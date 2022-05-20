Бунт в Топсе. Рабочие батальоны. Роман Писахова. И другие вести из Северной Области

Лаконичны сообщения с Северного фронта в газете «Вестник Временного Правительства Северной Области» (далее ВВПСО) в июле 1919 года.
За 1 июля.
29 июня неприятель пытался атаковать нас у озера Сояла.
На Двине деревня Сельменга загорелась от огня нашей артиллерии.
На левом берегу мы продвинулись к югу от Яковлевской, взяв 11 пленных.
За 5 июля.
Прошлой ночью наши аэропланы бомбардировали Сельцо.
В ночь с 3-го на 4-е русские отряды на Онеге произвели разведку в направлении Хаялы и Прилука. В направлении Авда, за неприятельскими линиями были слышны взрывы.
К югу от Сельменги наши стрелки сожгли четыре блокгауза противника и захватили 16 пленных и 1 пулемёт.
В районе Волдозера нашими частями заняты деревни Махта, Лахта, Кута, Кам и Нетома.
За 20 июля
На Селецком направлении легкая разведывательная деятельность на Александровской дороге.
На Ваге противник пытался обстреливать Нижню Кицу, но смолк после ответного огня нашей артиллерии.
Законы военного времени не позволяли говорить про неудачи. Именно этим словом можно охарактеризовать провалившийся план наступления союзников в направлении Котласа, разработанный генералом Айронсайдом в начале июня и одобренный британским кабинетом министров. И что интересно, план этот английское командование не держало в тайне. Генерал Марушевский В.В. в книге мемуаров «Белые в Архангельске» (1930 г.) по этому поводу заметил: «Планы эти не только не держались в глубочайшем секрете, но, наоборот, весьма широко распространялись английским командованием. Айросайд был слишком хорошим солдатом, чтобы не понимать, что разглашение столь важных сведений может не только повредить, но даже погубить наше наступательное движение».
Не всегда генералы посвящаются в тайные замыслы высшего государственного руководства.
Седьмого июля восстала одна из рот созданного лишь месяц назад из пленных красноармейцев Дайеровского батальона Славяно-британского легиона. Бунт случился в районе Топса-Троица (правый берег Северной Двины). Бунтовщиками убиты три британских и четыре русских офицера.
Это событие упомянула даже английская газета «The Times»: «Около 200 большевиков скрылись в окрестные леса - их преследовала кавалерия, но только 35 из них были пойманы».
В тот же день около деревни Малый Плёс Кургоминской волости попал в плен красный комиссар Григорий Самодед, расстрелянный 8-го июля.
Остатки батальона разоружены англичанами. Не помогло подразделению знамя, автором эскиза которого был Степан Писахов, с девизом «Сим победиши»?
Или всё-таки помогло? Ведь к «своим» вернулись бывшие красноармейцы. И это для каждого из них было личной победой.
Лишь 23-го июля в газете ВВПСО появилась публикация о чрезвычайных событиях в виде «Объявления Генерал-Губернатора Северной Области и главнокомандующего всеми русскими вооруженными силами на Северном фронте»:
Я уже не раз предупреждал население о том, что большевики и их агенты неуклонно продолжают свою преступную работу, стремясь создать в Северной Области тот режим кровавого террора, от которого изнемогает вся совдепская Россия.
Не может быть, чтобы население не понимало, что в случае успеха совдепцев от Архангельска не останется камня на камне и огромное большинство тех, кого большевики смогут причислить к «контр-революционерам», «белым», и «буржуям», т.е. 99% всего населения Северной Области, будут разстреляны, вырезаны, а их жёны и дети – изнасилованы, поруганы.
…Граждане! Грозный час уже пробил. Не оставайтесь преступно-глухими к его призыву, вспомните ваш долг перед Родиной. …Все в ряды Национального Ополчения, все в ряды борцов за будущее счастье Единой России, а те, кто по годам или по болезни не могут с оружием в руках защищать свою Родину…щедро жертвуйте на организацию ополчения, памятуя, что пожертвовав часть, вы спасете остальное.
При чтении финала Объявления вновь вспоминается Остап Бендер.
