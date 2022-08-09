Зато мы в области балета…

Обострилась с утра хроническая болезнь у супруги. Для принятия решения о приёме антибиотиков или ином варианте лечения надо сдать простейший анализ. Ещё относительно недавно без проблем попадали в тот же день на приём к нужному специалисту поликлиники при Емецкой больнице, обслуживающей население земель с иное европейское государство. Туда и отправились из своей деревни.
Коридор учреждения встретил пустотой. Лишь три человека ютились возле регистратуры. «Меня терзают смутные сомнения», - повторила жена фразу из культовой комедии. Подошла её очередь, обратилась в застеклённое окно с просьбой: «Запишите, пожалуйста, на приём к терапевту. Желательно на завтра».
Хозяйка застеколья ровным, безучастным голосом изрекла: «Приходите 26-го августа. Может, удастся записаться на сентябрь. ...Если совсем плохо будет, скорую вызывайте. Только она не каждый день работает. Фельдшер у нас один…Следующий!».
Стоявшая «следующей» бабулька дополнила совет суровой мед. служащей: «Ты приходи, деушка, на запись не утром, а ночью. Иначе зря время потеряшь».
В автомобиле жену одолел нервный смех. Включил «утешительную» во все времена песнь Визбора: «Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей».
Отпустило.
Нам проще, нежели «безлошадным» и малоимущим - мы (в нормальном смысле) «на колёсах». Придётся ехать в город. Он рядом – «всего лишь» 180 км. Впрочем, и там, в «государственной» поликлинике для того, чтобы попасть к специалисту, сдать анализы и узнать результаты потребуется самое малое неделя. Поскольку болезнь ждать не будет, неизбежен путь в «лапы» платной медицины.
Включил радио. Бойкие ведущие с политолухами радостно обсуждают национальные проекты вкупе с импортозамещением, газовую фигу западу, победы рубля над змием-долларом, клеймят хором «пятую колонну», «кузькиной мамы» для внешних и внутренних врагов требуют у вышних.
Серьёзным делом заняты люди. А мы о пустяках думаем.
Вспомнилось из «Золотого телёнка»: «…ведь в конце концов кто знает? Может быть, так надо. Может быть, именно в этом великая сермяжная правда!». Следом и другие, сочинённые для «простого народа» елейные премудрости подкатили: «Бог терпел и нам велел»; «Несть власти аще не от Бога». И т.д. и т.п.
Только вот не безгранично терпение народа глубинного. История тому свидетель. Об этом надо почаще вспоминать зачислившим себя в «непростые».
д.Зачачье,
9 августа 2022 г.
Александр Чашев