Архангелогородцы стали склонны выбирать пабочие специальности

Аналитики hh.ru провели исследование и выяснили, в каких случаях архангелогороды готовы сменить профессию на квалифицированную рабочую специальность. Результаты опроса показали, что 29% жителей региона готовы рассмотреть такой переход, если новое место работы будет гарантировано работодателем. Среди других важных условий для профессионального переобучения — бесплатное обучение и возможность увеличить доход.









«Интерес к рабочим специальностям сегодня во многом связан с запросом на стабильность и понятные карьерные перспективы. При этом мужчины заметно чаще женщин рассматривают возможность перехода в квалифицированные рабочие профессии: 36% допускают смену сферы деятельности при наличии гарантированного трудоустройства, среди женщин этот показатель составляет 24%.





Для представителей мужской аудитории также важна возможность бесплатно получить новую специальность: этот фактор отметили 32% опрошенных против 23% среди женщин. Кроме того, мужчины чаще готовы рассматривать переход в рабочие профессии в случае крайней необходимости — например, при кризисе или потере работы: об этом заявили 26% против 23% женщин. Эти данные показывают, что рабочие профессии сегодня во многом воспринимаются через призму стабильности, уверенности в будущем и прозрачности карьерного пути», — комментирует директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова.





Причин для перехода в рабочие специальности много. Так, 22% архангелогородцев готовы рассматривать такую работу ради профессионального роста и заработка, превышающего доход на текущем месте. Еще по 13% респондентов привлекают возможность зарабатывать, занимаясь тем, что раньше было увлечением, а также шанс уйти с нынешней работы, которая перестала устраивать. Для 11% рабочие профессии — это более широкие возможности для трудоустройства и дополнительный источник дохода. Еще 10% считают такой вариант более стабильным в случае экономического кризиса. Также 5% опрошенных связывают рабочие специальности с личной самореализацией.





Среди рабочих профессий, в которые архангелогородцы готовы перейти чаще всего, лидируют кондитер и пекарь — такой вариант выбрали 11% опрошенных. Далее следуют повар (9%), а также швея и оператор конвейера (по 8%). Электрика готовы рассматривать 7% респондентов, сварщика и наладчика — по 6%, механика, слесаря и автомаляра — по 5%. По 4% опрошенных готовы выбрать автомеханика/автослесаря, монтажника, машиниста, столяра/плотника/краснодеревщика, печатника, авторемонтника, крановщика и тракториста. Профессии сантехника, токаря, фрезеровщика и каменщика/плиточника рассматривают по 3% респондентов, кузнеца — 2%.





При этом 45% респондентов заявили, что не рассматривают для себя переход ни в одну рабочую специальность. Интересно, что женщины значительно чаще мужчин исключают для себя такой вариант — 55% против 30%. При этом среди женщин наиболее привлекательными направлениями оказались кондитер и пекарь (15%), швея (13%) и повар (10%). Мужчины, напротив, чаще выбирают технические и производственные специальности: профессию сварщика готовы рассматривать 17% опрошенных, электрика — 16%, механика — 15%, а наладчика, автомеханика или монтажника — по 13%.