26 июля генерал Миллер ещё раз обратился к армии и народу в опубликованном в Вестях Приказе:
Объявляю для всеобщего сведения, что последними событиями, как на Онежском фронте, так и в Дайеровском полку, с неоспоримою ясностью показано, что все усилия низкой пропаганды большевиков и все нити изменнических заговоров направляются главным образом против начальствующих лиц и доблестного корпуса офицеров, неизменно верных долгу служения Родине. Я пришёл к убеждению, что с низкими изменниками правила обычного правосудия неприменимы. … Нынче пусть знают все негодяи и изменники, что за каждое покушение на офицерскую жизнь будут своей жизнью отвечать эти большевики.
И зазвучали выстрелы исполнения приговоров бывшим дайеровцам, солдатам других белых и красных частей, партизанам. Находят люди исключения из первой заповеди.
Население губернии начало скупать соль и спички. На рынках обсуждалась одна тема: «уходят союзники, драпают». В газете по этому поводу появилось опровержение:
По поводу большевистской агитации. Большевистские агенты и их безсознательные, но верные помощники, усиленно распространяют слухи о скором уходе всех союзных войск. Из достоверного официального источника нам сообщают, что все эти слухи ни на чем не основаны, вздорны и имеют целью с одной стороны – поселить среди русских недоверие к союзникам, будто бы способных покинуть нас в момент решительной борьбы, а с другой – создать среди населения необходимую для большевиков панику.
Благонамеренные граждане, во имя интересов родины и своих собственных, сами должны давать отпор безсовестным распространителям ложных и вредных сплетен, для прекращения коих власти не остановятся перед применением самых крутых мер.
Возможно, в качестве одной из таких мер в срочном порядке создавались рабочие батальоны. В Постановлении Временного правительства Северной области уточняется порядок их создания и призыва туда потенциальных болтунов:
Для укомплектования означенных батальонов призвать также лиц, которые при явке их к отбыванию воинской повинности были признаны негодными к военной службе.
Не от хорошей жизни призывались увечные в военизированные формирования. К июлю 1919 года маятник военного противостояния в России качнулся в пользу Красной армии. 30 июня у Колчака отбиты Пермь, Глазов, Кунгур, Красноуфимск, Николаевск; 14 июля взят Екатеринбург; 15 июля - Екатеринослав, Борисоглебск, затем Челябинск, Верхнеуральск, Ирбит, Камышлов.
Не исполнялся и амбициозный план наступления на Москву Главкома Вооружённых сил юга России Деникина. Приходилось генералу заигрывать с народом. Заметка об этом в Вестях:
Генерал Деникин указал на необходимость наделения землёй малоземельных крестьян и поднятия производительности сельского труда. Он считает также необходимой немедленную разработку рабочего законодательства.
Либерал, однако!
О событиях на других фронтах России в коротких заметках газеты ВВПСО.
С Южного фронта. (знакомые всё названия, и даже направления):
Наступление добровольческой армии на Харьковском направлении продолжается. После боя занят район к востоку и к северу от него.
Положение на Украине. Специальная украинская дипломатическая миссия в Лондоне сообщает, что армия Петлюры победоносно продвигается по всему фронту по направлению к Киеву, от которого украинские войска находятся всего лишь в тридцати верстах.
Продвижение атамана Григорьева. Армия атамана Григорьева заняв Одессу, Херсон и Николаев, продвинулась к северу, на соединение с Петлюрой и предприняла наступление против большевистских отрядов на Днестр.
Горячие эстонские парни побеждают немцев:
Перемирие между эстонцами и немцами. Между эстонцами и немцами заключено перемирие, по условиям которого германские балты должны эвакуировать Ригу и все германские войска должны возможно скорее оставить Курляндию.
Глядя на эстонцев, литовцы размечтались о новых землях:
Соединение Белоруссии с Литвой. Литовское бюро печати в Берне сообщает: «Благодаря оккупации поляками литовских и белорусских областей получает всё более широкое распространение мысль о соединении Литвы с Белоруссией. В Ковно на совещание по поводу литовско-белорусской конференции прибыла в полном составе социал-демократическая фракция белорусской рады.
Лишь украинцев снова пытаются обидеть клятые соседи:
Славянские дела. Украинский вопрос. Председатель Украинской делегации в Париже Сидоренко обратился к Верховному Совету Конференции Мира с протестом против решения Верховного Совета отдать восточную Галицию Польше.
