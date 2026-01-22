Вверх
Архангельские работодатели узнали, как не дать замерзнуть сотрудникам в морозы

   

Государственная инспекция труда в Архангельской области и Ненецкому автономному округу обращает внимание работодателей и сотрудников на ключевые меры защиты от сезонных рисков. Соблюдение этих правил — не формальность, а реальная защита здоровья работников и способ избежать административной ответственности.

Что необходимо учесть работодателям:

Безопасные проходы и проезды. Все пути передвижения должны быть свободны от наледи и снега: пешеходные дорожки, парковки, лестницы, настилы и перила на улице. Их необходимо регулярно очищать и обрабатывать противогололёдными составами. Требование закреплено в большинстве отраслевых правил по охране труда.

Перерывы на обогрев. Сотрудники, работающие на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, имеют право на специальные перерывы для обогрева. Такие перерывы засчитываются в рабочее время и регулируются правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 109 ТК РФ, п. 32 Приказа Минтруда России от 11.12.2020 № 883н).

Зимняя спецодежда и СИЗ. При риске переохлаждения работодатель обязан выдать «зимние» средства индивидуальной защиты. Их класс, комплектация и срок носки зависят от климатического пояса и характера работ (п. 48 Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 766н, Приложение № 2 к Приказу № 767н).

Особые правила для отдельных работ. Например, котлованы и траншеи, разработанные зимой, при оттепели подлежат обязательному осмотру с последующим укреплением откосов и креплений (п. 134 Приказа Минтруда России от 11.12.2020 № 883н).

 Заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе Александр Назаров: «Нарушение требований повышает риск травматизма и переохлаждения работников. Берегите себя и своих коллег — безопасная зима начинается с ответственности работодателя».

12 февраль 10:00 | : Экономика

