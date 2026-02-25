Посчитаем. Майские праздники сохранят ваш оклад

Если вы работаете на пятидневке, ваш оклад за май не изменится, но стоимость одного рабочего дня в мае выше, потому что рабочих дней мало (в мае 2026 года их 19). 

Аванс считается за фактически отработанные дни с 1 по 15 мая. В 2026 году на пятидневке это 9 дней. Вторая половина (с 16 по 31 мая) — это 10 дней.

Поэтому аванс будет меньше, зато вторая выплата больше. В сумме — тот же оклад.

Посчитаем для примера

Исходные данные: ваш оклад = 57 000 ₽, аванс — 20 мая, окончательный расчет — 5 июня

Стоимость одного рабочего дня в мае
 57 000 ÷ 19 = 3 000 ₽

Аванс за 9 отработанных дней (1–15 мая)
 9 × 3 000 = 27 000 ₽ (до вычета налога)

Выплата за вторую половину (16–31 мая, 10 дней)
 10 × 3 000 = 30 000 ₽ (до вычета налога)

Теперь с учетом НДФЛ 13%

  • Аванс на руки: 27 000 − 13% = 23 490 ₽
  • Вторая часть на руки: 30 000 − 13% = 26 100 ₽

Итого за май на руки: 23 490 + 26 100 = 49 590 ₽ — ровно столько же, сколько вы получили бы в любом другом месяце.

Важно: если вас привлекают к работе в нерабочие праздничные дни или выходные, такая работа должна быть оплачена не менее чем в двойном размере. 

Если ваш труд оплачивается по часовым тарифным ставкам или сдельным расценкам, то ваша зарплата зависит от количества отработанных часов в мае или объема выполненной работы. Учитывая, что в мае есть дополнительные нерабочие дни, заработная плата в таком случае действительно может быть меньше привычного. 

01 май 09:42 | : Экономика

