газеты «Вестник Временного Правительства Северной Области» (далее ВВПСО) приведено множество сообщений «с мест» о климатических аномалиях и их последствиях. Одно из них:
Засуха. В Устьцилемском районе стоит невыносимая жара (от +30 до +35). Дождей нет. Всюду лесные пожары и бороться с ними нет сил. Траву во многих местах выжгло.
Война продолжалась. Если верить номерам газеты начала августа, вяло:
На левом берегу Ваги наш патруль убил троих в версте к югу от Малого Березника. На железнодорожном фронте, на 448 версте, неприятельский отряд приблизился к блокгаузу, чтобы перерезать проволоку, но был прогнан нашим огнём. На других фронтах без перемен.
О неудачах в любое время сразу же, по «горячим следам» стараются не говорить. Вот и о провале предпринятой 1 августа англичанами десантной операции по освобождению Онеги, занятой красными 22 июля, газеты сообщат спустя время.
Между тем, прошёл год со дня перехода власти от большевиков к белым. Этой дате посвящено опубликованное в ВВПСО Объявление «К населению Генерал-Губернатора Северной Области и Главнокомандующего всеми вооруженными русскими силами Северного фронта» генерала Миллера. Выдержки из него:
Ровно год тому назад Северная Область сбросила с себя жестокое иго предателей нашей Родины, грубо попирающих светлые идеалы истинной свободы, право и справедливость. В то время как порабощённая болшевиками Россия, изнемогая от голода, лишений и небывалых в истории человечества зверств, продолжала нести свой тяжкий крест, население Северной Области пользовалось всеми благами порядка и спокойствия и жило в условиях, близких к мирному времени, благодаря деятельной помощи наших доблестных союзников, посылавших нам продовольствие и семена и защищавших нас от красноармейцев.
Далее генерал пропел ещё несколько дифирамбов союзникам, перечислил заслуги белых офицеров и солдат с партизанами и, разумеется, гневно помянул злодеев-большевиков:
Не раз испытав силу и стойкость наших войск и видя, что в честном бою им с нами не справиться, большевики поспешили прибегнуть к своему излюбленному способу развращения слабых людей, вливая в их души яд измены и предательства.
И завершил «за здравие»:
Я вполне осознаю, что неизбежные в военное время мобилизации и реквизиции тяжким бременем легли на население Северной Области, но пусть все знают, что принесенные ими жертвы и лишения не напрасны, что благодаря им мы располагаем теперь вполне боеспособной прекрасно организованной и заботливо снабжаемой армией, готовой к самостоятельной деятельности.
После публикации «Заявления» можно было и о неудаче сказать. Что и сделано в лаконичном сообщении:
В виду превосходных сил неприятеля и оказанного ими сопротивления, наш десант был уведён из Онеги и высадился севернее дороги Онега – Архангельск. На других фронтах спокойно.
Плохую новость надо перебить хорошей. Повод для таковой появился:
На Двине, 10 августа наши войска перейдя в наступление по обеим берегам реки заняли Борок, Городок, Сельцо, Липовец, Слюдку и Чидиново, захватили более 1500 пленных, орудия, пулемёты и т.д.
На фоне победных новостей редакция газеты решилась (разумеется, с «благословения» властей) опубликовать большую заметку о другой, давней чрезвычайной неприятности, явившейся причиной для английского десанта:
Восстание в северном полку на Онежском фронте. Не давая себе отчёта в своих поступках и не имея гражданского мужества выступить против отдельных агитаторов, солдаты, как аморфная масса, поддаются влиянию предателей. События на Онеге явились полной неожиданностью для всех, показав в то же самое время, какими гнусными и низкими мерами борются большевики. Не имея физической силы на нашем северном фронте и сознавая, что дело большевизма доживает свои последние дни, большевики стараются с помощью восстания и бунтов сломить северную армию.
