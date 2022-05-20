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Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В этом мгновении есть только Свет

(миниатюры, мысли разных лет)

 

Резюме автора на «литературных» сайтах: «Родился и пригодился в северном Поморье. Союзами не очленён. Хвастать нечем».

***

С ярмарки едем. Не поются песни,

Уставшие попутчики не голосят.

И нет желания крикнуть: «Гони!».

Передохнём. Станция «Семьдесят».

 

***

И сказал Творец: «Вот мир тварный. Творите, твари». Творим.

 

***

ПРОЦЕСС 

 

Зовусь «прозаик». И потому пишу про заек. Друзья-поэты поют «про это».

 

Хмурый драматург (в миру мужик беспечный), словно демиург завывает о вечном.

 

Бледный редактор, окучивая наш бред, роет, как трактор, ищет то, чего в нём нет.

 

Издатель (с утра заведённый пропеллер) орёт: «Всё мура!».  И требует бестселлер.

 

Печатный станок жрёт бумагу без меры, вдыхая вонь красок, выплёвывает «шедевры».

 

На книжном развале средь ора и гама стон слышен  едва ли: «А кому заепоэтдраму?!»

 

Надо же! В сети попался читатель? Сидит, бедолага, сжав вискИ, глотает словесный коктейль, запивая «лошадиным» вИски.

 

Взирает с улыбкой на этот Процесс, не находя сил его остановить, Всесильный, Всея Абсолют – Творец. Ради улыбки Всевышней стоит творить.

 

***

Тоскуем светло по тому, чему не сбыться никогда.

 

***

Из детства далёкого снизошли озарением

Слова, что у родника сказал мне дед:

- Помни, внук, есть только это мгновение.

В этом мгновении есть только Свет.

 

***

Здравствуй, встречный! Узнаю себя в тебе.

 

***

На эскалаторе, спускаясь в мир подземный,

Подумал вдруг, замедлив бег:

Импрессионизм был моден во Вселенной,

Когда лепился человек.

 

***

Подобно сердцу живёшь и любишь всегда «сейчас».

 

***

Стирает беды, радость, счастье

Сиюминутность бытия.

Конечна жизни колея.

Всё может рухнуть в одночасье.

 

***

Внешнее чудо творится внутри.

 

***

Из несбывшихся желаний

Не сложить симфонию.

Откажись от ожиданий –

Обретёшь гармонию.

 

***

На скамейке сидят бабушки. Приветствую их: - Добрый день, сударыни! Улыбаюсь. Они кивают в ответ. Открываю входную дверь  и слышу комментарий одной из бабуль: 

- Ишшь интелигО вшшивое!

 

Нельзя зачислить себя в интеллигенты. Это должны сделать другие.

 

***

Самоирония лечит.

 

***

Читаю отзыв на «шедевр»: - Написано убого!

Под ним никнейм злобного тролля-казуиста.

Благодарю смиренно, скромно и просто:  

- Вечность оценит. До встречи. У  Бога.

 

***

Молитву чувствами, без слов Творец услышит непременно.

 

***

Усвоил опытное знание,

Приняв в бытии участие:

Лениво страдание,

Трудолюбиво счастье.

 

***

Жюри журило «жмурика»: «неубедительно лежит».

 

***

Даёт надежду многим людям

Слов сочетание ТОТ СВЕТ.

Мы были, есть и всегда будем?

Мы  вечны? Смерти нет?

 

***

Прими в подарок боль. За ней приходит мудрость.

 

***

Всё сущее – необходимо.

Нет лишнего нигде и ничего.

Ты знаешь о творении всего,

Поскольку мысли это зримо.

Так почему же свет в себе  любя,

Не принимаем мрак души незримой?

И темнота  необходима для понимания себя.

 

***

Скелеты выбрались из шкафа и совершили самосуд.

 

***

Путь к Богу – есть блуждание ума.

Остановись, замри, постой.

Не в ритуалах Бог, не в пении псалма.

Он рядом, Он всегда с тобой.

 

***

Как дистрибьютор мерчендайзеру скажу…

 

***

Не поп я, бабушка, а венчурный инвестор.

