Архангельская область – Ярославской: Не бойтесь концессии!

Объекты «Росводоканала» в Архангельске посетила делегация Ярославской области во главе с зампредом правительства региона Артемом Молчановым. Рабочая группа, в которой руководители ярославских водоканалов, директор профильного департамента правительства и депутат областной думы, накануне уже посетила наших коллег в «РВК-Воронеж». Цель деловой поездки - оценить лучшие практики в сфере водоснабжения и водоотведения, реализуемые в формате государственно-частного партнёрства.
Гостям продемонстрировали реконструированную водонасосную станцию № 91 - один из ключевых объектов архангельского водоканала. Одновременно с созданием ВНС, оснащенной самым современным оборудованием, компания ставила перед собой задачу обеспечить надежное и бесперебойное водоснабжение жителей Северного округа, поселка Талаги и Аэропорта. Для этого был построен дюкерный переход под рекой Кузнечиха, что дало возможность подавать на Сульфат воду непосредственно с ЦОСВ. Сегодня «РВК-Архангельск» завершает процесс модернизации системы водоснабжения Северного округа, построив новую линию водовода диаметром 500 мм и протяженностью 3,5 км.
На Центральных очистных сооружениях канализации, переданных городом в концессию «РВК-Архангельск» в июле 2021 года, делегация осмотрела реконструированный вторичный отстойник и увидела работы по реконструкции первичного. Это – ключевые мероприятия, которые направлены на качественную очистку сочных вод. Уже с 2024 года «РВК-Архангельск» планомерно приступает к полной реконструкции всех сооружений ЦОСК.
Также делегация посетила Центральные очистные сооружения водопровода. В Ярославле до настоящего времени вода очищается жидким хлором, в Архангельске для этого используется гипохлорит натрия, что безопасно, современно, экологично.
«Росводоканал» - это, по сути, подрядчик концедента, - озвучил позицию ГК «Росводоканал» директор по развитию Олег Маркелов. - В каждом регионе, куда мы заходим, мы выступаем в качестве долгосрочного партнера и привлекаем длительные инвестиции от ВЭБ».
«Мы начали переговорный процесс о концессии систем водоснабжения и водоотведения с февраля, изучили структуру, просчитали финансовую модель. Мы понимаем, что нашему региону необходимо развитие, нужны опережающие инвестиции. Наш интерес – посмотреть, что изменилось в Архангельске после начала работы концессионера. Мои коллеги познакомились с опытом Воронежа, но для меня лично был интересен именно Архангельск – в Воронеже работы ведутся давно, у них было время исправить ошибки и отладить всю систему. У вас – другое дело – вы только начали работать в концессии. И это очень интересно с точки зрения обоснования принятия такого сложного решения – как для области, так и для самого «Росводоканала». Потому что для всех это – новая страница масштабной грандиозной работы, - рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Артем Молчанов. - И второе, что хотелось понять, – что изменилось за это небольшое время, когда сюда пришел «Росводоканал». Этот вопрос мы задавали всем – своим коллегам в областном руководстве, в муниципалитете, в водоканале. Смотрим, как меняется обстановка – мы отмечаем это по новой технике, по реконструированным объектам, по тому, как выстроена работа на предприятии, как сотрудники относятся к своей работе. Но самое главное, что мы сегодня услышали – что руководство Архангельской области и Архангельска уверено в правильности принятого решения и довольно работой концессионера».
На встрече в Правительстве Архангельской области акценты были расставлены предельно четко. Как отметил зампред правительства региона Дмитрий Рожин, область и «РВК-Архангельск» «гребут веслами в одну сторону». Иными словами, область видит в лице концессионера надежного партнера, которого всегда можно попросить о помощи и рассчитывать на скорейшее выполнение поставленных задач. Как это было при возникновении проблем с водоснабжением поселков Рембуево и Уймы – «РВК-Архангельск» пришел на помощь техникой, технологиями компетенциями, скоростью выполнения работ.
«Мы реально вздохнули после прихода в Архангельск «Росводоканала» - у нас полное понимание по всем вопросам», - признался министр ТЭК и ЖКХ правительства Архангельской области Сергей Дементей.
«Вздохнул» и город. Заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Владислав Шевцов рассказал коллегам не только о масштабах проведенных работ по санации и ремонту сетей, но и о том, как конструктивно ведется диалог между концедентом и концессионером в плане корректировки инвестиционной программы. «Инвестпрограмма – это живой механизм, поэтому, если возникают реальные проблемы на сетях, - мы вносим в нее изменения. Так, в текущем году болевой точкой стал Маймаксанский округ, что потребовало корректировки ИП – и мероприятия по реконструкции сетей уже идут полным ходом. Отмечу, что «РВК-Архангельск» не только в полном объеме выполняет те задачи, которые ранее выполнял МУП, отвечает по всем своим концессионным обязательствам, но и реализует такие проекты, которые мы не смогли бы выполнить», - сказал Владислав Шевцов.
Сегодня в эксплуатации «РВК-Архангельск» находится 559 км водопроводных и 444 км канализационных сетей. В рамках производственной программы в систему водоснабжения и водоотведения вложено 166 млн рублей. Проведены ремонт или санация 83 км сетей, заменены 473 единицы запорно-регулирующей арматуры. В результате за три года работы удельная аварийность на сетях водоснабжения снизилась на 25%, на сетях водоотведения – на 70%! Потери воды сократились на 6%.
«Масштабные работы «РВК-Архангельск» ведет по инвестиционной программе. По первому концессионному соглашению, по которому нам были переданы городом сети ВиВ, запланирован объем финансирования 35,3 млрд рублей, вложено уже 1,9 млрд рублей. Основные расходы понесены на реконструкцию аварийных участков трубопроводов, строительство дюкеров под руслами рек, реконструкцию водонасосных станций. По второму концессионному соглашению, которое действует с 2021 года в отношении ЦОСК, объем финансирования до 2066 г. составит 11,2 млрд рублей. В 2021-м на его реализацию направлено 10 млн рублей – это работы по предпроектному обследованию. Сейчас ведутся работы по проектированию полной реконструкции и модернизации всего комплекса ЦОСК, в 2024 году мы планируем начать непосредственно строительно-монтажные работы», - рассказал финансовый директор «РВК-Архангельск» Дмитрий Лыков.
«РВК-Архангельск» - один из крупных налогоплательщиков региона – налоговые отчисления в 2019-2021 гг. составили 547 млн рублей.
«При принятии решения по концессии у депутатов Архангелькой Городской Думы были сомнения, сможет ли «Росводокана» решить сложные задачи, которые у нас никто не знал, как решить. И к счастью для нас, горожан, водоканал справляется с поставленными задачами: проведена архисложная высокотехнологичная работа, результаты которой мы сейчас видим. Решения, которые применяет «РВК-Архангельск» абсолютно грамотные и технически обоснованные. Безусловно, можно поставить большой плюс нашему сотрудничеству. Не надо бояться концессии – жизнь доказывает, что с надежным партнером - это реальный механизм движения вперед», - отметил руководитель комиссии по городскому хозяйству Архгордумы Дмитрий Акишев.