Специалисты "РВК-Архангельск" пресекли четыре незаконных подключений к сетям

Специалисты инспекции водных ресурсов «РВК-Архангельск» активно обследуют и выявляют незаконные подключения к сетям водоснабжения и водоотведения (ВиВ). Только в июле 2023 года было обнаружено четыре самовольные врезки в колодцах. Все нарушения - в частном секторе. Жители домов пользовались ресурсом без договора о водоснабжении и водоотведении.

«Нелегалов» выявляют инспекторы совместно с бригадой цеха водопроводной сети каждый год. Последний пример – находка в одном из соломбальских колодцев: осушив его, водопроводчики обнаружили трубу, из которой сливалась вода. Нарушителя нашли быстро. Он пояснил, что заказал монтаж локальных очистных сооружений (ЛОС) на своем участке сторонней организации. О том, что систему смонтировали с нарушениями, узнал только от инспекторов.

«Обнаружив незаконное подключение, инспекторы составляют акт о самовольной врезке или бездоговорном пользовании. Дальше неизбежно «включаются» штрафные санкции: придется заплатить внушительные суммы, так как начисление за потребление ресурса будет осуществлено по расчётному методу. Существующие врезки будут ликвидированы, - рассказала и.о. начальника инспекции водных ресурсов «РВК-Архангельск» Анна Софьина. – Что касается установки ЛОСов частными подрядчиками, здесь необходимо тщательно проверять и самих подрядчиков и их работу. Сегодня много тех, кто «готов помочь» за небольшие деньги решить ваши проблемы. Но это тот самый случай, когда скупой платит дважды, - рано или поздно нарушения будут выявлены.

Кроме того, специфика ЛОСов такова, что вы получите технически чистую воду, ее либо придется использовать либо заключить договор на сброс стоков с ресурсоснабжающей организацией. В большинстве случаев, такие заказчики не в курсе, куда уходят их стоки, т.к. предприниматели их убеждают, что они действуют профессионально. Поэтому лучший способ сделать все законно и технически правильно – обратиться в «РВК-Архангельск».