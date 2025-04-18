Половина архангельских работодателей не гнушается брать стажеров в штат

Большинство архангельских компаний открыто для стажеров: сейчас 69% работодателей принимают молодых специалистов на стажировки, при этом 30% имеют четко разработанные программы, у 39% пока нет системного подхода.

Каждый второй работодатель (50%) из Поморья сообщает, что предлагает трудоустройство в штат большинству участников стажировок. Еще 22% компаний делают подобные предложения менее чем половине стажеров, а 24% ограничиваются джоб-оферами только для самых выдающихся кандидатов.

В ходе опроса архангелогородцев в возрасте до 27 лет с опытом стажировок, выяснилось, что 65% из них получили работу в компании, где прошли стажировку, еще 16% отказались от предложения работодателя трудоустроиться в штат.

Большинство молодежи (68%) рассматривает стажировки преимущественно как способ получения практического опыта.