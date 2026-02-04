В список самых высооплачиваемых в Архангельске попали сварщики и монтажники

Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, совместно с сервисом подработки рядом с домом «Моя смена» проанализировали рынок труда и актуальные вакансии в Архангельской области в сфере рабочего персонала в начале 2026 года и выяснили, кому из «синих воротничков» работодатели предлагают наиболее высокие заработные платы.

Самыми высокооплачиваемыми рабочими специалистами в начале 2026 года оказались сварщики. Медиана предлагаемых зарплат в вакансиях этих сотрудников составила 330 000 руб. На втором месте расположились монтажники (198 000 руб.), на третьем — машинисты (180 000 руб.). Также в топ-10 рабочих с наибольшими зарплатами входят токари, фрезеровщики и шлифовщики (170 000 руб.), маляры и штукатуры (140 000 руб.), операторы станков с ЧПУ (120 000 руб.), водители (100 000 руб.), электромонтажники (100 000 руб.), автослесари и автомеханики (100 000 руб.) и механики (87 500 руб.).

Топ-10 рабочих специализаций с самыми высокими предлагаемыми зарплатами в вакансиях Архангельской области по данным hh.ru, январь 2026

Специализация Медиана предлагаемых зарплат в вакансиях, руб. Сварщик 330 000 Монтажник 198 000 Машинист 180 000 Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 170 000 Маляр, штукатур 140 000 Оператор станков с ЧПУ 120 000 Водитель 100 000 Электромонтажник 100 000 Автослесарь, автомеханик 100 000 Механик 87 500

«Компании Архангельской области готовы хорошо оплачивать труд «синих воротничков». Медиана предлагаемых зарплат для категории рабочих профессий в целом по региону составляет 78 500 руб., но в случае со сварщиками, электромонтажниками, машинистами и другими высококвалифицированными рабочими этот показатель может быть в разы выше. Важно отметить, что высокий уровень дохода сегодня можно получить не только при полной занятости. Среди производственных вакансий, которые соискатели могут рассматривать как подработку с почасовой оплатой, также наблюдается заметный рост заработной платы», — отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

По данным сервиса подработки рядом с домом «Моя смена» (входит в ГК Verme), в январе 2026 года самой высокооплачиваемой работой с почасовой оплатой стала позиция специалиста по заготовкам собственного производства в ритейле. Это сотрудники, которые занимаются приготовлением блюд на гриле, шашлыка, фарша и другой подобной продукции. За час они могут заработать в среднем 361,8 руб. За месяц такие специалисты могут заработать 95 500 тыс. рублей.

На втором месте по уровню оплаты за час оказались пекари со средней ставкой 323,6 руб./ч, а тройку лидеров замыкают сборщики заказов — 313,8 руб./ч. При этом максимальные ставки в пекарнях достигают 403 руб./ч, а в сборке заказов — до 600 руб./ч. За месяц при такой ставке пекари на данный момент могут заработать 85 400 тыс. рублей.

«Высокие ставки у сборщиков заказов отражают общую динамику логистического сегмента. Спрос на этих специалистов со стороны бизнеса устойчиво растет, и рынок реагирует соответствующим образом. В случае с пекарями и заготовщиками ключевую роль играет фактор квалификации: такая работа требует больше знаний и навыков, поэтому оплачивается лучше. Дополнительным драйвером служит структурный сдвиг в ритейле — доля готовой еды в продажах увеличивается, что формирует долгосрочный спрос на таких специалистов и усиливает конкуренцию за них и как следствие также влияет на уровень дохода, выводя эти специальности в лидеры по зарплатам в ритейле», — объяснил директор по работе с ключевыми клиентами сервиса «Моя смена» Влад Твердохлеб.