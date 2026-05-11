Группа Аквилон: Благоустройство, которое меняет город

Современное строительство невозможно представить без создания комфортной городской среды. Сегодня жители выбирают не только квартиру и дом, но и окружающее пространство: места для прогулок, отдыха, общения с семьей и друзьями.

Именно поэтому Аквилон уделяет особое внимание комплексному благоустройству территорий, создавая общественные пространства, которые становятся частью городской жизни и доступны всем архангелогородцам.

Одним из ярких примеров является благоустройство территории на набережной Северной Двины в районе улицы Урицкого. Она получила современное оформление и стала комфортным пространством для прогулок и отдыха. Здесь появились новые пешеходные маршруты, элементы благоустройства, озеленение и удобные места для проведения досуга. Пространство органично дополнило существующую городскую среду и стало частью единого благоустроенного маршрута вдоль набережной, предоставляя жителям дополнительные возможности для прогулок.

В шаговой близости Группа Аквилон обустроила два сквера в районе ул. Урицкого – набережной Северной Двины. Проекты были реализованы Группой Аквилон в рамках программы развития застроенных территорий, на месте расселенных за счет компании домов.

Три года назад Группа Аквилон обустроила и подарила городу общедоступный сквер площадью 0,55 гектара, который символически обозначил место, где до революции находился Михаило-Архангельский монастырь, давший имя Архангельску. Ключевой аспект при проектировании сквера - его территория полностью расположена на участке утраченного в советское время монастыря. Главный вход на расположен на исторической входной линии через колокольню. Визуально он оформлен разорванной аркой - символом трагедии саморазрушения, которая постигла русский народ в XX веке. Далее главная дорожка выходит на тематическую площадку, где установлен макет монастыря и демонстрационные стенды с его историей. Отсюда дорожки расходятся к участку фундамента собора, где установлен поклонный Крест с бронзовым распятием Спасителя.

С южной стороны от фундамента собора на свободной от деревьев лужайке разбита цветочная клумба с круговым пешеходным движением. Все площадки соединяются дорожками, проложенными по существующим тропинкам. Выявленные контуры фундаментов обозначаются на месте гранитными столбиками с внутренней подсветкой, декоративным мощением из белых плит, перемежающихся с газоном. Данное решение позволяет увидеть и представить себе положение собора, братского корпуса и двух башен ограды. Общий объем инвестиций Группы Аквилон в новое общедоступное городское мемориальное пространство превышает 10 млн рублей.

В этом году был открыт тематический сквер, посвященный легендарному ледокольному пароходу «Александр Сибиряков». Место для сквера выбрано не случайно: именно здесь, в доме № 6 на улице Урицкого, жил капитан парохода Анатолий Алексеевич Качарава, командовавший судном в неравном бою с германским тяжёлым крейсером «Адмирал Шеер» в 1942 году. В соседнем доме № 4 проживал машинист Дмитрий Андрианович Шарапов, павший смертью храбрых в том сражении. На специальных стендах описан не только подвиг моряков, но и перечислены их имена. Главным символом места стал установленный в центре сквера оригинальный корабельный винт, переданный Архангельской РЭБ флота.

Большое внимание уделяется и благоустройству территорий в рамках строительства новых жилых комплексов. Так рядом с ЖК «Искра парк» на ул. Комсомольская был обустроен общедоступный сквер. Общая площадь благоустраиваемой территории – чуть больше 1 гектара. Здесь отремонтировали и дополнили новыми элементами детскую игровую площадку, сделали более 400 м новых пешеходных дорожек из тротуарной плитки, установили скамейки, урны, высадили более 40 взрослых деревьев - лип, обновили газоны, смонтировали новое наружное освещение.

При реализации жилых проектов компания создает современные придомовые пространства с озеленением, детскими площадками, местами для отдыха и безопасными пешеходными маршрутами. Эти территории становятся естественным продолжением городской среды и делают повседневную жизнь более комфортной для жителей всех возрастов.

Особенность подхода Группы Аквилон заключается в том, что благоустройство не ограничивается границами строительной площадки. Компания участвует в развитии прилегающих муниципальных территорий, помогая создавать общественные пространства, которыми могут пользоваться все горожане. Такие проекты показывают, что благоустройство способно приносить пользу не только жителям конкретного дома, но и всему району.



