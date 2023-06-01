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Специалисты "РВК-Архангельск" пресекли четыре незаконных подключений к сетям

Специалисты инспекции водных ресурсов «РВК-Архангельск» активно обследуют и выявляют незаконные подключения к сетям водоснабжения и водоотведения (ВиВ). Только в июле 2023 года было обнаружено четыре самовольные врезки в колодцах.  Все нарушения - в частном секторе. Жители домов пользовались ресурсом без договора о водоснабжении и водоотведении. 

«Нелегалов» выявляют инспекторы совместно с бригадой цеха водопроводной сети каждый год. Последний пример – находка в одном из соломбальских колодцев: осушив его, водопроводчики обнаружили трубу, из которой сливалась вода. Нарушителя нашли быстро. Он пояснил, что заказал монтаж локальных очистных сооружений (ЛОС) на своем участке сторонней организации. О том, что систему смонтировали с нарушениями, узнал только от инспекторов. 

«Обнаружив незаконное подключение, инспекторы составляют акт о самовольной врезке или бездоговорном пользовании. Дальше неизбежно «включаются» штрафные санкции: придется заплатить внушительные суммы, так как начисление за потребление ресурса будет осуществлено по расчётному методу. Существующие врезки будут ликвидированы, - рассказала и.о. начальника инспекции водных ресурсов «РВК-Архангельск» Анна Софьина. – Что касается установки ЛОСов частными подрядчиками, здесь необходимо тщательно проверять и самих подрядчиков и их работу. Сегодня много тех, кто «готов помочь» за небольшие деньги решить ваши проблемы. Но это тот самый случай, когда скупой платит дважды, - рано или поздно нарушения будут выявлены. 

Кроме того, специфика ЛОСов такова, что вы получите технически чистую воду, ее либо придется использовать либо заключить договор на сброс стоков с ресурсоснабжающей организацией. В большинстве случаев, такие заказчики не в курсе, куда уходят их стоки, т.к. предприниматели их убеждают, что они действуют профессионально.  Поэтому лучший способ сделать все законно и технически правильно – обратиться в «РВК-Архангельск».

Оформить подключение и все необходимые документы можно очно в офисе «РВК-Архангельск» на ул. Касаткиной, 9, каб.3 с 8 до 16 часов в понедельник, вторник, среду и пятницу (перерыв с 12.00 до 12.45). Вопросы можно направить на электронную почту: arhsale@rosvodokanal.ru.

21 июль 11:56 | : Экономика / Скандалы

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