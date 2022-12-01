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Инспекция водных ресурсов «РВК-Архангельск» - на страже интересов абонентов и компании

За 11 месяцев 2022 года инспекцией водных ресурсов «РВК-Архангельск» составлено 205 актов в отношении абонентов - нарушителей из числа юридических лиц и населения. Для сравнения - в 2021 году было оформлено 66 таких документов. 

Основаниями для составления актов стало вмешательство в работу приборов учета, сорванные пломбы, самовольное подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, а также бездоговорное потребление ресурса.

Как отметила коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина, увеличение числа выявленных нарушений связано с повышением интенсивности проверок. Если в 2021-м было проведено 3,5 тысячи проверок юридических лиц, то в 2022 году их число превысило 4,4 тысячи. Напомним, что помимо организаций и предприятий проверкам подлежат многоквартирные дома и домовладения в частном секторе.

«Инспекция водных ресурсов совместно с техническим блоком водоканала последовательно решает многолетнюю и крайне непростую проблему по снижению потерь на сетях водоснабжения. Первостепенная задача инспекции заключается в выявлении нарушений, которые связаны с бездоговорным потреблением коммунальных услуг», - пояснила Светлана Шадрина.

В «РВК-Архангельск» также констатируют, что в 2022 году возросло число случаев занижения показаний приборов учета, ежемесячно передаваемых абонентами. Как следствие – при большем объеме потребленного ресурса суммы в счетах выставлялись ниже. Но, впоследствии такие абоненты все равно переплачивают, в том числе по причине повышения тарифов. 

«Чтобы максимально охватить проверочными мероприятиями все категории потребителей, мы составляем годовой план проверок, в том числе и в частном секторе, где больше всего выявляем незаконных врезок в наши сети. Обращаю внимание абонентов, что по действующему законодательству они обязаны предоставлять доступ в жилые помещения инспекторам для проведения проверки показаний приборов учета, сохранности счётчиков и пломб, выявления незаконных подключений. В случае, если абонент не обеспечил доступ в свою квартиру или частный дом, инспектор составляет соответствующий акт. При недопуске двух и более раз, показания такого прибора учета, предоставленные абонентом, не учитываются, а плата за коммунальную услугу определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунального ресурса», - рассказал начальник инспекции водных ресурсов «РВК-Архангельск» Дмитрий Лазарев.

«РВК-Архангельск» призывает своих абонентов передавать достоверные показания, своевременно поверять приборы учета, не вмешиваться в работу счетчиков и не нарушать сохранность пломб. В ресурсоснабжающей организации также обращают внимание, что проверку работоспособности учета приборов лучше доверить это специалистам водоканала.

20 декабрь 12:08 | : Экономика

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