Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В РВК-Архангельск рассказали о самых частых нарушениях на сетях

Специалисты службы инспекции водных ресурсов РВК-Архангельск подвели итоги рейдов за 2025 год. За 12 месяцев инспекторы выявили 64 факта нарушений со стороны абонентов. В зоне особого внимания — незаконные врезки в централизованные сети водоснабжения и водоотведения, а также вмешательство в работу приборов учета.

Проверки охватывают не только предприятия и организации, но и рядовых потребителей: управляющие компании, многоквартирные дома и владельцев частных домовладений. Наибольшее количество претензий ресурсники предъявили жителям частного сектора.

В 2025 году сотрудники водоканала пресекли 12 фактов самовольного подключения к колодцам. Абсолютное большинство нелегальных врезок обнаружено в Соломбале и поселках 2-го и 3-го лесозаводов. Нарушители пользовались ресурсом без заключенного договора водоснабжения и водоотведения.

«Мы берем схему колодцев и сетей в техническом отделе и вместе с бригадой водопроводного цеха едем по колодцам, осушаем их – врезку видно сразу, - рассказывает инспектор водных ресурсов РВК-Архангельск Светлана Хромцова. - Обнаружив незаконное подключение, инспекторы составляют акт о самовольной врезке или бездоговорном пользовании. Дальше неизбежно «включаются» штрафные санкции. Поэтому лучший способ сделать все законно и технически правильно – обратиться в РВК-Архангельск».

За самовольное подключение предусмотрены не просто штрафы, а расчеты объема потребления расчетным путем — по пропускной способности трубы при ее круглосуточной работе. Итоговая сумма в квитанции может достигать сотен тысяч рублей, даже если фактически водой пользовались пару раз.

В РВК-Архангельск обращают внимание граждан на тревожный сигнал: отсутствие квитанций за воду после покупки дома или участка. Если предыдущий владелец не передал вам договор с водоканалом, а платежки не приходят — в 99% случаев это означает, что дом подключен к сетям нелегально.

Приобретая недвижимость, покупатель автоматически принимает на себя и долги, и риски предыдущего владельца. Если врезка незаконная, отвечать перед законом и оплачивать штрафы придется новому собственнику.

Оформить подключение и все необходимые документы можно очно в офисе РВК-Архангельск на ул. Касаткиной, 9, каб. 3 с 8 до 16 часов в понедельник, вторник, среду и пятницу (перерыв с 12.00 до 12.45). Вопросы можно направить на электронную почту: rvkarh@rosvodokanal.ru.

12 февраль 16:47 | : Экономика

Главные новости


Суд восстановил известного архангельского историка на работе
На Привоз! Как это делалось в Одессе

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (159)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20