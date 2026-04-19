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В Архангельске продолжают дорожать контрацептивы

Что обидно на фоне общего понижения стоимости аптечной корзины.

В столице Поморья в июне аптечные продажи снизились примерно на 1%, а средняя стоимость корзины опустилась до 6793 руб. (-6,6%). Рост удержали эндокринные препараты (+15%) и контрацептивы (+9%), тогда как сильнее всего просели простудные средства (-26%) и лекарства от инфекций (-8%).

Для сравнения города, где стоимость аптечной корзины упала еще ниже:

·  Ижевск — 6705 руб. 

·  Липецк — 6765 руб. 

·  Волгоград — 6771 руб.

И «рекордсмены» роста:

·  Мурманск — 7568 руб. 

·  Омск — 7444 руб. 

·  Воронеж — 7355 руб.

03 июль 11:17 | : Экономика

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