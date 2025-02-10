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РВК-Архангельск выявил 15 незаконных подключений к сетям водоснабжения в 2024 году

Специалисты инспекции водных ресурсов РВК-Архангельск активно обследуют и выявляют незаконные подключения к сетям водоснабжения и водоотведения (ВиВ). В 2024 году  было обнаружено 15 самовольных врезок в колодцах. Все нарушения - в частном секторе. Жители домов пользовались ресурсом без договора о водоснабжении и водоотведении. 

Незаконные врезки - это самовольное присоединение к централизованным сетям. Чаще всего собственники частных домовладений врезаются в сети водопровода или канализации из-за нежелания платить за ресурсы, надеясь, что их объем потребления не столь значителен, и ресурсоснабжающая организация не заметит этих потерь. Однако РВК-Архангельск обладает рядом инструментов для выявления нарушителей. За самовольные врезки предусмотрены внушительные штрафы, размер которых определяется по пропускной способности присоединения к централизованным системам водоснабжения при их круглосуточном действии. 

Для выявлений нелегальных подключений составлен план проверок по районам с малоэтажной застройкой – Майская горка, Маймакса, Кемский поселок, поселок второго лесозавода. Обычно такие подключения делаются от водоразборной колонки – жители пользуются ресурсом в неограниченном количестве, а платят по тарифу колонки. 

«Мы берем схему колодцев и сетей в техническом отделе и вместе с бригадой едем по колодцам, осушаем их – врезку видно сразу, - рассказывает инспектор водных ресурсов РВК-Архангельск Светлана Хромцова. - Обнаружив незаконное подключение, инспекторы составляют акт о самовольной врезке или бездоговорном пользовании. Дальше неизбежно «включаются» штрафные санкции. Поэтому лучший способ сделать все законно и технически правильно – обратиться в РВК-Архангельск».

Особое внимание собственникам следует обратить на следующее обстоятельство: если вы купили частный дом или участок, вам необходимо в кратчайшие сроки обратиться в водоканал для заключения Договора водоснабжения и/или водоотведения. Также следует насторожиться, если при продаже вам не передали договор или не приходят квитанции за ВиВ – практически в  100 процентах случаев это говорит о том, что подключение произведено нелегально.

«Незаконное присоединение представляет угрозу для пользователей, так как не проводится обязательная промывка и дезинфекция трубопроводов, происходит загрязнение городской системы. Речь идет не только о качестве или вкусе воды, а об ее безопасности. Кроме того, при проведении несанкционированной врезки существует большой риск повреждения трубопроводов, снижения давления в системе, нарушения гидравлического режима, создания аварийной ситуации с отключением большого числа абонентов - добросовестных потребителей услуг», - рассказал коммерческий директор РВК-Архангельск Сергей Шваяков.

Оформить подключение и все необходимые документы можно очно в офисе РВК-Архангельск на ул. Касаткиной, 9, каб. 3 с 8 до 16 часов в понедельник, вторник, среду и пятницу (перерыв с 12.00 до 12.45). Вопросы можно направить на электронную почту: rvkarh@rosvodokanal.ru.

18 март 15:18 | : Экономика

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