И далее автор в подробностях, полученных от перебежчиков, изложил «картину событий». В том числе и об арестах и расстрелах офицеров. Завершилась заметка в сослагательном наклонении:
Если бы те сознательные и интеллигентные люди, которые находятся в рядах солдат, имели бы мужество выступить против предателей, и указать массе на всю преступность их поступков, подобных преступлений не было бы.
Не нашлось «сознательных - интеллигентных» и среди красноармейцев, тревожили они союзников:
В ночь с 20 на 21 августа неприятель сделал набег на Хушевскую на Пинежском фронте, но был отбит без потерь для наших позиций. Вчера, после полудня, неприятельская канонерка обстреливала Пучегу.
Завершился август сообщением военных об очередном успехе:
От Штаба Главнокомандующего. На железнодорожном фронте 29 августа нашими войсками взяты северные части большевистского кольцевого укрепления, две линии окопов с 12 пулемётами, позиция в тылу на 440 версте их двух 6 дюймовых орудий и блокгаузы. Пленных пока около 350. Путь около станции Емцы взорван нами. Взяты все укрепления большевиков против Обозерского фронта, вся артиллерия и около 500 пленных. Операция продолжается.
Благоприятная для белых ситуация складывалась в августе 1919-го и на других фронтах России. В газете ВВПСО предпочтение почему-то отдавалось вестям с южных фронтов. При этом не считалось зазорным использовать информацию противника:
Из большевистского радио. В Полтавском направлении под натиском противника наши части отошли на новые позиции в 15 верстах юго-восточней станции Полтавы. В Одесском районе у Днепровского лимана бои с восставшими немецкими колонистами.
Новости в газете ВВПСО из других источников:
Коммунисты на Украине. Киев, 7 августа. Среди местных деятелей коммунистической партии произошёл раскол. Образуется новая коммунистическая партия, расходящаяся с коммунистами по вопросу земельной политики и централизации независимости украинской культуры.
Киев, 7 августа. В районе Киева красными рассеян отряд зелёных, отступивший в леса. Президиум ЦИК предписал: сократить штаты всем комиссариатам и учреждениям для отправки способных носить оружие на борьбу с зелёными. Лишить дезертиров земельных наделов и избирательных прав.
Украина и борьба с большевиками. Украинская печать решительно опровергает слухи об отказе от борьбы с большевиками и заявляет, что украинское правительство ведёт беспощадную войну против них и что впрочем, все знают, что украинская армия одержала блестящие победы по всему фронту.
Конец большевиков на Украине. Москва, 14 августа. Касаясь положения на Украине - «Известия ВЦИК» пишут, что хотя положение на Украине и очень скверное, но духом падать не следует. Украина сейчас испытывает натиски со всех сторон. С севера и юга – Деникин, с западной части Чёрного моря – союзная эскадра, с юго-запада румыны, с запада – петлюровцы и поляки. Но всей Украине бесконечные шайки «кулацко-бандитского» характера. Нужно прибегнуть к чрезвычайным мерам для спасения хлебной Украины.
Взятие Одессы. Подтверждается, что Одесса оккупирована русскими добровольческими войсками. Операция проведена под прикрытием артиллерии британских военных судов.
На освобождённых территориях создавались военные администрации. Следует сказать, что белые осознавали опасность украинского национализма и пытались препятствовать его развитию. Согласно приказа от 16 августа генерала Май-Маевского, главноначальствующего над подконтрольной белым Харьковской областью, в которую входили территории Харьковской, Екатеринославской, Курской и Полтавской губерний, обучение на «малорусском» языке допускалось лишь в частных учебных заведениях, а преподавание истории и географии Украины запрещалось.
Главнокомандующий Вооружённых сил юга России генерал Деникин в подписанном 25 августа 1919 года ««Обращении к населению Малороссии» обратился к украинцам как к «малорусской ветви русского народа» и пообещал им в составе России «самоуправление и децентрализацию», которые в образовании сводились к праву обучения на родном языке в частных школах и на первых годах начальной школы, а также преподавания его как факультатива.
