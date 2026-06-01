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Группа Аквилон приступает к реализации третьего проекта в округе Майская горка

Участок площадью 0,83 га на пересечении ул. Галушина и ул. Осипенко был приобретен Группой Аквилон у частного собственника в полном соответствии с действующим законодательством. Здесь завершено проектирование разновысотного жилого комплекса площадью порядка 17 тыс. кв. м с помещениями общественно-делового назначения на первом этаже. 

 Проект жилого комплекса «Аквилон Грани» разработан архитектурным бюро «Ярвинен», которое уделяет особое внимание экологичности, деталям и сохранению северного менталитета. Основная идея облика фасадов заключается в том, чтобы визуально разделить их на составные части для снижения эффекта протяженности. Предполагается

Создание доминанты путем повышения уровня парапета секции, выходящей на ул. Галушина. Отделка вентилируемых фасадов предусмотрена комбинированная с применением плитки панелей и клинкерного кирпича.

 При строительстве жилого комплекса будет реализована концепция Э4 – качественно новый стандарт, объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания. Вместе с умными системам управления домом это в итоге даёт жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета.

 Квартиры спроектированы по передовой концепции «Разумные метры» с разнообразными планировочными решениями – от студий до трёхкомнатных, с балконами и лоджиями с панорамным остеклением; высота потолков – не менее 2,7 м. Все квартиры сдаются с отделкой White box, можно дозаказать чистовую отделку в одном из двух цветовых решений: «Камень» / Stone или «Дерево» / Wood.

 Устанавливаются передовые инженерные системы: автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная бесстояковая разводка системы отопления с поквартирным учётом потребления теплоэнергии, двухтарифные счётчики, энергоэффективные современные лифты. Жилой комплекс оснащается набором умных систем inHOME, который предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей компанией и возможностям контроля квартиры через мобильное приложение, а также видеонаблюдением. 

 Сам жилой комплекс займет порядка 25%, остальная площадь предназначена для комплексного благоустройства. На закрытой дворовой территории оно выполняется по концепции «Двор без машин» и предусматривает максимальное озеленение, установку детских и спортивных площадок с антитравматическим покрытием и обустройство зон отдыха. На прилегающей территории создается около 120 парковочных мест, жилой комплекс также располагает подземным паркингом. 

 В рамках проектирования жилого комплекса от ресурсоснабжающих организаций - владельцев сетей получены технические условия на присоединение нового объекта к инженерным коммуникациям и подтверждения объемов коммунальных ресурсов. 

 В настоящее время осуществляется процедура получения разрешения на строительство. Начало строительных работ планируется с середины июля текущего года. Отметим, что по действующему законодательству (статья 47 Градостроительного кодекса РФ) инженерные изыскания, включая выполнение статических и динамических испытаний свай производятся в уведомительном порядке и не требуют дополнительных разрешений.

 Напомним, что в ноябре 2023 года Группа Аквилон успешно ввела в эксплуатацию ЖК «О`Берег» на берегу Северной Двины на пр. Ленинградский. В настоящее время завершается строительство жилого комплекса «МайСкай» на пересечении ул. Галушина и пр. Московского.

 Архангельская область остается опорной площадкой для реализации проектов холдинга. Общий объем строительства нового жилья, которое Группа Аквилон осуществляет в Архангельске и Северодвинске, составляет порядка 450 тыс. кв. м. 

 Отметим, что в прошлом году компания построила в Архангельской области 170 тыс. кв. м нового жилья - порядка 2700 квартир, большинство из которых приобретено северянами. В 2025 году компания приступила к строительству в Поморье 125 тыс. кв. м: в Архангельске и городе корабелов началось возведение 9 объектов: трех новых жилых комплексов, и шести новых очередей в строящихся комплексах, всего более 1600 квартир.

 С начала этого года в Архангельске и Северодвинске успешно завершено строительство трех жилых комплексов – всего 977 квартир, свыше 95% которых, приобретены горожанами. Группа Аквилон приступила к реализации в Архангельске двух новых проектов общей площадью 72 тыс. кв. м на 960 квартир. Старты продаж прошли успешно, архангелогородцы продолжают стабильно покупать новое жилье.

 В планах у Группы Аквилон в Поморье на ближайшие годы – порядка 500 тыс. кв. м с общим объемом инвестиций около 50 млрд. рублей.          

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22 июнь 10:00 | : Экономика

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