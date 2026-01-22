В РВК-Архангельск рассказали о самых частых нарушениях на сетях

Специалисты службы инспекции водных ресурсов РВК-Архангельск подвели итоги рейдов за 2025 год. За 12 месяцев инспекторы выявили 64 факта нарушений со стороны абонентов. В зоне особого внимания — незаконные врезки в централизованные сети водоснабжения и водоотведения, а также вмешательство в работу приборов учета.

Проверки охватывают не только предприятия и организации, но и рядовых потребителей: управляющие компании, многоквартирные дома и владельцев частных домовладений. Наибольшее количество претензий ресурсники предъявили жителям частного сектора.

В 2025 году сотрудники водоканала пресекли 12 фактов самовольного подключения к колодцам. Абсолютное большинство нелегальных врезок обнаружено в Соломбале и поселках 2-го и 3-го лесозаводов. Нарушители пользовались ресурсом без заключенного договора водоснабжения и водоотведения.

«Мы берем схему колодцев и сетей в техническом отделе и вместе с бригадой водопроводного цеха едем по колодцам, осушаем их – врезку видно сразу, - рассказывает инспектор водных ресурсов РВК-Архангельск Светлана Хромцова. - Обнаружив незаконное подключение, инспекторы составляют акт о самовольной врезке или бездоговорном пользовании. Дальше неизбежно «включаются» штрафные санкции. Поэтому лучший способ сделать все законно и технически правильно – обратиться в РВК-Архангельск».

За самовольное подключение предусмотрены не просто штрафы, а расчеты объема потребления расчетным путем — по пропускной способности трубы при ее круглосуточной работе. Итоговая сумма в квитанции может достигать сотен тысяч рублей, даже если фактически водой пользовались пару раз.

В РВК-Архангельск обращают внимание граждан на тревожный сигнал: отсутствие квитанций за воду после покупки дома или участка. Если предыдущий владелец не передал вам договор с водоканалом, а платежки не приходят — в 99% случаев это означает, что дом подключен к сетям нелегально.

Приобретая недвижимость, покупатель автоматически принимает на себя и долги, и риски предыдущего владельца. Если врезка незаконная, отвечать перед законом и оплачивать штрафы придется новому собственнику.

Оформить подключение и все необходимые документы можно очно в офисе РВК-Архангельск на ул. Касаткиной, 9, каб. 3 с 8 до 16 часов в понедельник, вторник, среду и пятницу (перерыв с 12.00 до 12.45). Вопросы можно направить на электронную почту: rvkarh@rosvodokanal.ru.