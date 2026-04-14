Стажировка в Архангельске в 51% случаев приносит положительный результат

Доля работодателей с действующими программами стажировок составляет 30%, еще 35% программы как таковой не имеют, но стажеров принимают.



51% работодателей Архангельска по итогам стажировок приглашают на работу более половины своих стажеров. А 23% организаций делает оферы только самым способным.



Что касается отношения самих стажеров к подобным практикам, 7 из 10 молодых людей 18—27 лет с опытом стажировок устроились именно в ту компанию, где проходили их. Еще 10% стажеров оффер получили, но отказались от предложения трудоустройства. Лишь 8% признались, что им вовсе не предлагали работу.



Большинство молодежи (71%) рассматривает стажировки преимущественно как способ получения практического опыта.



Молодежь рассматривает стажировку как прямую дорогу к практическому опыту, а работодатели — как готовый механизм решения проблемы нехватки кадров.

(фото с https://kamgov.ru)

