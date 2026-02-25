И бассейн не забудьте. Архангелогородцы мечтают об идеальном компенсационном пакете

Если бы жители Архангельска сами формировали свой компенсационный пакет, то в топ-3 его составляющих 43% респондентов включил бы полис ДМС. На втором месте по популярности — обучение за счет компании (37%). Бесплатное питание или компенсацию на еду хотели бы иметь 23% опрошенных. Каждый пятый выбрал бы доплаты к отпускным выплатам, и столько же — компенсацию аренды жилья. Материальная помощь нужна 18%, оплата спортклуба или бассейна — 16%, кредитование под сниженный процент — 14%. Льготные путевки нужны 13% респондентов, еще столько же выбирают дополнительные дни отпуска. В оплате проезда или предоставлении служебного транспорта нуждаются по 11%. Компенсацию мобильной связи или беспроцентную ссуду хотели бы по 8% опрошенных. Подарки к праздникам интересны лишь 6%, скидки на продукцию компании — 5%. Корпоративные мероприятия набрали 4% голосов, а услуги юриста, финансиста или психолога за счет компании — 3%.



Женщины чаще мужчин выбирают ДМС, льготные путевки, оплату спортклуба. Мужчины, в свою очередь, отдают предпочтение компенсации питания, аренды жилья, беспроцентной ссуде.



Молодежь до 25 лет чаще старших коллег ценит обучение, скидки на продукцию компании и подарки. Среди опрошенных 25—35 лет выше доля желающих получить льготную ипотеку. Респонденты 35—45 лет чаще других выбирают материальную помощь и льготные путевки. Граждане старше 45 лет выделяются интересом к бесплатному питанию, дополнительным дням отпуска, оплате связи и беспроцентным ссудам.



Среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей по сравнению с более высокооплачиваемыми коллегами чаще востребованы оплата проезда и мобильной связи, а также скидки на продукцию компании и подарки к праздничным датам. У зарабатывающих 100—150 тысяч больше запросов на ДМС, обучение и материальную помощь. Респонденты с зарплатой от 150 тысяч рублей чаще других хотят компенсацию аренды жилья, льготную ипотеку, беспроцентную ссуду и служебный транспорт.



Среди горожан с высшим образованием повышенным спросом пользуются ДМС, доплаты к отпуску и беспроцентные ссуды. Те, у кого среднее профессиональное образование, чаще выбирают бесплатное питание и скидки на продукцию компании.