Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Зато мы в области балета…

Обострилась с утра хроническая болезнь у супруги. Для принятия решения о приёме антибиотиков или ином варианте лечения надо сдать простейший анализ. Ещё относительно недавно без проблем попадали в тот же день на приём к нужному специалисту поликлиники при Емецкой больнице, обслуживающей население земель с иное европейское государство. Туда и отправились из своей деревни.

Коридор учреждения встретил пустотой. Лишь три человека ютились возле регистратуры. «Меня терзают смутные сомнения», - повторила жена фразу из культовой комедии. Подошла её очередь, обратилась в застеклённое окно с просьбой: «Запишите, пожалуйста, на приём к терапевту. Желательно на завтра».

Хозяйка застеколья ровным, безучастным голосом изрекла: «Приходите 26-го августа. Может, удастся записаться на сентябрь. ...Если совсем плохо будет, скорую вызывайте. Только она не каждый день работает. Фельдшер у нас один…Следующий!».

Стоявшая «следующей» бабулька дополнила совет суровой мед. служащей: «Ты приходи, деушка, на запись не утром, а ночью. Иначе зря время потеряшь».

В автомобиле жену одолел нервный смех. Включил «утешительную» во все времена песнь Визбора: «Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей».

Отпустило.

Нам проще, нежели «безлошадным» и малоимущим - мы (в нормальном смысле) «на колёсах». Придётся ехать в город. Он рядом – «всего лишь» 180 км. Впрочем, и там, в «государственной» поликлинике для того, чтобы попасть к специалисту, сдать анализы и узнать результаты потребуется самое малое неделя. Поскольку болезнь ждать не будет, неизбежен путь в «лапы» платной медицины.

Включил радио. Бойкие ведущие с политолухами радостно обсуждают национальные проекты вкупе с импортозамещением, газовую фигу западу, победы рубля над змием-долларом, клеймят хором «пятую колонну», «кузькиной мамы» для внешних и внутренних врагов требуют у вышних.

Серьёзным делом заняты люди. А мы о пустяках думаем.

Вспомнилось из «Золотого телёнка»: «…ведь в конце концов кто знает? Может быть, так надо. Может быть, именно в этом великая сермяжная правда!». Следом и другие, сочинённые для «простого народа» елейные премудрости подкатили: «Бог терпел и нам велел»; «Несть власти аще не от Бога». И т.д. и т.п.

Только вот не безгранично терпение народа глубинного. История тому свидетель. Об этом надо почаще вспоминать зачислившим себя в «непростые».

д.Зачачье,

9 августа 2022 г.

Александр Чашев

10 август 07:00 | : Горячая тема / Скандалы

Главные новости


Архангельская область – Ярославской: Не бойтесь концессии!
День рождения в Арктике

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2022 (119)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)


Деньги


все материалы
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20