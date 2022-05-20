(миниатюры, мысли разных лет)
Резюме автора на «литературных» сайтах: «Родился и пригодился в северном Поморье. Союзами не очленён. Хвастать нечем».
***
С ярмарки едем. Не поются песни,
Уставшие попутчики не голосят.
И нет желания крикнуть: «Гони!».
Передохнём. Станция «Семьдесят».
***
И сказал Творец: «Вот мир тварный. Творите, твари». Творим.
***
ПРОЦЕСС
Зовусь «прозаик». И потому пишу про заек. Друзья-поэты поют «про это».
Хмурый драматург (в миру мужик беспечный), словно демиург завывает о вечном.
Бледный редактор, окучивая наш бред, роет, как трактор, ищет то, чего в нём нет.
Издатель (с утра заведённый пропеллер) орёт: «Всё мура!». И требует бестселлер.
Печатный станок жрёт бумагу без меры, вдыхая вонь красок, выплёвывает «шедевры».
На книжном развале средь ора и гама стон слышен едва ли: «А кому заепоэтдраму?!»
Надо же! В сети попался читатель? Сидит, бедолага, сжав вискИ, глотает словесный коктейль, запивая «лошадиным» вИски.
Взирает с улыбкой на этот Процесс, не находя сил его остановить, Всесильный, Всея Абсолют – Творец. Ради улыбки Всевышней стоит творить.
***
Тоскуем светло по тому, чему не сбыться никогда.
***
Из детства далёкого снизошли озарением
Слова, что у родника сказал мне дед:
- Помни, внук, есть только это мгновение.
В этом мгновении есть только Свет.
***
Здравствуй, встречный! Узнаю себя в тебе.
***
На эскалаторе, спускаясь в мир подземный,
Подумал вдруг, замедлив бег:
Импрессионизм был моден во Вселенной,
Когда лепился человек.
***
Подобно сердцу живёшь и любишь всегда «сейчас».
***
Стирает беды, радость, счастье
Сиюминутность бытия.
Конечна жизни колея.
Всё может рухнуть в одночасье.
***
Внешнее чудо творится внутри.
***
Из несбывшихся желаний
Не сложить симфонию.
Откажись от ожиданий –
Обретёшь гармонию.
***
На скамейке сидят бабушки. Приветствую их: - Добрый день, сударыни! Улыбаюсь. Они кивают в ответ. Открываю входную дверь и слышу комментарий одной из бабуль:
- Ишшь интелигО вшшивое!
Нельзя зачислить себя в интеллигенты. Это должны сделать другие.
***
Самоирония лечит.
***
Читаю отзыв на «шедевр»: - Написано убого!
Под ним никнейм злобного тролля-казуиста.
Благодарю смиренно, скромно и просто:
- Вечность оценит. До встречи. У Бога.
***
Молитву чувствами, без слов Творец услышит непременно.
***
Усвоил опытное знание,
Приняв в бытии участие:
Лениво страдание,
Трудолюбиво счастье.
***
Жюри журило «жмурика»: «неубедительно лежит».
***
Даёт надежду многим людям
Слов сочетание ТОТ СВЕТ.
Мы были, есть и всегда будем?
Мы вечны? Смерти нет?
***
Прими в подарок боль. За ней приходит мудрость.
***
Всё сущее – необходимо.
Нет лишнего нигде и ничего.
Ты знаешь о творении всего,
Поскольку мысли это зримо.
Так почему же свет в себе любя,
Не принимаем мрак души незримой?
И темнота необходима для понимания себя.
***
Скелеты выбрались из шкафа и совершили самосуд.
***
Путь к Богу – есть блуждание ума.
Остановись, замри, постой.
Не в ритуалах Бог, не в пении псалма.
Он рядом, Он всегда с тобой.
***
Как дистрибьютор мерчендайзеру скажу…
***
Не поп я, бабушка, а венчурный инвестор.