Позитивных новостей в газете должно быть больше. Ещё одна:
Повышение русского курса в Париже. Русским известиям от 24 мая сообщают: Повышение курса русских бумаг на парижской бирже, начавшееся после речи Ллойд-Джорджа в Палате Общин, продолжается. Большинство акций и облигаций повысилось на 10-25%, государственные займы – до 30%. В биржевых кругах ожидают дальнейшего повышения курса русских бумаг, в связи с возможной в непродолжительном времени капитуляцией большевиков.
То, что этой «новости» уже два месяца не столь важно. Читателю приятно. И это главное.
Дела внутренние тоже требуют порядка. Банным вопросом озаботился ОВД, издав «Обязательное постановление»:
О торговых банях в г.Архангельске и его порте, изданное по соглашению с Генерал-Губернатором Северной области.
Закон суров, но справедлив. Как уж содержатели отлавливали носителей заразных заболеваний, нам неведомо.
Запретительский зуд у властей меж тем нарастал. Ещё один акт генерала Миллера. Правда, цели его не совсем понятны. Наверное, часть какого-то хитрого плана?
Воспрещается по обстоятельствам военного времени в виде временной меры вывоз скота (кроме лошадей) и мяса из пределов Холмогорского и Шенкурского уездов в г.Архангельск и Архангельский уезд.
И разумеется, те же 3000 рублей или 3 месяца тюрьмы его нарушителям.
Впрочем, любые запреты можно объяснить военным временем. Ещё один от генерала Миллера:
Воспрещается выпускать в свет путём ли печатания в газетах или иных печатных изданиях, или путём расклейки, развешивания или иного публичного распространения – всякого рода объявлений без разрешения военной цензуры.
Далее излагается порядок представления в двух экземплярах любой предназначенной к чтению посторонними лицами бумажки «на предмет просмотра военной цензурой при военно-регистрационной службе (Троицкий пр. 106)». И те же 3000 рублей или 3 месяца тюрьмы за несоблюдение акта.
Наверное, для того, чтобы подсластить запретные пилюли, в разделе хроники опубликованы «радостные» для коневладельцев и представителей интеллигенции новости:
К реквизиции лошадей. Правительство постановило отпустить в счёт сметных ассигнований кредит в 2 млн.руб. на расходы по платной реквизиции лошадей в Холмогорском, Архангельском и Онежском уездах.
Льгота учителям. По ходатайству земства учителя освобождены от службы в рабочих батальонах.
Для утешения лишившихся в ходе реквизиции лошадей и получивших льготу предлагаются спектакли в театре Гагаринского сквера. Репертуар июля 1919-го в основном комедийный: «Тетка Черлэя», «Кулисы», «Барышня Маня и разбойник Сенька», «Игра в порядочных женщин», «Сорванец», «Певичка Бобинет», «Дурак», «Горе от ума». И всего одна драма с говорящим, не воспринимающимся тогда таковым, пророческим названием: «Обрыв».
Не знает человек, что его ждёт. Да и, надеясь на лучшее, знать не желает.
Немногим дан дар предчувствия. Степан Писахов, возможно, им обладал. В единственном начатом и незаконченном, написанным от первого лица романе «Моя антипатия», отрывок из которого опубликован в январском 1919 года номере архангельской газете «Возрождение Севера» и ещё три части в том же году под заголовком «Мои Я» в сборнике стихов и рассказов «На Севере дальнем», находящийся в душевном смятении герой перед лицом уже постигшей и надвигающейся на Россию другой, более ужасной катастрофы, говорит себе:
«В момент, вернее в период пробуждения, я как будто делаю полшага в сторону от себя и вижу целый ряд Я. И часто не знаю, который Я – сам Я, центральный Я. Иногда наяву чувствую, что мои Я живут самостоятельной жизнью. Иногда я ухожу в того или другого и вдруг, спохватившись, ловлю себя на неожиданной для меня мысли или движении».
Вдруг вспомнились ему похороны девушки в итальянском городке Бриндизи, невольным свидетелем которых он оказался, и то, как он потом плакал о «незнаемой» девушке, осознавая при этом утрату себя:
«Выкинутый за грань мироздания, усталый, несущийся в бесконечности этой страшной мучительной пустыни, - я вдруг нашёл свои слёзы».
Ушёл от жизни в призрачные дали выкинутый за грань мироздания художник Писахов, пересочинил свою жизнь на сказочный манер. И где его настоящее Я нам не понять. Да и свои мы не всегда узнаём.
Александр Чашев
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