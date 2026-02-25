Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

И бассейн не забудьте. Архангелогородцы мечтают об идеальном компенсационном пакете

Если бы жители Архангельска сами формировали свой компенсационный пакет, то в топ-3 его составляющих 43% респондентов включил бы полис ДМС. На втором месте по популярности — обучение за счет компании (37%). Бесплатное питание или компенсацию на еду хотели бы иметь 23% опрошенных. Каждый пятый выбрал бы доплаты к отпускным выплатам, и столько же — компенсацию аренды жилья. Материальная помощь нужна 18%, оплата спортклуба или бассейна — 16%, кредитование под сниженный процент — 14%. Льготные путевки нужны 13% респондентов, еще столько же выбирают дополнительные дни отпуска. В оплате проезда или предоставлении служебного транспорта нуждаются по 11%. Компенсацию мобильной связи или беспроцентную ссуду хотели бы по 8% опрошенных. Подарки к праздникам интересны лишь 6%, скидки на продукцию компании — 5%. Корпоративные мероприятия набрали 4% голосов, а услуги юриста, финансиста или психолога за счет компании — 3%.

 Женщины чаще мужчин выбирают ДМС, льготные путевки, оплату спортклуба. Мужчины, в свою очередь, отдают предпочтение компенсации питания, аренды жилья, беспроцентной ссуде.

 Молодежь до 25 лет чаще старших коллег ценит обучение, скидки на продукцию компании и подарки. Среди опрошенных 25—35 лет выше доля желающих получить льготную ипотеку. Респонденты 35—45 лет чаще других выбирают материальную помощь и льготные путевки. Граждане старше 45 лет выделяются интересом к бесплатному питанию, дополнительным дням отпуска, оплате связи и беспроцентным ссудам.

 Среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей по сравнению с более высокооплачиваемыми коллегами чаще востребованы оплата проезда и мобильной связи, а также скидки на продукцию компании и подарки к праздничным датам. У зарабатывающих 100—150 тысяч больше запросов на ДМС, обучение и материальную помощь. Респонденты с зарплатой от 150 тысяч рублей чаще других хотят компенсацию аренды жилья, льготную ипотеку, беспроцентную ссуду и служебный транспорт.

 Среди горожан с высшим образованием повышенным спросом пользуются ДМС, доплаты к отпуску и беспроцентные ссуды. Те, у кого среднее профессиональное образование, чаще выбирают бесплатное питание и скидки на продукцию компании.

16 апрель 08:00 | : Экономика

Главные новости


Митрополит Корнилий: "Встречаем светлый праздник в сиянии благодатного света"
Поздравление с Пасхой от патриарха всея Руси Кирилла

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (207)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20