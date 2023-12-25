Водная амнистия от РВК-Архангельск действует до конца февраля

В РВК-Архангельск до 29 февраля действует амнистия для незаконно подключившихся к сетям водоснабжения и водоотведения (ВиВ) пользователей.

С 1 февраля легализовать подключение к сетям водоканала по «водной амнистии» уже решили 7 человек. Каждому из них разъяснили всю процедуру оформления и выдали пакет необходимых документов, которые нужно заполнить.

В правовом поле самовольная врезка в сеть ВиВ означает несанкционированный доступ лица к ресурсу без заключения соглашения с поставщиком воды или при выявленных нарушениях правил технического регламента на данные работы. Легальное подключение осуществляется только после заключения соглашения с водоканалом и получения разрешения на транспортировку воды.

«Услуга по освидетельствованию врезки является платной, она стоит 29 тысяч рублей. Мы готовы предоставить рассрочку на полгода, - рассказала и.о.начальника инспекции водных ресурсов РВК-Архангельск Светлана Чемисова. - Освидетельствование врезки проводят для проверки работоспособности сетей абонентов, подключенных самовольно. Мы неоднократно убеждались - большая часть тех, кто незаконно подключается к сетям водоснабжения и водоотведения, строят их не по стандарту, без проекта, без соблюдения глубины залегания трубы. Поэтому в освидетельствовании врезки задействованы и производственные бригады, и инспекция водных ресурсов. В случае, если будут обнаружены технологические нарушения, выносится рекомендация об установке колодцев, запорной арматуры - и только после этого заключается договор о присоединении».

РВК-Архангельск проводит водную амнистию в третий раз – в 2021 и 2022 году ей воспользовались несколько десятков юридических и физических лиц. Такие акции для многих - возможность избежать крупных штрафов. Кроме того, при обнаружении нелегальной врезки, специалисты водоканала ее демонтируют, и объект останется без водоснабжения.

«В своей работе мы сталкиваемся с тем, что люди, которые приобрели готовую недвижимость с уже сделанными незаконными врезками, годами живут в напряжении – они ожидают разоблачения, стесняются прийти в офис водоканала и оформить документы, боятся штрафов. У нас сейчас есть один клиент, который уже полтора года отслеживал все сообщения в группе РВК-Архангельск в Контакте, чтобы воспользоваться возможностью водной амнистии. Наша компания идет навстречу таким пользователям услуг водоканала – до 29 февраля без штрафов можно легализовать незаконные подключения к сетям ВиВ», - уточнила Светлана Чемисова.