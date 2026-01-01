На Крещение РВК-Архангельск обеспечит подвоз воды в храмы

Традиционно автоцистерны РВК-Архангельск будут раздавать крещенскую воду горожанам у Михайло-Архангельского Кафедрального Собора (на пл. Профсоюзов, 3) и Свято-Ильинского храма (на ул. Ильинской,10).

В субботу, 17 января, из автоцистерны будут заполнены чаны в Соборе, а уже в воскресенье, 18 января, в 11 часов священники проведут водосвятные молебны – вода будет освящена в самих водовозках.

«Мы всегда тщательно готовимся к подвозу воды на Крещение. Все автоцистерны проходят дезинфекцию, тщательно промываются, а сами машины выходят из ворот автогаража после мойки. Вода заливается непосредственно на Центральных очистных сооружениях водопровода – она соответствует всем нормам и требованиям, которые предписаны СанПин. Водители водовозок в эти дни дежурят у храмов и помогают людям набирать воду», - рассказал начальник Центральной диспетчерской службы РВК-Архангельск Илья Попов.

Как отметил настоятель Ильинского храма иерей Сергий Карельский, по опыту прошлых лет поток людей к машине с водой не иссякает, прихожанам помогают волонтеры.

«Крещенская вода — это святыня, которая должна быть в доме у каждого православного христианина, - рассказал иерей Сергий Карельский. – Такая вода имеет силы к освящению души и тела всех, пользующихся ею. Крещенскую воду принято употреблять натощак, ей можно помазывать больные места, окроплять помещения: квартиры, дачи, рабочие пространства и т.д. Самое главное — принимать Крещенскую воду с молитвой и особым благоговением, только в этом случае она принесет пользу душе и телу».

Крещенская вода с автоцистерн РВК-Архангельск будут раздаваться 18 и 19 января – в субботу с 11-00 до 20-00, а в воскресенье с 9-30 до 20 часов.



