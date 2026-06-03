Группа Аквилон передала в Архангельске первые квартиры в госсобственность

В рамках областного закона о масштабных инвестпроектах в сфере строительства Группа Аквилон продолжает выполнение обязательств по передаче в государственную собственность нового жилья, предназначенного для предоставления нуждающимся. Компания стала первым застройщиком в Архангельске, осуществившим передачу квартир в госсобственность региона.

Реализуя в Поморье шесть масштабных инвестиционных проектов, Группа Аквилон: построила детсад в Квартале 100 в Северодвинске, завершает создание общедоступного парка с берегоукроеплением озера Театральное. В четырех жилых комплексах 7% жилой площади передается в госсобственность для предоставления нуждающимся – это, порядка 8,5 тыс. кв. м. Также в Архангельске будут построены: новое здание парусного центра «Норд», общедоступный ФОК и зарезервировано место под еще один. В городе корабелов первые квартиры были переданы в госсобственность в прошлом году в ЖК «Аквилон Нео».

В Архангельске первые квартиры переданы в ЖК «Аквилон Роса» на ул. Нагорная, 1-я очередь жилого комплекса уже введена в эксплуатацию. Это четыре двухкомнатные квартиры площадью 47-48 кв. м каждая. Они приняты специальной комиссией во главе с министром экономического развития и промышленности правительства Архангельской области Евгенией Шелюк. Все помещения соответствуют требованиям инвестконтракта. Еще 21 двух- и трехкомнатная квартира площадью от 59 до 87 кв. м будут переданы в госсобственность во 2-й очереди – она запланирована к сдаче в третьем квартале этого года.

- Квартиры передаются с полной чистовой отделкой, включая установку качественной сантехники в ванной комнате и санузле, монтаж внутриквартирных дверей, покрытия пола и потолка, розеток и выключателей. Мы стремимся сделать все качественно, чтобы новоселы могли сразу переехать в новое жилье. Всего в двух очередях ЖК «Аквилон Роса» в собственность региона будет передано 25 квартир, - отметил председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов.

В соответствии с областным законом «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности», любой застройщик может получить земельные участки в аренду с обязательствами построить не менее 20 тыс. кв. м жилья и передать региону не менее 7% его площади. Девелопер предоставляет свой инвестпроект на утверждение комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции при губернаторе Поморья, которая в случае одобрения предоставляет ему статус масштабного, что позволяет получить землю и начать возведение домов. В столице Поморья, помимо квартир ЖК «Аквилон Роса» Группой Аквилон будет передано в государственную собственность порядка 3,3 тыс. кв. м в ЖК «Аквартал» на пр. Ленинградский и около 1,6 тыс. кв. м в ЖК «Аквилон Ультра» на пр. Троицкий.

Помимо социальной нагрузки в рамках масштабных инвестпроектов, по программе комплексного развития территорий Группа Аквилон за свой счет расселяет в столице Поморья и городе корабелов 57 деревянных домов площадью 28,8 тыс. кв. м, 31 дом уже расселен. Также расселяются дома на участках для размещения трех детсадов на 720 мест, дополнительных зданий Архангельского морского кадетского корпуса и благоустройства общедоступных территорий площадью более 4 га.

Напомним, что, участвуя в 2011-2021 годах в городской программе развития застроенных территорий, в Архангельске Группа Аквилон расселила 24 аварийных дома площадью порядка 12 тыс. кв. м построила детсад и два сквера.

Отметим, что в прошлом году Группа Аквилон построила в Архангельской области 170 тыс. кв. м нового жилья - порядка 2700 квартир, большинство из которых приобретено северянами. В 2025 году компания приступила к строительству в Поморье 125 тыс. кв. м: в Архангельске и городе корабелов началось возведение 9 объектов: трех новых жилых комплексов, и шести новых очередей в строящихся комплексах, всего более 1600 квартир.

В планах у Группы Аквилон в Поморье на ближайшие годы – порядка 500 тыс. кв. м с общим объемом инвестиций около 50 млрд. рублей.