В Киев Добровольческая армия вошла 31 августа. Вскоре после этого развалилась недолгая коалиция временных союзников: петлюровцы заключили союз с Польшей против красных и белых, а галичане, для которых Польша была главным врагом, предпочли союз с Деникиным.
Петлюровцы считали себя единственными представителями народа. Об этом они заявили в обращении к Парижской мирной конференции:
Заявление украинской делегации. Украинская Петлюровская делегации в Париже обратилась к Клемансо с письмом, требующим немедленного признания Украинской власти и материальной поддержки в борьбе с большевиками.
Денег европейцы не дали, власть Петлюры не признали. Зато в очередной раз вспомнили власть советскую. Заметка в газете ВВПСО об этом в разделе «Около мира»:
Блокада большевистской России. Из Парижа телеграфируют: «По сообщению «Матэн», верховный совет мирной конференции в принципе высказался за продолжение блокады советской России в смысле ввоза оружия и снарядов. По вопросу об общей блокаде советской России окончательного решения не принято.
Возможно, для того, чтобы заседание конференции завершилось хотя бы одним принятым к безусловному исполнению международным актом, умные европейские головы родили следующий документ, приведённый в заметке ВВПСО:
Продажа оружия. Специальная комиссия при Мирной Конференции решила запретить частную торговлю военным снаряжением во всём мире, и решила подчинить строгим правилам продажу оружия и алкоголя в Африке.
Что пили авторы во время сочинения текста, в заметке не сказано.
Население Северной Области вопрос частной торговли военным снаряжением не волновал. Выпить в условиях запретов не всегда удавалось. Керосин для этого дела не годился. Да и с ним вдруг возникли проблемы:
Отпуск керосина. В виду почти полного отсутствия в Области керосина, Продовольственный Отдел Губ. Земства решил производить его выдачу лишь казённым и общественным учреждениям.
А тут ещё союзники решили покинуть северную землю. Газета срочно организовала серию заметок «из народа», названием которой могли бы стать слова популярного в те времена романса: «Не уезжай, ты мой голубчик»:
Отношение населения к уходу союзных войск. В с. Емецком, Холм.у. состоялось собрание граждан пяти волостей, на котором, по обсуждении вопроса об уходе союзных войск из Архангельска была единогласно вынесена следующая резолюция: общее собрание граждан Емецкой, Зачачьевской, Хаврогорской, Меландовской и Пингишенской волостей, обсудив 21 августа вопрос о возможном уходе союзных войск из пределов Северной области находит, что наша местность с уходом этих войск может вследствие ослабления фронта вновь быть занята большевиками и предвидя все ужасы и несчастья, которые от этого последуют, собрание решило обратиться с ходатайством к английскому, французскому и американскому народам через Главнокомандующего союзными войсками об оставлении этих войск в пределах Области до окончания борьбы с большевиками и до созыва Учредительного Собрания.
С обращением аналогичного содержания выступили врачи:
Обращение врачей Северной Области к врачам Англии. Противобольшевистская борьба, которую ведёт Северная Область при поддержке союзников, имеет целью прекратить гражданскую войну, создать истинно свободную страну на действительно демократических началах. Большевизм, губящий нашу родину, разрушает все основы правового государства и уничтожает все культурные приобретения человечества. Малолюдная Северная Область обречена на гибель, если будет предоставлена только своим силам. Моральное впечатление ухода союзных войск в разгар грозной борьбы тяжело отзовётся в силах дружеских чувств и веры в братскую помощь народов. И этот уход поставит область в гораздо более тяжелое положение, чем был в июле 1918 года. Миллионы трупов и искалеченных русских людей, благодаря которым союзники заслуженно празднуют свою победу, взывают о помощи для наших матерей, жён и детей, которые будут изнасилованы и уничтожены, как и вся Область будет предана огню и мечу. Мы взываем к вам, товарищи английские врачи, своим авторитетным голосом повлиять на ваш народ помочь нам в этот грозный час и, немедленной посылкой военной силы, дать нам возможность организоваться и установить мир и порядок в стране, попранной большевиками.
