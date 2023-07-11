Осужденные вельской колонии обеспечивают Пинежье услугами почтовой связи

В исправительной колонии №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) выполняется государственный контракт по изготовлению мобильного отделения почтовой связи.

Учреждение посетил первый заместитель главы Пинежского района Александр Быков. Он проинспектировал ход выполнения работ по возведению модуля и согласовал сроки доставки готового почтового отделения. Новое отделение почты должно появиться до конца года в посёлке Шуйга.

Сумма государственного контракта по заказу составила почти два миллиона рублей. Здание мобильного отделения размером три на шесть метров будет изготовлено за три месяца и уже в начале декабря передано заказчику. Замглавы Пинежского района Александр Быков оценил производимую в ИК-14 продукцию и отметил её высокое качество.

- К выполнению таких социально важных заказов мы относимся всегда со всей ответственностью, - комментирует заместитель начальника ИК-14 УФСИН России по Архангельской области Александр Заостровцев. – Мы работаем со многими муниципальными организациями в рамках договорных отношений, это позволяет нам решить вопросы по трудозанятости лиц, отбывающих наказание.