 

***

Трындела заунывно сетевая красава,

Уминая остатки веганского обеда:

- Любофф в игноре у нашего пиплхава.

Нынче в тренде бренды бреда.

 

***

Размножаюсь сайтованьем в блогодательной сети.

 

***

Паскудной страсти не имея,

В Инете троллить и флудить,

Не мог он Яндекс от Гугл с Мэил

Как мы ни бились, отличить.

 

(«Евгений Онегин»  в век Интернета?)

 

***

Я оскорбил вас в виртуале,  вот там и били бы меня.

 

***

Суетимся в жизни много.

Стой! - скажи себе,- Замри!

И услышим голос Бога,

Шёпот вечности внутри.

 

***

Ум, наполненный отравой, не годится для питья.

 

***

Нелепо предъявлять погоде

Претензии на ветра шум.

Не растут обиды в природе,

Их взращивает наш ум.

 

***

- Покойтесь с миром, стихи и проза! - шептал толстенный Альманах.

 

***

Виноват. Сочиняю, милая,

Знаю - грех на себя беру.

Отмолю его пред могилою,  

А потом уж и Там…навру?

 

***

Абсолютная истина – у Абсолюта. У прочих – её осколки.

 

***

Зима, сугробы, тёмный лес,

Из брёвен, ликом небогата

Часовня с главкой, сверху крест –

Минимализм вселенского формата.

 

***

Услышав тишину в себе – услышишь вечность-бесконечность.

 

***

За ночью день, за светом мгла

Идут без дум, не рассуждая.

В природе нет добра и зла,

Они в умах лишь обитают.

 

***

Мы в ответе за тех, кого проучили.

 

***

Живём в плену чужих идей,

Не осязая путы.

И тратим годы на людей,

Не стоящих минуты.

 

***

Ваш ботулизм лечите бутылизмом.

 

***

В финале застолья из глотки лужёной

Вырвался тост – минорный по высоте:

- Красив пустой стакан гранёный,

 Да смысла нет нам в этой красоте.

 

***

У самовара я и моя масса вприкуску чай пить будем до утра.

 

***

За пределами ума нет пустоты.

В природе живой и бренной,  

На планетах и звёздах Вселенной 

Без объяснений существует простота.

 

***

Бездне собственной тьмы ужаснулся, краем глаза в неё заглянув.

 

***

Помни перед погружением:

Опасным бывает оно.

Вчера гулял на дне рождения,

Не отпускает это дно.

 

***

В тиши ума звучней гимн Духа.

 

***

Тем, кто восторгов не жалеет

Иметь неплохо бы в виду:

Для вас - любители елея

Готов большой котёл в аду.

 

***

Зерно пустое не даст всходы, не жди их от пустых речей.

 

***

Приснился Тютчев – поэт, дипломат.

Совет дал, не преминув усмехнуться:

- Попробуй жить  достойно, брат,

Коль осознал, что словеса твои никак

не отзовутся.

 

***

Не пережитое Слово мертво.

 

***

Ангел прошептал: - Не быть!,

И добавил  (как бы по секрету):

- Надеясь в Вечность проскочить,

Все люди бухаются в Лету.

 

***

Время – бремя, если живёшь в пустоте.

 

***

Здесь упокоился властитель

Забытых ныне дум и снов,

Лауреат и победитель

Недавних конкурсов лжецов.

 

***

Ноги тогда были ходкие, девушки – красные, вина – слабые, сердца – крепкие. Хорошо было.

 

***

Заосеннился лес. В седину с желтизной

Нарядились печальных деревьев чертоги.

Заосеннилась жизнь - в переходе к иной

Светлой грустью подводит земные итоги.

 

***

Спокоен ум, принявший «я не знаю».

 

***

Шум леса. Неба синева.

Над лугом облака нависли.

Уходят лишние слова.

И обретаются вдруг смыслы.

 

***

Путешествуй внутрь себя - там корни счастья и несчастья.

 

***

Есть в котомке ломоть хлеба

И тропинки вьётся нить.

Облака не ищут небо.

Вот и в жизни - надо жить.

 

Александр Чашев 

18 август 08:30 | : Горячая тема / Культура

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