Нашлись в области и люди, смирившиеся с неизбежностью ухода союзников. К Временному Правительству направлена от таковых резолюция:
Мы, крестьяне Пустошенской волости, на сходе 19-го августа, ознакомившись с существующим положением, постановили: Несмотря на тяжёлое положение Северной Области, создавшееся вследствие предполагаемого ухода союзных войск – борьба с хищными грабителями и душителями народной свободы, большевиками, должна продолжаться с ещё большей силой и напряжением. Пусть Правительство знает, что ни на минуту не откажемся от продолжения тяжёлой, но необходимой борьбы и все силы готовы отдать за правое дело.
Сил не хватало. Как и лошадей, реквизированных у крестьян на военные нужды. Для частичного решения этой проблемы у властей попросили денег:
Холмогорский питомник рогатого скота. В виду необходимости снабжения рогатым скотом пострадавшего от военных действий населения в целях сохранения скота вообще, Губ. Земская Управа постановила принять меры к расширению Холмогорского питомника рогатого скота, для чего постановлено войти с ходатайством об испрошении возвратной ссуды из кредитов беженцев.
Какое отношение статья помощи беженцам имела отношение к ссудами на «сохранение скота вообще», Управа не пояснила.
Впрочем, и кони иногда становятся беженцами. Объявление об одном из них:
Поймана лошадь, мерин тёмно-рыжей масти, на передних копытах вырезаны буквы: П.У. Левое заднее копыто белое. Справиться в Кехотской вол, земск. управе.
Лошадь без всадника не воюет. И потому:
Производится запись в Шенкурское Национальное Ополчение ежедневно с 6 до 8 час. вечера, Поморская ул., 21, кухмистерская Павловского.
Чем закончилось мероприятие в трактире, неизвестно. Возможно, сбором денег на более солидное объявление? Появилось оно в следующем номере газеты:
ВОЗЗВАНИЕ
ГРАЖДАНЕ ШЕНКУРЯТА, СЫНЫ СВОБОДНОЙ ВАГИ!
Довольно сидеть за спинами союзников и своих соотечественников борцов на фронте и ждать, когда освободят наш край и наши изголодавшиеся семьи от предателей большевиков. …Поэтому все граждане – уроженцы Шенкурского уезда, находящиеся в гор. Архангельске и уездах, без различия положения и занимаемой должности, должны вступать в ряды нашего отряда, ибо старый и малый каждый может принести посильную пользу. …Граждане! Вопли голодных и разорённых большевиками призывают вас к этому. Никто не должен уклоняться! Все к оружию! Все в ряды отряда!
В отряд могут вступать с разрешения начальства солдаты шенкурята, служащие в нестроевых частях и военных учреждениях.
Перед уходом на фронт шенкурятам да и прочим военным и цивильным гражданам и гостям Архангельска предлагается посетить Театр Гагаринского сквера, на сцене которого тогда блистали в главных ролях «заслуж. арт. Госуд. Театр.» В.Н.Давыдов и артисты без званий: М.П.Тамаров, Н.В.Дроздова, С.А.Лескова, С.Н.Табенский и О.С.Туркестанова. Августовские 1919 года афиши театра в газете ВВПСО предлагали следующий репертуар:
«Кухня ведьм», «Царь моды», «Прохожие», «Превосходительный тесть», «Комедия двора», «Эрос и Психея», «Обнаженная», «Королева сцены», «Чортова игрушка», «За монастырской стеной», «Мишура», «Измена», «Гроза», « Камо грядеши».
Название последней в приведённом репертуаре драмы по роману Генриха Сенкевича в переводе со старославянского означает: «Куда ты идёшь?».
Едва ли могли дать уверенные ответы на вечный философский вопрос прожившие август 1919 года жители Северной Области. О числе людей, способных ответить на него в наши дни, Википедия пока не сообщала.
Александр Чашев
Предыдущие вести из Северной области: https://rusnord.ru/hot/56224-bunt-v-topse-rabochie-batalony-roman-pisahova-i-drugie-vesti-iz-severnoj-oblasti.html