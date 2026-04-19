В Архангельске продолжают дорожать контрацептивы

Что обидно на фоне общего понижения стоимости аптечной корзины.

В столице Поморья в июне аптечные продажи снизились примерно на 1%, а средняя стоимость корзины опустилась до 6793 руб. (-6,6%). Рост удержали эндокринные препараты (+15%) и контрацептивы (+9%), тогда как сильнее всего просели простудные средства (-26%) и лекарства от инфекций (-8%).

Для сравнения города, где стоимость аптечной корзины упала еще ниже:

· Ижевск — 6705 руб.

· Липецк — 6765 руб.

· Волгоград — 6771 руб.

И «рекордсмены» роста:

· Мурманск — 7568 руб.

· Омск — 7444 руб.

· Воронеж — 7355 руб.