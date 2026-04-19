В Архангельске продолжают дорожать контрацептивы

Что обидно на фоне общего понижения стоимости аптечной корзины.
В столице Поморья в июне аптечные продажи снизились примерно на 1%, а средняя стоимость корзины опустилась до 6793 руб. (-6,6%). Рост удержали эндокринные препараты (+15%) и контрацептивы (+9%), тогда как сильнее всего просели простудные средства (-26%) и лекарства от инфекций (-8%).
Для сравнения города, где стоимость аптечной корзины упала еще ниже:
· Ижевск — 6705 руб.
· Липецк — 6765 руб.
· Волгоград — 6771 руб.
И «рекордсмены» роста:
· Мурманск — 7568 руб.
· Омск — 7444 руб.
· Воронеж — 7355 руб.