Скоро в школу. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья почувствовали себя просто родителями (даже те, кто уже дедушка) и стали готовиться к Дню знаний. В силу своих не самых скромных возможностей. Слова песни «Прежде всего, мы – родители, А все остальное потом» относятся к ним в полной мере.
Так, Петр Ватутин ругался на архангельских чиновников, которые, по его депутатскому мнению, не могут обеспечить безопасность школьников по дороге в храм знаний.
Петр Ватутин:
- На днях наконец-то получил ответ на свой депутатский запрос по установке светофора на перекрёстке улиц Советская и Мещерского. Если кратко: установка светофора не предусмотрена дислокацией технических средств организации дорожного движения. Ну а дальше как обычно: учтём предложение, когда будут деньги.
Такой ответ депутат расценивает не иначе, как бюрократической отпиской. Мало того, подозревает, что ответственные лица воспользовались заготовленным шаблоном, который постоянно используют в своих ответных посланиях. А ведь речь идет о безопасности детей на перекрестке, который успел «прославиться» рядом резонансных ДТП.
- На самом деле, не вижу препятствий, чтобы внести изменения в эту самую «дислокацией технических средств…». Например, год назад Глава Архангельска подписал такое распоряжение для установки запрещающих дорожных знаков на набережной и других улицах города. Что мешает разработать аналогичные изменения для установки светофоров на перекрёстке Советская-Мещерского?
К слову, совсем недавно глава города Дмитрий Морев упомянул, что в этом году День знаний практически его профессиональный праздник как отца первоклассника. Что и показал на деле, совершив инспекционную поездку по школам, где проводился комплексный ремонт с учетом современных требований. Вместе с ним – председатель городского парламента Валентина Сырова и независимый депутат Дмитрий Акишев.
Увиденным остались удовлетворены. В такой обстановке приятно не только учиться, но и преподавать. Своими положительными эмоциями поделилась Валентина Сырова:
- Сегодня благодаря поддержке Губернатора Александра Цыбульского очень активно развивается сама система школьного образования – строятся новые школы, идет активное благоустройство школьных территорий, появляются современные универсальные спортивные площадки при школах. Власти стремятся создать все условия для привлечения молодых специалистов, особенно школы ждут учителей начальных классов.
Михаил Федотов («Единая Россия») добился, что в маймаксанской школе № 59 в кабинете информатики заменили электропроводку. Пустячок, говорите? А вы представьте современное образование без этой составляющей. В то время, когда профессия программиста стала одной из самых востребованных на мировом рынке труда. И это не говоря о безопасности учеников.
Михаил Федотов:
- Отмечу, что старая проводка проходила под полом кабинета. Такое расположение не позволяло расставить компьютерные столы как того требовал учебный процесс. Поэтому без сомнений откликнулся на просьбу педагогов и оказал содействие в установке новой электропроводки. Теперь кабинет информатики комфортно обустроен с разделением на две части: лекционную и для практических занятий. Также в будущем здесь планируется установка оборудования для занятий робототехникой. Надеюсь, что ребятам будет удобно заниматься в обновлённом кабинете, и они с радостью начнут новый учебный год.
А еще депутаты приняли участие в благотворительной акции – вручение укомплектованных к занятиям ранцев детям из малообеспеченных семей. Рим Калимуллин (проникновенно): «Пусть легко покоряются самые высокие вершины знаний, а смелые замыслы находят успешное воплощение! Счастья, добра и благополучия в новом учебном году!».
На следующей неделе у депутатов АрхГорДумы внеочередная сессия. Будет утверждаться институт муниципальных дворников и (по данным редакции от собственных источников) пост заместителя градоначальника по социалке, чью ликвидацию в свое время не раскритиковал только ленивый.
Ждать сюрпризов? Там видно будет…