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Половина архангельских работодателей не гнушается брать стажеров в штат

Большинство архангельских компаний открыто для стажеров: сейчас 69% работодателей принимают молодых специалистов на стажировки, при этом 30% имеют четко разработанные программы, у 39% пока нет системного подхода.

Каждый второй работодатель (50%) из Поморья сообщает, что предлагает трудоустройство в штат большинству участников стажировок. Еще 22% компаний делают подобные предложения менее чем половине стажеров, а 24% ограничиваются джоб-оферами только для самых выдающихся кандидатов.

В ходе опроса архангелогородцев в возрасте до 27 лет с опытом стажировок, выяснилось, что 65% из них получили работу в компании, где прошли стажировку, еще 16% отказались от предложения работодателя трудоустроиться в штат.

Большинство молодежи (68%) рассматривает стажировки преимущественно как способ получения практического опыта.

24 май 08:50 | : Будни

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