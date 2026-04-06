Очевидное-невероятное. В Архангельской области у кого-то растет зарплата

В преддверии Дня кадровика, 24 мая, ведущая платформа онлайн-рекрутинга hh.ru подвела итоги динамики рынка труда для специалистов в сфере управления персоналом в Архангельской области. За четыре года предлагаемые зарплаты для соискателей сферы продемонстрировали уверенный рост, а сам профиль специалиста претерпел значительную цифровую трансформацию.


По данным hh.ru, за четыре года медиана предлагаемой заработной платы в региональных вакансиях сферы управления персоналом выросла с 40 000 рублей до 60 000 рублей. 


Наиболее существенный рост продемонстрировали менеджеры и специалисты кадровых служб. Четыре года назад менеджеры по персоналу могли рассчитывать на медианный доход в 42,5 тыс. рублей (зарплатная вилка: от 35 до 52,5 тыс. рублей), а по итогам апреля 2026 года медиана специалистов сферы составила 70 тыс. рублей (зарплатная вилка: от 47 до 75 тыс. рублей). Значительный рост зарплатных предложений наблюдается у специалистов по подбору персонала: с 37,5 тыс. рублей (зарплатная вилка: от 27,2 до 57,5 тыс. рублей) в 2022 году до 60 тыс. рублей (зарплатная вилка: от 40 до 200 тыс. рублей) на текущий момент. Кроме того, предлагаемые зарплатные медианы специалистов по кадрам выросли за четыре года с 35 тыс. рублей (зарплатная вилка: от 25,5 до 70 тыс. рублей) до 56,5 тыс. рублей (зарплатная вилка: от 45 до 70 тыс. рублей).


Цифровые навыки в топе


Важно отметить, что значительно изменился и портрет востребованного специалиста сферы управления персоналом. Анализ навыков в вакансиях за четыре года показывает четкий тренд на автоматизацию, работу с данными и кадровый электронный документооборот. Если ранее основу профессии составляли классические функции (подбор персонала, кадровое делопроизводство, 1С: ЗУП, знание трудового кодекса), то сегодняшний специалист в Архангельской области обязан владеть инструментами аналитики и современными кадровыми сервисами для автоматизации найма. 

HR-аналитика вышла на передний план, став одним из самых быстрорастущих требований: количество вакансий, содержащих упоминание этого навыка, увеличилось за четыре года в 11 раз. В перечне обязательных цифровых компетенций укрепилось упоминание Битрикс24 (рост в 3,5 раза). Также появились упоминания об умении работать со специализированными сервисами по автоматизации найма, такими как Skillaz и Talantix, —в 2022 году такие требования не упоминались в вакансиях вообще. Запрос на знание КЭДО (кадрового электронного документооборота) в 2026 году встречается в каждой десятой вакансии, тогда как четыре года назад это требование было единичным. Кроме того, управленческий контур сместился в сторону управления эффективностью (рост упоминаний в вакансиях за 4 года на 68%) и тайм-менеджмента (рост в 2,2 раза). 

 

22 май 15:57 | Экономика