***
Трындела заунывно сетевая красава,
Уминая остатки веганского обеда:
- Любофф в игноре у нашего пиплхава.
Нынче в тренде бренды бреда.
***
Размножаюсь сайтованьем в блогодательной сети.
***
Паскудной страсти не имея,
В Инете троллить и флудить,
Не мог он Яндекс от Гугл с Мэил
Как мы ни бились, отличить.
(«Евгений Онегин» в век Интернета?)
***
Я оскорбил вас в виртуале, вот там и били бы меня.
***
Суетимся в жизни много.
Стой! - скажи себе,- Замри!
И услышим голос Бога,
Шёпот вечности внутри.
***
Ум, наполненный отравой, не годится для питья.
***
Нелепо предъявлять погоде
Претензии на ветра шум.
Не растут обиды в природе,
Их взращивает наш ум.
***
- Покойтесь с миром, стихи и проза! - шептал толстенный Альманах.
***
Виноват. Сочиняю, милая,
Знаю - грех на себя беру.
Отмолю его пред могилою,
А потом уж и Там…навру?
***
Абсолютная истина – у Абсолюта. У прочих – её осколки.
***
Зима, сугробы, тёмный лес,
Из брёвен, ликом небогата
Часовня с главкой, сверху крест –
Минимализм вселенского формата.
***
Услышав тишину в себе – услышишь вечность-бесконечность.
***
За ночью день, за светом мгла
Идут без дум, не рассуждая.
В природе нет добра и зла,
Они в умах лишь обитают.
***
Мы в ответе за тех, кого проучили.
***
Живём в плену чужих идей,
Не осязая путы.
И тратим годы на людей,
Не стоящих минуты.
***
Ваш ботулизм лечите бутылизмом.
***
В финале застолья из глотки лужёной
Вырвался тост – минорный по высоте:
- Красив пустой стакан гранёный,
Да смысла нет нам в этой красоте.
***
У самовара я и моя масса вприкуску чай пить будем до утра.
***
За пределами ума нет пустоты.
В природе живой и бренной,
На планетах и звёздах Вселенной
Без объяснений существует простота.
***
Бездне собственной тьмы ужаснулся, краем глаза в неё заглянув.
***
Помни перед погружением:
Опасным бывает оно.
Вчера гулял на дне рождения,
Не отпускает это дно.
***
В тиши ума звучней гимн Духа.
***
Тем, кто восторгов не жалеет
Иметь неплохо бы в виду:
Для вас - любители елея
Готов большой котёл в аду.
***
Зерно пустое не даст всходы, не жди их от пустых речей.
***
Приснился Тютчев – поэт, дипломат.
Совет дал, не преминув усмехнуться:
- Попробуй жить достойно, брат,
Коль осознал, что словеса твои никак
не отзовутся.
***
Не пережитое Слово мертво.
***
Ангел прошептал: - Не быть!,
И добавил (как бы по секрету):
- Надеясь в Вечность проскочить,
Все люди бухаются в Лету.
***
Время – бремя, если живёшь в пустоте.
***
Здесь упокоился властитель
Забытых ныне дум и снов,
Лауреат и победитель
Недавних конкурсов лжецов.
***
Ноги тогда были ходкие, девушки – красные, вина – слабые, сердца – крепкие. Хорошо было.
***
Заосеннился лес. В седину с желтизной
Нарядились печальных деревьев чертоги.
Заосеннилась жизнь - в переходе к иной
Светлой грустью подводит земные итоги.
***
Спокоен ум, принявший «я не знаю».
***
Шум леса. Неба синева.
Над лугом облака нависли.
Уходят лишние слова.
И обретаются вдруг смыслы.
***
Путешествуй внутрь себя - там корни счастья и несчастья.
***
Есть в котомке ломоть хлеба
И тропинки вьётся нить.
Облака не ищут небо.
Вот и в жизни - надо жить.
Александр Чашев